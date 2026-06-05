1,800台のトラックと2,900人超のドライバーで毎日500万人の食生活を支える物流インフラ企業、アサヒロジスティクス株式会社（埼玉県さいたま市中央区／代表取締役社長 横塚元樹）は2026年5月13日、富山県射水市に「富山ドライ物流センター」を開設いたしました。 本センターは、北陸地方および富山県における当社初の物流拠点となり、スーパーマーケット向け専用センターとして、ドライグロサリー商品・酒商品の在庫保管および店舗別仕分け業務を行っています。北陸・東海エリアの約90店舗への物流機能を担い、地域における安定した食品物流インフラの構築に貢献してまいります。 また本センターでは、独自の物流ノウハウを活用した自動入出庫システム「DoBican！（ドビキャン）」を進化させた、量販物流向け自動化システム「DoBican Plus！（ドビキャンプラス）」を導入。物流業界における2024年問題や労働力不足への対応を見据え、省人化・省力化を推進してまいります。

【名称】 アサヒロジスティクス株式会社 富山ドライ物流センター 【所在地】 富山県射水市黒河36 【アクセス】 北陸自動車道 富山西ICより4.8ｋｍ 最寄り駅 あいの風とやま鉄道 小杉駅より3.2ｋｍ 【開設日】 2026年5月13日 【構造】 鉄骨造 地上2階建て（倉庫2階建 事務所2階建） 【倉庫面積】 3,500坪 【バース数】 36（入荷用バース：12、出荷用バース：24） 【業務内容】 スーパーマーケット向け専用センター（在庫保管・仕分け） 【取扱商品】 常温ドライグロサリー、菓子、酒、雑貨 【対象店舗数】 約90店舗

自動入出庫システム「DoBican Plus！（ドビキャンプラス）」を導入

◆コンビニ物流の自動化技術を量販物流へ展開

富山ドライ物流センターでは、省人化・省力化を目的として、独自の物流ノウハウを活用した自動入出庫システム「DoBican！（ドビキャン）」を進化させた「DoBican Plus！（ドビキャンプラス）」を導入しています。 「DoBican！（ドビキャン）」は、“ドリンク・ビールのケース仕分けが簡単（canたん）にできる”という意味を込めた、当社オリジナルの名称です。これまでコンビニ業態向け物流において、ドリンク・ビール類のケース仕分け自動化設備として運用してまいりました。 今回導入する「DoBican Plus！（ドビキャンプラス）」は、その技術をベースに、スーパーマーケット向け物流へ対応できるよう機能を拡張した設備です。従来のケース商品に加え、加工食品やオリコン商品の仕分けにも対応可能とし、量販物流向けに進化させました。 本設備は、ケース自動倉庫、フェースピッカー、多関節ロボット、自動搬送コンベヤ、カートケースローダーなどを組み合わせた自動化システムで、自動倉庫へ商品を入庫することで、各店舗向けのピッキング作業からカート台車への積付作業までを、人の手を介さず自動で行うことが可能です。 また、ケース自動倉庫は段ボール商品に加えオリコン商品にも対応。システム全体として高効率な店舗向け出荷オペレーションを実現します。 なお、先行導入している草加常温センターでは、本稼働後に約50％近い生産性向上を実現しており、従来の約半分の人員での運営を可能としています。創出された人的リソースを他業務やサービス品質向上へ振り向けることで、より付加価値の高い物流オペレーションを実現しています。 当社は今後も物流現場の自動化・省力化を推進してまいります。

北陸エリアへの展開で、より多くの地域の暮らしを支えるコンビニ物流の自動化技術を量販物流へ展開

当社は会社設立以来、関東エリアを中心に物流拠点の展開を進めてまいりました。 その後、東日本大震災を契機として、多くのお客様から「東北の物流を支えてほしい」という声をいただき、東日本全域へと事業エリアを拡大してまいりました。 今回の富山ドライ物流センター開設により、関東・東日本に加え、北陸エリアにおいても、より多くのお客様の物流を支える体制を構築いたします。 当社は経営理念として「物流インフラ企業」を掲げております。今後も、地域で生産された商品を全国へつなぐ物流機能を担いながら、より幅広い地域で人々の日々の生活を支える存在となるべく、物流品質の向上と持続可能な物流体制の構築に取り組んでまいります。

社内開所式を実施

◆社内開所式での代表取締役社長のコメント◆

「北陸・富山県で初の拠点開設となる当社を選び、新たに仲間となっていただいた従業員の皆さんに心から感謝しています。地域の皆さまとともに、新しい物流拠点を立ち上げられることを大変嬉しく思います。 当社はこれまで東日本・東北エリアを中心に物流展開を進めてまいりましたが、今後は北陸エリアにおいても、より多くのお客様や地域の皆さまのお役に立ちたいと考えています。 当社が掲げる『物流インフラ企業』とは、人々の日々の生活を支える存在であることです。例えば地域で生産された商品を全国へ届ける物流基盤を構築するなど、生産者の皆さまにとっても価値あるインフラとなれるよう取り組んでまいります。 また、その実現のためには、従業員一人ひとりが安心して気持ちよく働ける環境づくりが重要だと考えています。従業員満足がお客様への良いサービスにつながり、『アサヒに頼んでよかった』と思っていただける物流を、従業員の皆さんとともにつくっていきたいと思います。」