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TVer、蒼井優・今田美桜・夏帆・堺雅人・前田敦子・松本若菜を特集 夏ドラマ出演俳優6名の「俳優特集」配信開始！
『ど根性ガエル』などTVer初配信作も
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年6月5日（金）から、2026年の夏ドラマに出演する俳優6名の過去作品を揃えた「俳優特集」を無料にて展開中です。
■豪華俳優6名の出演作品を順次配信！TVer初配信作品も
今回の「俳優特集」は、蒼井優、今田美桜、夏帆、堺雅人、前田敦子、松本若菜（五十音順）の出演作品を順次配信します。
蒼井優『高校教師（藤木直人、上戸彩）』、今田美桜『セミオトコ』、夏帆『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、堺雅人『VIVANT(2023)』、前田敦子『ど根性ガエル』（TVer初配信）、松本若菜『コウノドリ(2017)』など、合わせて約25作品（※）を無料配信します。話題の夏ドラマ出演俳優たちの過去の名作や話題作を一挙に楽しめる特集となっております。この機会にぜひTVerでお楽しみください。
■「俳優特集」ページ：
https://tver.jp/specials/actor_2606
■年代を超えた名作が勢ぞろい！
TVer恒例の「名作ドラマ特集」も、6月5日（金）からラインナップ（※）を強化します。『なんで私が神説教』、『相棒season9』、『世界の中心で、愛をさけぶ』、『ゆるキャン△ 』、『美女か野獣』、『過保護な若旦那様の甘やかし婚』、『GTO（1998）』、『彼女たちの犯罪』など、人気作品が勢ぞろいしました。
※配信ラインナップは下記をご参照ください。
また、6月5日（金）からのTVer配信ラインナップを一覧で確認できる「TVer名作ドラマ特集特設サイト」を開設しました。この機会にぜひTVerでご覧ください。
■TVer「名作ドラマ特集」ページ：
https://tver.jp/specials/meisaku-drama
■「TVer名作ドラマ特集特設サイト」：
https://schedule-drama.tver.jp/meisaku
■「俳優特集」概要
【特集名称】「俳優特集」
【特集期間】2026年6月5日（金）〜2026年7月中・下旬
【蒼井優 ドラマ特集】
『高校教師（藤木直人、上戸彩）』（TBSテレビ）
『ダブルフェイス 偽装警察編』（TBSテレビ）※TVer初配信
『MOZU Season2〜幻の翼〜』（TBSテレビ）
※蒼井優 主演『Tシャツが乾くまで』（TBSテレビ、7月スタート 毎週金曜22時〜）
【今田美桜 ドラマ特集】
『ケイジとケンジ 所轄と地検の24時』（テレビ朝日）
『セミオトコ』（テレビ朝日）
『ドクターX〜外科医・大門未知子〜（2021）』（テレビ朝日）
『３年Ａ組―今から皆さんは、人質です―』（日本テレビ）
※今田美桜 主演『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日、7月7日（火）21時〜初回スタート）
【夏帆 ドラマ特集】
『監獄のお姫さま』（TBSテレビ）
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBSテレビ）
『世界の中心で、愛をさけぶ』（TBSテレビ）
『世界の中心で、愛をさけぶ特別編〜17年目の卒業〜』（TBSテレビ）※TVer初配信
※夏帆 出演『Tシャツが乾くまで』（TBSテレビ、7月スタート 毎週金曜22時〜）
【堺雅人 ドラマ特集】
『大奥〜誕生[有功・家光篇]』（TBSテレビ）
『孤独の賭け〜愛しき人よ〜』（TBSテレビ）
『VIVANT(2023)』（TBSテレビ）
※堺雅人 主演『VIVANT(2026)』（TBSテレビ、7月スタート 毎週日曜21時〜）
【前田敦子 ドラマ特集】
『Q10』（日本テレビ）
『厨房のありす』（日本テレビ）
『逃亡医F』（日本テレビ）
『ど根性ガエル』（日本テレビ）※TVer初配信
『彼女たちの犯罪』（読売テレビ）
※前田敦子 出演『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ、7月8日（水）22時〜初回スタート）
【松本若菜 ドラマ特集】
『１８／４０〜ふたりなら夢も恋も〜』（TBSテレビ）
『コウノドリ(2017)』（TBSテレビ）
『西園寺さんは家事をしない』（TBSテレビ）
『ザ・ロイヤルファミリー』（TBSテレビ）
『チア☆ダン』（TBSテレビ）
