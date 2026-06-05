鳥取県で農業を始めたい！働きたい！という方を対象に倉吉市で「とっとり農業人フェア」を開催します。 県内各産地の生産者や市町村の担当者等が一同に集まり、就農までの道筋についての相談や各産地のリアルな情報を提供します。１日から農業体験できる農業バイトアプリの紹介や、独立就農、雇用就農、アルバイト等、来場されたみなさんの様々なご相談に対応します。 本イベントが、鳥取県の新規就農者等の増加や、県内の農業関係者の連携強化のきっかけとなることを期待しています。

▽とっとり農業人フェア紹介

【フェア概要】

https://www.pref.tottori.lg.jp/324479.htm

■名称 鳥取県で一緒に農業をしよう！第４回とっとり農業人フェア ■期間 令和８年７月２５日（土） ■場所 鳥取県立倉吉体育文化会館（鳥取県倉吉市山根529-2） ■内容 JA生産部や市町村による就農相談 雇用就農情報の紹介 １日農業バイトアプリ「デイワーク」の紹介 農業関係図書等の紹介 セミナー 13：30 「自分に合った農業のカタチ」 ～白ねぎ生産者に聞く、農業をはじめたい人のヒント～ ※会場でアンケートにご協力いただいた方には「星空舞パックごはん」プレゼント ※ブースを３か所以上まわって、特産品が当たるくじに挑戦！

【取組の経緯】

鳥取県内では、農業の担い手を増やすため、生産者を中心にＪＡや行政など関係機関が連携し、新しい担い手を受け入れ、育てる体制づくりが進んでいます。この取り組みをさらに広げるため、今年度も「合同就農相談会」を開催することとなりました。 このイベントでは、県内の多様な農産品の生産者や市町村の担当者が個別ブースで就農に関する相談を受け付けるほか、産地体験会の情報を提供します。また、「雇用就農」の情報や、1日から参加可能な農業バイトを探せるアプリ「デイワーク」の紹介も行います。 「農業で働く」という選択肢を皆さんにもっと身近に感じていただける機会です。鳥取県の農業を知り、新たな一歩を踏み出すきっかけとして、ぜひご参加ください！

【セミナー「自分に合った農業のカタチ～白ネギ生産者に聞く、農業をはじめたい人のヒント～」】

鳥取県は西日本有数の白ネギ産地！長年の技術開発と普及により、県下全域で栽培される基幹品目になっています。本セミナーでは、白ネギ専作で今年２月に就農し、周年栽培に取組むJA鳥取西部白ねぎ部会の矢倉正典さんと、退職後に本格的に農業を始め、白ネギ、メロン、ホウレンソウ、水稲など複数品目を栽培するJA鳥取中央倉吉関金白葱生産部の笠原正記さんのお二人に、それぞれの農業のスタイルや暮らし、経営の工夫について直接お話を伺います！お二人の体験談を通じて、より身近に「農ある暮らし」の魅力や農業の可能性を感じてもらいたいと考えています。

【本リリースに関する問い合わせ先】

鳥取県 農林水産部農業振興局経営支援課 担当：田村 TEL：0857-26-7901 FAX：0857-26-7294 e-mail：tamura-ta@pref.tottori.lg.jp