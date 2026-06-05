半導体装置用空気作動ベローズポンプ市場規模分析レポート：2026年は56.00百万米ドルに到達予測
半導体装置用空気作動ベローズポンプとは
半導体装置用空気作動ベローズポンプ（Air Operated Bellows Pumps for Semiconductor Equipment）は、圧縮空気を駆動源としてベローズの往復運動により高純度薬液を移送する流体制御装置である。PTFE、PFA、PVDFといったフッ素樹脂材料を用いることで、強酸・強アルカリ・有機溶剤・エッチング液・現像液などの腐食性薬液にも対応する設計となっている。
本ポンプはウェハ製造工程におけるウェット洗浄、エッチング、CMP薬液供給、現像プロセス、薬液循環および廃液処理など多岐にわたる工程で使用される。近年では、半導体装置用空気作動ベローズポンプに対して「粒子発生ゼロ化」「メタルイオン溶出抑制」「パルス安定性」の要求が強まり、プロセス歩留まりに直接関与するコアコンポーネントとして再評価されている。
直近6か月の業界動向では、先端ロジックおよびHBM向け設備投資の加速により、CMP・エッチング・洗浄工程の薬液使用量が増加し、安定した流体供給技術への要求が一段と強まっている。特に3nm～2nm世代プロセスでは、微粒子レベルの汚染でも歩留まりに直結するため、ポンプの清浄性・安定吐出性が重要な評価軸となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351521/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351521/images/bodyimage2】
図. 半導体装置用空気作動ベローズポンプの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「半導体装置用空気作動ベローズポンプ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、半導体装置用空気作動ベローズポンプの世界市場は、2025年に53.00百万米ドルと推定され、2026年には56.00百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.0%で推移し、2032年には79.44百万米ドルに拡大すると見込まれています。
半導体装置用空気作動ベローズポンプの市場規模と需給構造
2025年における世界の半導体装置用空気作動ベローズポンプの販売台数は87,500台に達する見込みであり、平均販売価格は605米ドル、業界平均粗利率は約35％と想定されている。数量ベースでは安定成長型市場である一方、先端用途比率の上昇により高付加価値化が進行している。
特に近年では、HBM製造ラインおよび先端パッケージ工程の拡大により、薬液供給システム全体の高精度化が進展している。直近6か月の装置投資動向を見ると、韓国および台湾のファウンドリでは新規ファブ建設に加え既存ラインの改造投資が増加しており、半導体装置用空気作動ベローズポンプの需要もこれに連動して拡大している。
半導体装置用空気作動ベローズポンプの産業ドライバー
市場成長を牽引する主因は、(1)半導体生産能力の拡大、(2)ウェットプロセス工程数の増加、(3)高純度薬液供給要求の高度化である。特に先端ロジックやメモリ分野では、プロセス微細化に伴い薬液純度管理が歩留まりに直結する構造となっている。
また、ウェットエッチングやCMP工程では流量制御の安定性が極めて重要であり、圧力変動や脈動の最小化が求められる。さらに、半導体装置用空気作動ベローズポンプは「コンタミゼロ設計」「長寿命シール材」「メンテナンス性の低減」といった観点でも進化している。加えて、中国における半導体装置の国産化政策とローカルサプライチェーン強化も、地域的な需要拡大を後押ししている。
半導体装置用空気作動ベローズポンプ（Air Operated Bellows Pumps for Semiconductor Equipment）は、圧縮空気を駆動源としてベローズの往復運動により高純度薬液を移送する流体制御装置である。PTFE、PFA、PVDFといったフッ素樹脂材料を用いることで、強酸・強アルカリ・有機溶剤・エッチング液・現像液などの腐食性薬液にも対応する設計となっている。
本ポンプはウェハ製造工程におけるウェット洗浄、エッチング、CMP薬液供給、現像プロセス、薬液循環および廃液処理など多岐にわたる工程で使用される。近年では、半導体装置用空気作動ベローズポンプに対して「粒子発生ゼロ化」「メタルイオン溶出抑制」「パルス安定性」の要求が強まり、プロセス歩留まりに直接関与するコアコンポーネントとして再評価されている。
直近6か月の業界動向では、先端ロジックおよびHBM向け設備投資の加速により、CMP・エッチング・洗浄工程の薬液使用量が増加し、安定した流体供給技術への要求が一段と強まっている。特に3nm～2nm世代プロセスでは、微粒子レベルの汚染でも歩留まりに直結するため、ポンプの清浄性・安定吐出性が重要な評価軸となっている。
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図. 半導体装置用空気作動ベローズポンプの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「半導体装置用空気作動ベローズポンプ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、半導体装置用空気作動ベローズポンプの世界市場は、2025年に53.00百万米ドルと推定され、2026年には56.00百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.0%で推移し、2032年には79.44百万米ドルに拡大すると見込まれています。
半導体装置用空気作動ベローズポンプの市場規模と需給構造
2025年における世界の半導体装置用空気作動ベローズポンプの販売台数は87,500台に達する見込みであり、平均販売価格は605米ドル、業界平均粗利率は約35％と想定されている。数量ベースでは安定成長型市場である一方、先端用途比率の上昇により高付加価値化が進行している。
特に近年では、HBM製造ラインおよび先端パッケージ工程の拡大により、薬液供給システム全体の高精度化が進展している。直近6か月の装置投資動向を見ると、韓国および台湾のファウンドリでは新規ファブ建設に加え既存ラインの改造投資が増加しており、半導体装置用空気作動ベローズポンプの需要もこれに連動して拡大している。
半導体装置用空気作動ベローズポンプの産業ドライバー
市場成長を牽引する主因は、(1)半導体生産能力の拡大、(2)ウェットプロセス工程数の増加、(3)高純度薬液供給要求の高度化である。特に先端ロジックやメモリ分野では、プロセス微細化に伴い薬液純度管理が歩留まりに直結する構造となっている。
また、ウェットエッチングやCMP工程では流量制御の安定性が極めて重要であり、圧力変動や脈動の最小化が求められる。さらに、半導体装置用空気作動ベローズポンプは「コンタミゼロ設計」「長寿命シール材」「メンテナンス性の低減」といった観点でも進化している。加えて、中国における半導体装置の国産化政策とローカルサプライチェーン強化も、地域的な需要拡大を後押ししている。