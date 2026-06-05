シンプル＆高精度。進化した翻訳体験をあなたに。 「コリャ英和！オフライン翻訳 2027」シリーズ（メディアレス）を新発売
ロゴヴィスタ株式会社は、翻訳ソフトの先駆けとして1994年に発売以来、翻訳ソフトのベストセラーのWindows用英日・日英翻訳ソフトの最新版「コリャ英和！オフライン翻訳 2027」シリーズを、2026年6月26日（金）より、パソコンショップ、カメラ系量販店、大手書店、ダウンロード販売サイトなどで発売します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351350/images/bodyimage1】
【UP】翻訳待ち時間を大幅削減、業務を止めない高速オフライン翻訳！
「コリャ英和！オフライン翻訳 2027」は、最適化されたエンジンにより、他社のオフライン翻訳と比較して、翻訳にかかる時間を最大約83％※ 削減しています。
さらに、旧版（2026）製品と比較してファイル翻訳処理時間を約90％※ 短縮し、大量の文書処理やビジネス用途においても、待ち時間を大幅に軽減します。
※当社調べ。ご利用の環境（PCのスペック等）により時間は異なります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351350/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351350/images/bodyimage3】
本製品は、英日・日英に対応したオフライン翻訳ソフトです。従来のオフライン翻訳では実現できなかった高い翻訳精度を提供します。洗練されたインターフェースにより直感的に操作でき、初めて翻訳ソフトを使う方から実務で活用される方まで、幅広いニーズにお応えします。
シリーズ製品として、ビジネス・法律/電気・電子・情報などの専門辞書を標準搭載した 「コリャ英和！オフライン翻訳 2027ビジネス」、医療文献の翻訳に最適な専門辞書をプラスし、医学英和辞典の決定版として圧倒的な支持を得ている『南山堂 医学英和大辞典第12版』（電子辞典）を収録した「コリャ英和！オフライン翻訳 2027医学」をラインナップします。
製品の詳細については、下記からご確認ください。
https://www.logovista.co.jp/lverp/information/news/2026-0605-kry2027win.html
■製品ラインナップ
「コリャ英和！オフライン翻訳 2027」 18,700円（税込）/17,000円（税抜）
「コリャ英和！オフライン翻訳 2027 ビジネス」 29,700円（税込）/27,000円（税抜）
「コリャ英和！オフライン翻訳 2027 医学」 49,500円（税込）/45,000円（税抜）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351350/images/bodyimage4】
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792
FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
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「コリャ英和！オフライン翻訳 2027」は、最適化されたエンジンにより、他社のオフライン翻訳と比較して、翻訳にかかる時間を最大約83％※ 削減しています。
さらに、旧版（2026）製品と比較してファイル翻訳処理時間を約90％※ 短縮し、大量の文書処理やビジネス用途においても、待ち時間を大幅に軽減します。
※当社調べ。ご利用の環境（PCのスペック等）により時間は異なります。
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本製品は、英日・日英に対応したオフライン翻訳ソフトです。従来のオフライン翻訳では実現できなかった高い翻訳精度を提供します。洗練されたインターフェースにより直感的に操作でき、初めて翻訳ソフトを使う方から実務で活用される方まで、幅広いニーズにお応えします。
シリーズ製品として、ビジネス・法律/電気・電子・情報などの専門辞書を標準搭載した 「コリャ英和！オフライン翻訳 2027ビジネス」、医療文献の翻訳に最適な専門辞書をプラスし、医学英和辞典の決定版として圧倒的な支持を得ている『南山堂 医学英和大辞典第12版』（電子辞典）を収録した「コリャ英和！オフライン翻訳 2027医学」をラインナップします。
製品の詳細については、下記からご確認ください。
https://www.logovista.co.jp/lverp/information/news/2026-0605-kry2027win.html
■製品ラインナップ
「コリャ英和！オフライン翻訳 2027」 18,700円（税込）/17,000円（税抜）
「コリャ英和！オフライン翻訳 2027 ビジネス」 29,700円（税込）/27,000円（税抜）
「コリャ英和！オフライン翻訳 2027 医学」 49,500円（税込）/45,000円（税抜）
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