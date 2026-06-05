世界の半導体の計測と検査市場規模、2026年21090百万米ドルから2032年38950百万米ドルへ拡大
半導体の計測と検査とは
半導体の計測と検査は、400～600にも及ぶウェハ製造工程を安定稼働させるための基幹技術であり、初期工程で発生した微細欠陥を迅速に特定する役割を担う。現在では2nm世代プロセスへの移行が進み、EUV露光後のナノレベル欠陥検出精度が競争力を左右している。特に生成AI向けGPUや先進パッケージ工程では、従来以上に高精度な検査需要が拡大している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351519/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351519/images/bodyimage2】
図. 半導体の計測と検査の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「半導体の計測と検査―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、半導体の計測と検査の世界市場は、2025年に19220百万米ドルと推定され、2026年には21090百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）10.8%で推移し、2032年には38950百万米ドルに拡大すると見込まれています。
半導体の計測と検査技術の高度化
半導体の計測と検査分野では、光学検査だけでなく、電子線検査、X線解析、ハイブリッドAI解析技術の導入が加速している。マスク検査、膜厚計測、ウェハ欠陥検査、イメージウェハ検査など各工程でリアルタイム解析が求められており、歩留まり改善への直接的な影響が大きい。
直近6か月では、先端ファウンドリー各社がAIアルゴリズムを活用した自動分類システムを導入し始めている。従来は熟練技術者による目視確認が必要だった欠陥解析についても、自律学習型モデルによる高速処理が可能となった。特に3D NANDやHBM積層工程では、内部欠陥を高精度に可視化する検査技術が重要視されている。
また、半導体の計測と検査では、EUV対応フォトマスクの品質管理が新たな技術課題となっている。回路微細化によって、わずかな粒子汚染や膜厚変動でも歩留まりへ重大な影響を与えるため、サブナノメートル級の計測精度が求められている。
半導体の計測と検査市場の地域構造
地域別では、半導体の計測と検査市場はアジア太平洋地域が約80％を占めており、中国、台湾、韓国、日本が主要製造拠点となっている。特に台湾TSMCおよび韓国Samsung Electronicsによる先端設備投資拡大が、市場成長を強力に牽引している。
北米市場は約12％を占め、KLA CorporationやApplied Materialsなど米国大手企業が高い技術優位性を維持している。一方、日本市場では日立ハイテク、SCREEN Semiconductor Solutions、LasertecなどがEUVマスク検査や高精度計測分野で世界的競争力を持つ。欧州ではASMLとZEISSがEUV関連技術の中核を担っている。
2025年の米国関税政策および半導体輸出規制強化は、半導体の計測と検査装置のサプライチェーン再編を加速させている。中国メーカーは国産化比率向上を急いでおり、一部検査装置分野ではローカル企業のシェア上昇も確認されている。
半導体の計測と検査における主要企業戦略
現在の半導体の計測と検査市場では、KLA Corporation、Applied Materials、Hitachi High-Technologies、ASML、Onto Innovationが主要プレイヤーとして高い市場占有率を維持している。特に欠陥検査装置分野は市場全体の約58％を占め、最重要セグメントとして位置付けられている。
KLAはAIベース解析技術を強化し、Applied Materialsは統合型プロセス制御ソリューションを拡大している。LasertecはEUVマスク検査領域で強固な競争力を維持しており、日本勢の存在感は依然として高い。近年では、中国企業による国産検査装置開発も急速に進展しており、中価格帯市場への参入が活発化している。
半導体の計測と検査は、400～600にも及ぶウェハ製造工程を安定稼働させるための基幹技術であり、初期工程で発生した微細欠陥を迅速に特定する役割を担う。現在では2nm世代プロセスへの移行が進み、EUV露光後のナノレベル欠陥検出精度が競争力を左右している。特に生成AI向けGPUや先進パッケージ工程では、従来以上に高精度な検査需要が拡大している。
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図. 半導体の計測と検査の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「半導体の計測と検査―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、半導体の計測と検査の世界市場は、2025年に19220百万米ドルと推定され、2026年には21090百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）10.8%で推移し、2032年には38950百万米ドルに拡大すると見込まれています。
半導体の計測と検査技術の高度化
半導体の計測と検査分野では、光学検査だけでなく、電子線検査、X線解析、ハイブリッドAI解析技術の導入が加速している。マスク検査、膜厚計測、ウェハ欠陥検査、イメージウェハ検査など各工程でリアルタイム解析が求められており、歩留まり改善への直接的な影響が大きい。
直近6か月では、先端ファウンドリー各社がAIアルゴリズムを活用した自動分類システムを導入し始めている。従来は熟練技術者による目視確認が必要だった欠陥解析についても、自律学習型モデルによる高速処理が可能となった。特に3D NANDやHBM積層工程では、内部欠陥を高精度に可視化する検査技術が重要視されている。
また、半導体の計測と検査では、EUV対応フォトマスクの品質管理が新たな技術課題となっている。回路微細化によって、わずかな粒子汚染や膜厚変動でも歩留まりへ重大な影響を与えるため、サブナノメートル級の計測精度が求められている。
半導体の計測と検査市場の地域構造
地域別では、半導体の計測と検査市場はアジア太平洋地域が約80％を占めており、中国、台湾、韓国、日本が主要製造拠点となっている。特に台湾TSMCおよび韓国Samsung Electronicsによる先端設備投資拡大が、市場成長を強力に牽引している。
北米市場は約12％を占め、KLA CorporationやApplied Materialsなど米国大手企業が高い技術優位性を維持している。一方、日本市場では日立ハイテク、SCREEN Semiconductor Solutions、LasertecなどがEUVマスク検査や高精度計測分野で世界的競争力を持つ。欧州ではASMLとZEISSがEUV関連技術の中核を担っている。
2025年の米国関税政策および半導体輸出規制強化は、半導体の計測と検査装置のサプライチェーン再編を加速させている。中国メーカーは国産化比率向上を急いでおり、一部検査装置分野ではローカル企業のシェア上昇も確認されている。
半導体の計測と検査における主要企業戦略
現在の半導体の計測と検査市場では、KLA Corporation、Applied Materials、Hitachi High-Technologies、ASML、Onto Innovationが主要プレイヤーとして高い市場占有率を維持している。特に欠陥検査装置分野は市場全体の約58％を占め、最重要セグメントとして位置付けられている。
KLAはAIベース解析技術を強化し、Applied Materialsは統合型プロセス制御ソリューションを拡大している。LasertecはEUVマスク検査領域で強固な競争力を維持しており、日本勢の存在感は依然として高い。近年では、中国企業による国産検査装置開発も急速に進展しており、中価格帯市場への参入が活発化している。