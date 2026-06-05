聖心学園中等教育学校（所在地・奈良県橿原市、校長 九鬼立明）は、2026年7月18日（土）13時30分より、小学生およびその保護者を対象とした「2026年度 第1回オープンスクール」を開催いたします。 本校は完全6年制の中高一貫教育校であり、自ら課題を見つけ解決する「探究学習」に力を入れております。探究学習の全国大会「クエストカップ」ではこれまでに4度の日本一（グランプリ）に輝くなど、確かな実績を積み重ねてまいりました。 今回のオープンスクールでは、この実績に裏打ちされた独自の探究学習を体感できる「体験！！聖心リベラルアーツ」をはじめ、中学入試に直結する算数講座や英語の体験授業、在校生・卒業生保護者との交流ブースなど、本校の教育環境とリアルな学校生活を1日で体感できるプログラムを多数ご用意し、受験生・保護者の皆様をお迎えいたします。

リアルな学校生活を直接体験できる絶好のチャンス

本イベントは、中学校受験を検討されている受験生（小学校全学年）とその保護者の皆様に、聖心学園の教育理念や抜群の教育環境、そして活気あふれる学校生活を直接知っていただくために実施するものです。 今回の目玉となる小学4・5・6年生限定のスペシャルプログラム「体験！聖心リベラルアーツ」では、実際に生徒たちが全国の舞台で成果を上げたプロセスをベースに、自ら問いを立て、情報を分析し、意見を交わす楽しさを小学生向けにアレンジして提供いたします。

全学年が参加できる「聖心の英語授業体験」や「部活動見学」も同時開催。さらに、在校生の生の声が聞ける「生徒会ブース」や、本校卒業生の保護者がリアルな学校生活の疑問に答える「卒業生保護者による学校生活相談会」など、学校パンフレットだけでは見えない「聖心のリアル」に触れられる機会を豊富に設けております。

■ 「第1回オープンスクール」開催概要

● 名称：2026年度 第1回オープンスクール ● 主催：聖心学園中等教育学校 ● 実施日時：2026年7月18日（土）13:30～16:30（受付 13:00～13:30） ● 開催場所：聖心学園中等教育学校（奈良県橿原市久米町222） ● アクセス：近鉄橿原線・南大阪線「橿原神宮前駅」から徒歩約10分、もしくは近鉄大阪線「橿原神宮前西口」から徒歩約５分 ● 対象：小学校1年生～6年生の児童およびその保護者 ● 主なプログラム： A 【小4・5・6限定】体験！聖心リベラルアーツ（①13:30～14:20 ／ ②14:30～15:20）※保護者見学可 B 学校説明会（①13:30～14:20 ／ ②14:30～15:20） C 入試問題(算数)に挑戦！ D 聖心の英語授業体験 E 部活動見学 F 生徒会ブース G 本校卒業生保護者による学校生活相談会 H 個別相談（※要事前申込） ● 参加費：無料 ● 持ち物：筆記用具、上履き ● 申込方法：本校ホームページよりお申し込みください（ミライコンパス） ● 申込期間：2026年5月19日（火）～7月16日（木）

★【超重要★次回予告】★ 次回の「第2回オープンスクール」は 2026年9月19日（土）に開催決定！ 秋からの本格受験期を前に、「入試傾向」をどこよりも深く掘り下げてご紹介します。

【次回のステップアップ予告：秋の陣は入試直結のコア内容！】

本校では、次回の「第2回オープンスクール」を9月19日（土）に予定しております。9月開催では、今回の体験内容をさらに深化させ、入試傾向の徹底解説や具体的な出題対策など、より入試に直結した重要情報を掘り下げてご紹介いたします。 「7月に学校の雰囲気と探究の魅力を体感し、9月に入試の具体策と攻略法を掴む」という、合格に向けた理想的なステップアップの機会として、ぜひ両日程を合わせてご予定ください。

■ 学校概要

● 学校名：聖心学園中等教育学校 ● 特徴：完全6年中高一貫教育（中学受験のみ）。探究学習において全国大会「クエストカップ」で4度の日本一（グランプリ）を誇る、卓越したキャリア・探究カリキュラムを展開。 ● 所在地：〒634-0063 奈良県橿原市久米町222 ● 連絡先：TEL: 0744-27-3370 / FAX: 0744-27-3525 ● 公式サイト：https://www.seishingakuenchuto.ed.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

〔部署名〕 聖心学園中等教育学校 入試広報室 〔TEL〕 0744-27-3370 〔FAX〕 0744-27-3525 〔E-mail〕 yabuta-j@seishingakuenchuto.ed.jp