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トラベロッジ大阪心斎橋、1泊5,500円からの特別料金で販売開始 純金が当たる開業前キャンペーンも実施
日本・大阪 -Media OutReach Newswire- 2026年6月5日 - 日本・大阪への旅行を計画中の旅行者に向けて、2026年8月開業予定の新ホテル「トラベロッジ大阪心斎橋」が、開業前特別セール( https://travelodgehotels.asia/ja/hotel/japan/travelodge-osaka-shinsaibashi/ )を開始しました。宿泊料金は1泊5,500円からご利用いただけます。
本プロモーション料金は、公式ウェブサイト限定で提供されており、開業前ならではのお得な料金でご予約いただけます。
公式サイト：https://travelodgehotels.asia/ja/
さらに、本キャンペーン期間中( https://travelodgehotels.asia/ja/promotions/stay-gold-osaka/ )、公式ウェブサイトから5泊以上ご予約いただいたお客様には、純金など豪華賞品が当たる「フォーチュンホイール」に参加できる特典をご用意しています。
また、3泊以上ご宿泊のお客様には、浴衣レンタルと館内周辺でのフォト体験を含む無料浴衣体験を提供し、日本文化を感じられる滞在をお楽しみいただけます。
Travelodge Hotels Asia メンバーのお客様は、チェックアウト後に最大5％のキャッシュバック特典もご利用可能です。ご予約前に会員登録またはログインいただくことで、会員限定特典をご利用いただけます。( https://travelodgehotels.asia/ja/travelodge-cashback/ )
トラベロッジ大阪心斎橋は、心斎橋エリア中心部に位置し、道頓堀、心斎橋筋商店街、御堂筋など大阪を代表する人気スポットへのアクセスに優れています。また、心斎橋駅および長堀橋駅から徒歩圏内にあり、ショッピング、グルメ、ナイトライフ、観光など市内各所への移動にも便利な立地です。
現代のアーバントラベラー向けに設計された本ホテルは、大阪でも特に活気あるエリアにおいて、快適性・利便性・優れたコストパフォーマンスを兼ね備えた滞在を提供します。館内には、機能的なレイアウトを採用したモダンな客室、高速インターネット環境、必要なアメニティを備え、個人・団体旅行、カップル、ファミリー、ビジネス利用まで幅広いニーズに対応いたします。
大阪では、夏の旅行シーズンを前に引き続き旺盛なインバウンド需要が続いており、中心部に位置する宿泊施設への需要が高まっています。今回の開業前キャンペーンでは、お得な料金でご予約いただけるとともに、新たなホテルをいち早く体験いただける最初のゲストの一員としてご宿泊いただけます。
また、開業を記念し、2026年8月上旬に大阪にてグランドオープニングイベントを開催予定です。メディア関係者、インフルエンサー、業界関係者の皆様をご招待し、ホテルを実際にご体験いただけます。参加をご希望のメディア関係者は、下記連絡先までお問い合わせください。
Travelodge Hotels (Asia) について
Travelodge Hotels Asiaは、シンガポールに本社を置く急成長中のホテル運営・フランチャイズ企業で、日本、韓国、シンガポール、香港、マレーシア、タイにて事業を展開しています。
現在20ホテルを運営しており、2030年までに50施設以上への拡大を計画しています。戦略的立地において、高いコストパフォーマンスを重視した宿泊体験を提供しています。
80年以上にわたるグローバルブランドとしての歴史を背景に、Travelodge は「快適さ」「利便性」「つながり」をコンセプトとしたブランド体験を提供しています。
本プロモーション料金は、公式ウェブサイト限定で提供されており、開業前ならではのお得な料金でご予約いただけます。
さらに、本キャンペーン期間中( https://travelodgehotels.asia/ja/promotions/stay-gold-osaka/ )、公式ウェブサイトから5泊以上ご予約いただいたお客様には、純金など豪華賞品が当たる「フォーチュンホイール」に参加できる特典をご用意しています。
また、3泊以上ご宿泊のお客様には、浴衣レンタルと館内周辺でのフォト体験を含む無料浴衣体験を提供し、日本文化を感じられる滞在をお楽しみいただけます。
Travelodge Hotels Asia メンバーのお客様は、チェックアウト後に最大5％のキャッシュバック特典もご利用可能です。ご予約前に会員登録またはログインいただくことで、会員限定特典をご利用いただけます。( https://travelodgehotels.asia/ja/travelodge-cashback/ )
トラベロッジ大阪心斎橋は、心斎橋エリア中心部に位置し、道頓堀、心斎橋筋商店街、御堂筋など大阪を代表する人気スポットへのアクセスに優れています。また、心斎橋駅および長堀橋駅から徒歩圏内にあり、ショッピング、グルメ、ナイトライフ、観光など市内各所への移動にも便利な立地です。
現代のアーバントラベラー向けに設計された本ホテルは、大阪でも特に活気あるエリアにおいて、快適性・利便性・優れたコストパフォーマンスを兼ね備えた滞在を提供します。館内には、機能的なレイアウトを採用したモダンな客室、高速インターネット環境、必要なアメニティを備え、個人・団体旅行、カップル、ファミリー、ビジネス利用まで幅広いニーズに対応いたします。
大阪では、夏の旅行シーズンを前に引き続き旺盛なインバウンド需要が続いており、中心部に位置する宿泊施設への需要が高まっています。今回の開業前キャンペーンでは、お得な料金でご予約いただけるとともに、新たなホテルをいち早く体験いただける最初のゲストの一員としてご宿泊いただけます。
また、開業を記念し、2026年8月上旬に大阪にてグランドオープニングイベントを開催予定です。メディア関係者、インフルエンサー、業界関係者の皆様をご招待し、ホテルを実際にご体験いただけます。参加をご希望のメディア関係者は、下記連絡先までお問い合わせください。
Travelodge Hotels (Asia) について
Travelodge Hotels Asiaは、シンガポールに本社を置く急成長中のホテル運営・フランチャイズ企業で、日本、韓国、シンガポール、香港、マレーシア、タイにて事業を展開しています。
現在20ホテルを運営しており、2030年までに50施設以上への拡大を計画しています。戦略的立地において、高いコストパフォーマンスを重視した宿泊体験を提供しています。
80年以上にわたるグローバルブランドとしての歴史を背景に、Travelodge は「快適さ」「利便性」「つながり」をコンセプトとしたブランド体験を提供しています。