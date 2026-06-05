【新刊発売記念！】『アトム ザ・ビギニング』がお得に読める電子書籍キャンペーン開催！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載中の『アトム ザ・ビギニング』（原案：手筭治虫/コンセプトワークス：ゆうきまさみ/漫画：カサハラテツロー/監修：手塚眞/協力：手筭プロダクション）新刊発売を記念して、2026年6月5日(金)から6月18日(木)まで、「『アトム ザ・ビギニング』新刊発売記念！ 1～15巻220円(税込)＋16～25巻半額キャンペーン!!」を各電子書店で開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351303/images/bodyimage1】
■キャンペーン概要
施策期間：2026年6月5日(金)～6月18日(木)
施策内容：『アトム ザ・ビギニング』1～15巻220円(税込)、16～25巻半額
対象書店(敬称略)：
Kindle・DMM.com・BOOK☆WALKER・ブックライブ・紀伊國屋kinoppy・GooglePlayブックス・漫画全巻ドットコム・dブック・dアニメストア・Hulu・まんが王国・ブッコミ・マンガボックス・めちゃコミック・U-NEXT・DLsite/comipo・ピッコマ・LINEマンガ・ebookjapan
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351303/images/bodyimage2】
(C)手筭プロダクション・ゆうきまさみ・カサハラテツロー / ヒーローズ
『アトム ザ・ビギニング』26巻
原案｜手筭治虫
コンセプトワークス｜ゆうきまさみ
漫画｜カサハラテツロー
監修｜手塚眞
協力｜手筭プロダクション
出版年月日｜2026年6月5日(金)
ISBN｜978-4-86805-184-8
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
博士がやっと見つけたの。
未知の少年ロボットを──。
ロボットの人権が認められ、経済も回復傾向にある日本。
しかし、それを快く思わない反ロボット主義者も増加し緊迫感が増す中、
シックスやマルスの前にかつての盟友が現れる──!!
“鉄腕アトム”誕生前史、再会の第26巻!!
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351303/images/bodyimage1】
施策期間：2026年6月5日(金)～6月18日(木)
施策内容：『アトム ザ・ビギニング』1～15巻220円(税込)、16～25巻半額
対象書店(敬称略)：
Kindle・DMM.com・BOOK☆WALKER・ブックライブ・紀伊國屋kinoppy・GooglePlayブックス・漫画全巻ドットコム・dブック・dアニメストア・Hulu・まんが王国・ブッコミ・マンガボックス・めちゃコミック・U-NEXT・DLsite/comipo・ピッコマ・LINEマンガ・ebookjapan
■作品情報
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(C)手筭プロダクション・ゆうきまさみ・カサハラテツロー / ヒーローズ
『アトム ザ・ビギニング』26巻
原案｜手筭治虫
コンセプトワークス｜ゆうきまさみ
漫画｜カサハラテツロー
監修｜手塚眞
協力｜手筭プロダクション
出版年月日｜2026年6月5日(金)
ISBN｜978-4-86805-184-8
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
博士がやっと見つけたの。
未知の少年ロボットを──。
ロボットの人権が認められ、経済も回復傾向にある日本。
しかし、それを快く思わない反ロボット主義者も増加し緊迫感が増す中、
シックスやマルスの前にかつての盟友が現れる──!!
“鉄腕アトム”誕生前史、再会の第26巻!!
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
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