株式会社 大広(本社：東京都港区、代表取締役社長：泉 恭雄、以下 大広)から、2026年7月6日(月)に、大阪の中之島セントラルタワーにて、大広主催セミナー「ブランド成長の新手法 ～体験価値・データ活用・AI・顧客共創で描く、次の打ち手～」を開催することをお知らせします。





公式サイト： https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/daikoseminar_2607/





「ブランド成長の新手法 ～体験価値・データ活用・AI・顧客共創で描く、次の打ち手～」





急速な環境変化と市場の成熟により、従来のマーケティング手法の延長だけでは、ブランドの持続的な成長を描くことが難しい時代を迎えています。顧客は今、ブランドに何を求め、どのように関係性を深めようとしているのか――。





本セミナーでは、いま企業が向き合うべき「顧客価値」を起点に、激変する市場を勝ち抜くための4つのアプローチ【体験価値・データ活用・AI・顧客共創】を徹底解剖。単なるトレンドの解説にとどまらず、それぞれの要素をどう組み合わせ、どう実務に活かしていくのか、大広が伴走した最新事例を数多く交えて、明日からの成長戦略を再設計するための「実践知」を共有します。





変化の本質を捉え、企業の競争力を高めるために、次に打つべき一手とは何か。皆様のビジネスに新たな可能性と、確かなヒントをお届けします。ぜひ、多くの皆様のご参加をお待ちしております。









【講演者／モデレータープロフィール】





第1部講演者

第2部講演者

第2部モデレーター

第3部講演者

第3部講演者

第4部講演者

第4部講演者

第4部モデレーター

講演者





【開催概要】

■開催日 ：2026年7月6日(月) 14:00～17:30

■会場 ：〒530-0005 大阪市北区中之島2丁目2番7号

中之島セントラルタワー 17階

■参加費 ：無料(事前登録制)

■公式サイト：ブランド成長の新手法

～体験価値・データ活用・AI・顧客共創で描く、次の打ち手～

■主催 ：株式会社 大広

■協力 ：株式会社宣伝会議









【セミナータイムテーブル】

■開会の挨拶 14:00～14:05





■第1部 14:05～14:45

選ばれ、愛され続けるブランドへ。売上を伸ばす「感動体験」の生み出し方

選択肢が溢れる現代、ブランドが選ばれ愛され続ける鍵は顧客の心を揺さぶる「感動体験」にあります。本講演では、大広が長年伴走し市場縮小の中で売上2倍を達成した『サッポロ生ビール黒ラベル』の事例を中心に、他業界での最新事例もあわせて「体験価値ブランディング」の具体手法を紐解きます。「自社の業界やブランドなら、どう応用できるか？」――。あらゆるビジネスにすぐ活かせる、ファン育成と次なる成長のヒントをご提案します。





〈講演者〉

倉田 潤(大広 ビジネス戦略本部アカウント戦略室 部長／マーケティングディレクター)





■第2部 14:45～15:25

「認知」で終わらせないデータ戦略：広告費を「確実な売上」に変える実践アプローチ

広告は「コスト」から、確実なリターンを生む「投資」へ。これからの時代に求められるのは、金額のパワーゲームではなく、緻密なデータ起点による設計です。本セッションでは、「購買」や「来店」といったアクチュアルデータ(実行動データ)の活用に着目。リテールメディアやビーコンによる位置情報データを、どう掛け合わせれば無駄のないROI最大化へ導けるのか、明日からの施策に直結する実践的なアプローチを共有します。





〈講演者〉

百瀬 太陽(大広 デジタルソリューション本部デジタルアカウント局 デジタルグロースグループ プランナー)

〈モデレーター〉

難波 寛明(大広 デジタルソリューション本部デジタルアカウント局 局長 兼 デジタルグロースグループ 部長)





■第3部 15:40～16:20

AI時代のマーケティングを最適化。未来を先導する「ブランドAIO」戦略

生活の中にAIが深く溶け込み、ブランドの評価や認知のされ方も激変する時代が到来しています。この変革期において、コミュニケーション戦略はもちろん、マーケティング全体を「AI時代に適合させること(AIO)」は企業にとって不可欠です。大広では、単なる技術対応ではない、ブランド価値・コミュニケーション・コンテンツ戦略を実装するための様々な独自ソリューションを開発。AI時代に選ばれ続けるために、今企業は何をすべきか。「自社ブランドの未来」を一歩先んじてアップデートするための本質的な具体策を提示します。





〈講演者〉

鷲北 雄介(大広WEDO アカウントプランニング局 局長)

原田 信宏(大広WEDO アカウントプランニング局 AIコンサルタント)





■第4部 16:20～17:00

Z世代と創り、発信する。事業を成長させる「顧客共創型」プロジェクトの全貌

一方的なメッセージには動かないZ世代をはじめとする現代の生活者。いま成果を上げているのは、顧客を巻き込み、共にブランドを形作っていく「顧客共創型」のビジネスモデルです。

本講演では、Z世代との最新事例を中心に、どのようにプロジェクトを仕掛け、将来的なファンや事業成長(グロース)につながる兆しをつくったかを解説。戦略立案にとどまらず、現場に深く入り込み成果まで伴走する大広の支援の本質をご紹介します。「自社でも顧客と共創することで新しい価値を生み出せる」という確信を持ち帰っていただけます。





〈講演者〉

池田 龍人(大広 Growth X(クロス)ユニット ソーシャルデザイングループ プランニングディレクター)

橋本 このみ(大広 Growth X(クロス)ユニット ブランドエクスペリエンスグループ プランナー)

〈モデレーター〉

濱口 隆義(大広 Growth X(クロス)ユニット 局長/グロースマネジャー)





■本日のポイント整理 17:00～17:15

顧客基点でのブランド成長戦略





〈講演者〉

菱田 和宏(大広 執行役員 ビジネス戦略本部 本部長)





■閉会の挨拶・名刺交換 17:15～17:30