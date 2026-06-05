紹介キャンペーンクラウド「クチコプレミアム」を運営する株式会社マーケティングデザイン(大阪府大阪市／代表取締役CEO：廣見 剛利)は、千葉県木更津市で不動産売却専門店を展開する株式会社ほりきり太郎不動産(本社：千葉県木更津市、以下「ほりきり太郎不動産」)に対し、紹介キャンペーンシステム「クチコプレミアム」を導入し、紹介プロセスのデジタル化と集客効率の最適化を支援したことをお知らせいたします。





ほりきり太郎不動産 事例紹介





■導入支援の背景と解決した課題

不動産業界において、一般的な集客手法である「不動産一括査定サイト」は、獲得単価(CPA)の高騰や競合他社との激しい獲得競争が課題となっています。

株式会社マーケティングデザインは、ほりきり太郎不動産が直面していた「1件あたりの獲得単価(CPA)約15万円」というコスト構造を改善するため、既存顧客との信頼関係を軸にした「紹介の仕組み化」を支援いたしました。ひとり経営という限られたリソースの中で、いかに「確度の高いお客様」と効率的に出会うかがプロジェクトの鍵となりました。









■「クチコプレミアム」による具体的な支援内容と成果

1. 紹介の心理的ハードルを下げる仕組み作り

不動産売却という重いテーマに対し、ゴールを「成約」ではなく「価格を知るための査定」に設定。スマホ完結で「デジタルギフト」を贈れる仕組みを整えることで、紹介者・被紹介者双方が気軽にアクションを起こせる「心理的クッション」を構築しました。





2. 集客コストの最適化と質の高いマッチング

導入後の実績では、一括査定サイト経由の獲得単価(約15万円)に対し、紹介経由の獲得単価は約8万円に抑制。また、信頼関係をベースとした紹介案件は、査定前のニーズ把握がスムーズであり、一括査定サイト経由と比較して極めて高い成約率を維持しています。





3. 管理業務の自動化(ひとり経営のDX)

アナログな紹介管理(電話や紙)をデジタルへ移行。紹介発生からギフト付与までをシステム化することで、本来注力すべき「お客様への誠実な対応」に時間を割ける環境を整備しました。





顧客獲得単価の違い





■株式会社ほりきり太郎不動産 代表取締役 堀切 太郎氏のコメント

不動産業は最後は『人柄』の商売ですが、その人柄を伝える入り口を作るのが一番難しいと感じていました。今回、クチコプレミアムを導入したことで、紹介というプレッシャーを『プレゼント』という楽しい形に変え、ソフトに広げることができています。数万円で自分を信頼してくれる人と出会える仕組みは、ひとり経営の私にとって非常に強力な武器になっています。









■株式会社マーケティングデザイン 代表取締役CEO 廣見 剛利のコメント

専門性を追求するほりきり太郎不動産様のパートナーとして、経営の安定化に貢献できたことを光栄に思います。不動産業界における『紹介』は、担当者の属人的な努力に頼りがちでしたが、今回デジタルツールで『入り口』をソフトに設計したことで、小規模経営でも大手競合に埋もれない、高効率な集客モデルが構築できることを実証できました。









■サービスの特徴 ～クチコプレミアムについて～

「クチコプレミアム」は、LINEやメール、二次元コードにより、既存顧客からのクチコミ・紹介を促進するクラウドサービスです。Web広告費用が高騰する中、紹介キャンペーンは成果報酬型のため低リスクで高い費用対効果を実現できます。

https://www.kuchi-co.com/









■会社概要(1)

社名 ： 株式会社ほりきり太郎不動産

代表取締役 ： 堀切 太郎

所在地 ： 〒292-0044 千葉県木更津市太田1-11-21-3階

事業内容 ： 不動産業

URL ： https://horifudo.com/









■会社概要(2)

社名 ： 株式会社マーケティングデザイン

代表取締役CEO： 廣見 剛利

所在地 ： 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル4F

URL ： https://www.mk-design.co.jp/





・株式会社マーケティングデザインについて

「広告だけに依存しないマーケティングを実現し、企業と消費者の未来を豊かにする」をミッションとして掲げています。特許取得済みの紹介キャンペーンクラウド「クチコプレミアム」の開発・販売(SaaS)、企業の販促・プロモーション支援、Salesforce導入・活用支援の3事業を展開しています。デジタル技術を活用した顧客獲得・営業DXの推進において、幅広い業種・規模の企業を支援しています。





・企業のマーケティング・DX推進支援サービス

https://www.mk-design.co.jp

・紹介マーケティングアプリ「KUCHICO PREMIUM(クチコプレミアム)」

https://www.kuchi-co.com

・店舗ビジネスの集客支援サービス

https://www.goodsalespromotion.jp