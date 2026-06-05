広島ホームテレビでは、カープファン必見の学習番組『カープ道』を2026年6月9日（火）深夜0時15分から放送します。※広島エリアでの放送になります。

■『カープ道』 6月9日（火）深夜0時15分放送

先週に引き続き、今回もパ・リーグ芸人とのトークで交流戦。 12日から敵地で行われるイーグルス戦を前に、現在もカープを追う元ホームテレビアナウンサー 大重麻衣と、番組ではおなじみイーグルスお墨付き芸人の漢咲コータローで勝手に前哨戦。

今年から本拠地を「楽天モバイル“最強”パーク宮城」の名に変更。ホームランテラスも設置するなど、2013年以来の優勝を目指すイーグルス。

そんな犬鷲軍団を攻略するキーワードは「風を読む」「高めの釣り球」 この言葉の意味とは・・・？ 3連戦が楽しみになること間違いなしの30分です！

■出演

【番組MC】中島尚樹 【出演者】漢咲コータロー・大重麻衣

■カープ道とは

カープを知らない、カープに興味のない、カープにとりあえず乗っかりたい人必見のカープ学習番組。

https://www.home-tv.co.jp/carpdo/