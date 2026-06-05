バザルト(R)ヘッドスパ・フェイシャルが50代の偏頭痛・眼精疲労・フェイスラインに変化。北海道札幌市のサロンで月1回半年の継続ケアで肌トーンアップ・睡眠改善・視界の変化が確認された最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――北海道札幌市・LA･NEIGEの症例報告
商標登録済みの独自技術として全国2,700店舗以上に導入されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、北海道札幌市のサロン『LA･NEIGE』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは50代の女性です。何をやっても良くならない偏頭痛と眼精疲労に悩まれており、目が開きにくく視界の変化も気になられていました。フェイスラインの変化も希望されてご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)フェイシャル＆ヘッドスパを月1回のペースで半年間継続実施。遠赤外線による深部温熱効果で頭部・顔まわりの土台から整えるアプローチを取りました。
継続するうちに肌のトーンアップが確認され、寝つきが良くなり目の疲れと首肩こりがすっきりするように。偏頭痛・眼精疲労が回復し目が開きやすく視界が変わったことも実感されています。フェイスラインと鼻筋にも変化が確認されました。
お客様は「色々なサロンに行ったことがあるけど、リラクゼーションをしながらエステも代謝アップして体質改善ができるのは他にはない！」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパ・フェイシャルは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、遠赤外線に裏打ちされた理論で頭皮・顔まわりの土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：LA･NEIGE（北海道札幌市）
URL：https://lin.ee/ddERw4x
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351475/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351475/images/bodyimage2】
「女性は冷えから来る体調不良が圧倒的に多い。そこが改善されないと美容は語れない。だからバザルト(R)を選びました。」
北海道札幌市の『LA･NEIGE』オーナー・酒井氏は、女性の冷えからくる体調不良に長年向き合ってきた中でバザルト(R)に出会い、「これだ」と確信しました。冷えを根本から整えることなしに美容は成立しないという信念が導入の原点となったといいます。
「ストレスも緩和されて綺麗になっていくお客様を見るたびに、効果の高さと持続性を実感しています」と酒井氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、酒井氏はこう語ります。「日本の頑張る女性に、癒しも綺麗も体質改善もバザルト(R)で体感してもらいたいです。セラピストさん自身も施術を通してストーンからの遠赤外線効果を実感できますよ」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、商標登録済みの独自技術（商標登録第5972921号）として全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。今回の症例は、長年悩み続けた偏頭痛・眼精疲労を抱えた50代女性が、バザルト(R)ヘッドスパ・フェイシャルを月1回・半年継続することで肌トーンアップ・睡眠改善・視界の変化が確認されるという、遠赤外線による深部温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、サロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
商標登録済みの独自技術として全国2,700店舗以上に導入されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、北海道札幌市のサロン『LA･NEIGE』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは50代の女性です。何をやっても良くならない偏頭痛と眼精疲労に悩まれており、目が開きにくく視界の変化も気になられていました。フェイスラインの変化も希望されてご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)フェイシャル＆ヘッドスパを月1回のペースで半年間継続実施。遠赤外線による深部温熱効果で頭部・顔まわりの土台から整えるアプローチを取りました。
継続するうちに肌のトーンアップが確認され、寝つきが良くなり目の疲れと首肩こりがすっきりするように。偏頭痛・眼精疲労が回復し目が開きやすく視界が変わったことも実感されています。フェイスラインと鼻筋にも変化が確認されました。
お客様は「色々なサロンに行ったことがあるけど、リラクゼーションをしながらエステも代謝アップして体質改善ができるのは他にはない！」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパ・フェイシャルは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、遠赤外線に裏打ちされた理論で頭皮・顔まわりの土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：LA･NEIGE（北海道札幌市）
URL：https://lin.ee/ddERw4x
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351475/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351475/images/bodyimage2】
「女性は冷えから来る体調不良が圧倒的に多い。そこが改善されないと美容は語れない。だからバザルト(R)を選びました。」
北海道札幌市の『LA･NEIGE』オーナー・酒井氏は、女性の冷えからくる体調不良に長年向き合ってきた中でバザルト(R)に出会い、「これだ」と確信しました。冷えを根本から整えることなしに美容は成立しないという信念が導入の原点となったといいます。
「ストレスも緩和されて綺麗になっていくお客様を見るたびに、効果の高さと持続性を実感しています」と酒井氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、酒井氏はこう語ります。「日本の頑張る女性に、癒しも綺麗も体質改善もバザルト(R)で体感してもらいたいです。セラピストさん自身も施術を通してストーンからの遠赤外線効果を実感できますよ」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、商標登録済みの独自技術（商標登録第5972921号）として全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。今回の症例は、長年悩み続けた偏頭痛・眼精疲労を抱えた50代女性が、バザルト(R)ヘッドスパ・フェイシャルを月1回・半年継続することで肌トーンアップ・睡眠改善・視界の変化が確認されるという、遠赤外線による深部温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、サロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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