※松本若菜 主演『君の好きは無敵』（TBSテレビ、7月スタート 毎週火曜22時〜）
■「名作ドラマ特集」概要
【特集名称】「名作ドラマ特集」
【配信ドラマラインナップ】
『家売るオンナ』含む全3作品（日本テレビ）
『奥様は、取り扱い注意』（日本テレビ）
『地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子』含む全2作品（日本テレビ）
『未満警察 ミッドナイトランナー』（日本テレビ）
『リバーサルオーケストラ』（日本テレビ）
『おかしな刑事』（テレビ朝日）
『サイン-法医学者 柚木貴志の事件-』（テレビ朝日）
『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（テレビ朝日）
『マルス-ゼロの革命-』（テレビ朝日）
『離婚しない男―サレ夫と悪嫁の騙し愛―』（テレビ朝日）
『愛するということ』（TBSテレビ）※TVer初配信
『Ｎのために』（TBSテレビ）
『下町ロケット(2015)』含む全3作品（TBSテレビ）
『ダブルフェイス 潜入捜査編』含む全2作品（TBSテレビ）※TVer初配信
『不適切にもほどがある！』含む全2作品（TBSテレビ）
『孤独のグルメ Season5』含む全2作品（テレ東）
『ジョフウ 〜女性に××××って必要ですか？〜』（テレ東）
『ソロ活女子のススメ5』（テレ東）
『デッドストック〜未知への挑戦〜』（テレ東）
『ゆるキャン△』含む全3作品（テレ東）
『ゴシップ＃彼女が知りたい本当の○○』（フジテレビ）
『not so パーフェクトラブ！』（フジテレビ）
『美女か野獣』（フジテレビ）
『ピュア』（フジテレビ）
『ブスと野獣』（フジテレビ）
『アポロの歌』（MBS毎日放送）
『年下童貞くんに翻弄されてます』（MBS毎日放送）
『初めましてこんにちは、離婚してください』（MBS毎日放送）
『北くんがかわいすぎて手に余るので、３人でシェアすることにしました。』（カンテレ）
『チーム・バチスタの栄光』（カンテレ）
『秘密 〜THE TOP SECRET〜』（カンテレ）
『彼女たちの犯罪』（読売テレビ）
※上記ラインナップ以外の作品も配信予定です。
※作品によって配信期間は異なります。
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（https://tver.jp/）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（宣伝担当）／E-mail：pr_ml@tver.co.jp
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年6月5日（金）から、2026年の夏ドラマに出演する俳優6名の過去作品を揃えた「俳優特集」を無料にて展開中です。
■豪華俳優6名の出演作品を順次配信！TVer初配信作品も
今回の「俳優特集」は、蒼井優、今田美桜、夏帆、堺雅人、前田敦子、松本若菜（五十音順）の出演作品を順次配信します。
■「俳優特集」ページ：
https://tver.jp/specials/actor_2606
■年代を超えた名作が勢ぞろい！
TVer恒例の「名作ドラマ特集」も、6月5日（金）からラインナップ（※）を強化します。『なんで私が神説教』、『相棒season9』、『世界の中心で、愛をさけぶ』、『ゆるキャン△ 』、『美女か野獣』、『過保護な若旦那様の甘やかし婚』、『GTO（1998）』、『彼女たちの犯罪』など、人気作品が勢ぞろいしました。
※配信ラインナップは下記をご参照ください。
また、6月5日（金）からのTVer配信ラインナップを一覧で確認できる「TVer名作ドラマ特集特設サイト」を開設しました。この機会にぜひTVerでご覧ください。
■TVer「名作ドラマ特集」ページ：
https://tver.jp/specials/meisaku-drama
■「TVer名作ドラマ特集特設サイト」：
https://schedule-drama.tver.jp/meisaku
■「俳優特集」概要
【特集名称】「俳優特集」
【特集期間】2026年6月5日（金）〜2026年7月中・下旬
【蒼井優 ドラマ特集】
『高校教師（藤木直人、上戸彩）』（TBSテレビ）
『ダブルフェイス 偽装警察編』（TBSテレビ）※TVer初配信
『MOZU Season2〜幻の翼〜』（TBSテレビ）
※蒼井優 主演『Tシャツが乾くまで』（TBSテレビ、7月スタート 毎週金曜22時〜）
【今田美桜 ドラマ特集】
『ケイジとケンジ 所轄と地検の24時』（テレビ朝日）
『セミオトコ』（テレビ朝日）
