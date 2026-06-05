“どんな天気でも楽しみを持てる日常を”をコンセプトに展開する日本発ライフスタイル傘ブランド「because（ビコーズ）」が、2026年6月5日(金)より韓国市場へ本格進出する。韓国市場でのブランド展開は、SEEDS MARKET KOREA（シーズマーケットコリア）が担当する。 「because」は、単なる雨傘・日傘ではなく、ファッションとライフスタイルを融合させたデザイン性の高い晴雨兼用傘ブランドとして、日本国内で高い支持を獲得してきた。感性豊かなカラーリングやテキスタイルデザインに加え、軽量やUVカット機能を兼ね備えた商品ラインアップを展開し、感度の高い女性層を中心に人気を拡大している。 また、サスティナブルかつユニセックスなレイングッズブランド「U-DAY（ユーデイ）」も展開。 “自然と人を想う”というコンセプトのもと、家族や友人、恋人とシェアして使える、シンプルで機能的なウェザーグッズを取り揃えている。 近年、韓国市場では日本らしい感性を取り入れたデザイン雑貨やファッション小物の人気が高まっている。こうした背景から、「because」も新たなライフスタイルブランドとして大きな期待を集めている。

【because POPUP STORE in KOREA】

「because」は韓国初展開を記念し、2026年6月5日（金）から7月23日（木）まで、韓国主要百貨店にて順次POPUP STOREを開催する予定だ。 ・新世界百貨店 本店（明洞店）4F 2026年6月5日（金）～7月2日（木） ・現代百貨店 新村店 B1F 2026年7月3日（金）～7月9日（木） ・現代百貨店 中洞店 3F 2026年7月10日（金）～7月23日（木）

「because」の韓国市場展開を担うSEEDS MARKET KOREAは、TBSホールディングス傘下であるStylingLife Holdings（スタイリングライフ・ホールディングス／SLH）グループに属し、PR・広告・ブランドマーケティング事業を展開する株式会社SEEDS MARKETの韓国支社である。

また、「because」ブランドも同じくSLHグループに属しており、今回の韓国市場進出は、グループシナジーを活用した海外展開プロジェクトとして推進される。 StylingLife Holdings（SLH）は、化粧品・ファッション・ライフスタイル分野を中心に事業を展開する日本のライフスタイル企業グループであり、日本を代表するライフスタイルストア「PLAZA」をはじめ、「BCLカンパニー」「CP Cosmetics」「Cath Kidston」など、多様なブランド事業を展開している。 株式会社SEEDS MARKETはこれまで、韓国ブランドの日本市場進出支援および現地マーケティングコンサルティングを主力事業として展開してきた。日本国内の流通ネットワークやメディアネットワークを活用し、ブランドローカライズ戦略、PRキャンペーン、プロモーション施策をはじめ、POPUP STOREの企画・運営、集客イベントの開催、EC展開支援、卸販売戦略の立案までを一気通貫でサポートしてきた実績を持つ。 これまで主に韓国ブランドの日本進出支援を中心に事業を拡大してきたが、今後は日本ブランドの韓国市場進出支援事業にも本格参入する方針だ。韓国法人であるSEEDS MARKET KOREAを拠点に、韓国現地でのPR・マーケティング支援に加え、POPUP STORE展開、オフライン流通開拓、EC販売、SNSマーケティング、インフルエンサー施策などを統合的に支援していく。

今回の「because」韓国進出はSEEDS MARKET KOREAにとって、日本ブランドを韓国市場へ直接展開する初の本格プロジェクトとなる。単なる流通展開に留まらず、日本ライフスタイルブランドの感性や世界観を韓国消費者へ提案するプロジェクトとして注目されている。 同社では、この「日本ブランドの韓国進出支援事業」を今後の成長戦略における重要事業の一つとして位置付けており、ライフスタイル・ファッション・ビューティー領域を中心に、日韓を横断したブランドビジネスをさらに強化していく方針としている。

【公式情報】

■ because 公式ストア（韓国） https://smartstore.naver.com/seedsmarketkorea ■ because Korea 公式Instagram https://www.instagram.com/because_kr/ ■ beacuse公式ストア（日本） https://www.because-jp.com/ ■ SEEDS MARKET KOREA（韓国法人） https://www.seeds-market.com/ ■ SEEDS MARKET（日本本社） https://www.seeds-market.net/