【第30巻発売！】『仮面ライダークウガ』がお得に読める電子書籍キャンペーン開催！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載中の『仮面ライダークウガ』（原作：石ﾉ森章太郎/脚本：井上敏樹/作画：横島一/企画：白倉伸一郎）新刊発売を記念して、2026年6月5日(金)から6月18日(木)まで、「『仮面ライダークウガ』第30巻発売記念！1～20巻220円(税込)＋21～25巻半額キャンペーン!!」を各電子書店で開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351304/images/bodyimage1】
■キャンペーン概要
施策期間：2026年6月5日(金)～6月18日(木)
施策内容：『仮面ライダークウガ』1～20巻220円(税込)、21～25巻半額
対象書店(敬称略)：
Kindle・DMM.com・BOOK☆WALKER・ブックライブ・紀伊國屋kinoppy・GooglePlayブックス・漫画全巻ドットコム・dブック・dアニメストア・Hulu・まんが王国・フジテレビオンデマンド・ブッコミ・マンガボックス・めちゃコミック・U-NEXT・DLsite/comipo・ピッコマ・LINEマンガ・ebookjapan
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351304/images/bodyimage2】
(C)石森プロ・東映
『仮面ライダークウガ』30巻
原作｜石ﾉ森章太郎
脚本｜井上敏樹
作画｜横島一
企画｜白倉伸一郎
出版年月日｜2026年6月5日(金)
ISBN｜978-4-86805-187-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
いま再び始まる、クウガ vs アギトの戦い!!
津上翔一から都沢聖子にうつされた霊石の力は
異常な暴力性として発露し、彼女の心身を蝕んでいた。
そんな矢先、元グロンギの友井が聖子の前で
その正体を現してしまったことで、新たな波乱が巻き起こるのだったーー。
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351304/images/bodyimage1】
施策期間：2026年6月5日(金)～6月18日(木)
施策内容：『仮面ライダークウガ』1～20巻220円(税込)、21～25巻半額
対象書店(敬称略)：
Kindle・DMM.com・BOOK☆WALKER・ブックライブ・紀伊國屋kinoppy・GooglePlayブックス・漫画全巻ドットコム・dブック・dアニメストア・Hulu・まんが王国・フジテレビオンデマンド・ブッコミ・マンガボックス・めちゃコミック・U-NEXT・DLsite/comipo・ピッコマ・LINEマンガ・ebookjapan
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351304/images/bodyimage2】
(C)石森プロ・東映
『仮面ライダークウガ』30巻
原作｜石ﾉ森章太郎
脚本｜井上敏樹
作画｜横島一
企画｜白倉伸一郎
出版年月日｜2026年6月5日(金)
ISBN｜978-4-86805-187-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
いま再び始まる、クウガ vs アギトの戦い!!
津上翔一から都沢聖子にうつされた霊石の力は
異常な暴力性として発露し、彼女の心身を蝕んでいた。
そんな矢先、元グロンギの友井が聖子の前で
その正体を現してしまったことで、新たな波乱が巻き起こるのだったーー。
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
プレスリリース詳細へ