『ドクターX〜外科医・大門未知子〜（2021）』（テレビ朝日）
『３年Ａ組―今から皆さんは、人質です―』（日本テレビ）
※今田美桜 主演『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日、7月7日（火）21時〜初回スタート）
【夏帆 ドラマ特集】
『監獄のお姫さま』（TBSテレビ）
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBSテレビ）
『世界の中心で、愛をさけぶ』（TBSテレビ）
『世界の中心で、愛をさけぶ特別編〜17年目の卒業〜』（TBSテレビ）※TVer初配信
※夏帆 出演『Tシャツが乾くまで』（TBSテレビ、7月スタート 毎週金曜22時〜）
【堺雅人 ドラマ特集】
『大奥〜誕生[有功・家光篇]』（TBSテレビ）
『孤独の賭け〜愛しき人よ〜』（TBSテレビ）
『VIVANT(2023)』（TBSテレビ）
※堺雅人 主演『VIVANT(2026)』（TBSテレビ、7月スタート 毎週日曜21時〜）
【前田敦子 ドラマ特集】
『Q10』（日本テレビ）
『厨房のありす』（日本テレビ）
『逃亡医F』（日本テレビ）
『ど根性ガエル』（日本テレビ）※TVer初配信
『彼女たちの犯罪』（読売テレビ）
※前田敦子 出演『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ、7月8日（水）22時〜初回スタート）
【松本若菜 ドラマ特集】
『１８／４０〜ふたりなら夢も恋も〜』（TBSテレビ）
『コウノドリ(2017)』（TBSテレビ）
『西園寺さんは家事をしない』（TBSテレビ）
『ザ・ロイヤルファミリー』（TBSテレビ）
『チア☆ダン』（TBSテレビ）
※松本若菜 主演『君の好きは無敵』（TBSテレビ、7月スタート 毎週火曜22時〜）
■「名作ドラマ特集」概要
【特集名称】「名作ドラマ特集」
【配信ドラマラインナップ】
『家売るオンナ』含む全3作品（日本テレビ）
『奥様は、取り扱い注意』（日本テレビ）
『地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子』含む全2作品（日本テレビ）
『未満警察 ミッドナイトランナー』（日本テレビ）
『リバーサルオーケストラ』（日本テレビ）
『おかしな刑事』（テレビ朝日）
『サイン-法医学者 柚木貴志の事件-』（テレビ朝日）
『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（テレビ朝日）
『マルス-ゼロの革命-』（テレビ朝日）
『離婚しない男―サレ夫と悪嫁の騙し愛―』（テレビ朝日）
『愛するということ』（TBSテレビ）※TVer初配信
『Ｎのために』（TBSテレビ）
『下町ロケット(2015)』含む全3作品（TBSテレビ）
『ダブルフェイス 潜入捜査編』含む全2作品（TBSテレビ）※TVer初配信
『不適切にもほどがある！』含む全2作品（TBSテレビ）
『孤独のグルメ Season5』含む全2作品（テレ東）
『ジョフウ 〜女性に××××って必要ですか？〜』（テレ東）
『ソロ活女子のススメ5』（テレ東）
『デッドストック〜未知への挑戦〜』（テレ東）
『ゆるキャン△』含む全3作品（テレ東）
『ゴシップ＃彼女が知りたい本当の○○』（フジテレビ）
『not so パーフェクトラブ！』（フジテレビ）
『美女か野獣』（フジテレビ）
『ピュア』（フジテレビ）
『ブスと野獣』（フジテレビ）
『アポロの歌』（MBS毎日放送）
『年下童貞くんに翻弄されてます』（MBS毎日放送）
『初めましてこんにちは、離婚してください』（MBS毎日放送）
『北くんがかわいすぎて手に余るので、３人でシェアすることにしました。』（カンテレ）
『チーム・バチスタの栄光』（カンテレ）
『秘密 〜THE TOP SECRET〜』（カンテレ）
『彼女たちの犯罪』（読売テレビ）
※上記ラインナップ以外の作品も配信予定です。
※作品によって配信期間は異なります。
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（https://tver.jp/）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
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【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（宣伝担当）／E-mail：pr_ml@tver.co.jp