北米の家庭用掃除用スポンジ市場、年平均成長率（CAGR）4.5%の堅調な伸びで、2033年までに29億2,000万米ドルに達する見通し

北米の家庭用掃除用スポンジ市場、年平均成長率（CAGR）4.5%の堅調な伸びで、2033年までに29億2,000万米ドルに達する見通し