かつてない、七色の衝撃！チバリヨシリーズ最新作「ヤバチバ」発売決定！
遊技機メーカー・ネット株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：国本昂大）は、沖スロとして多くのプレイヤーに支持されてきたチバリヨシリーズの最新作「ヤバチバ」を発売いたします。本機は、シリーズ初となる獲得枚数777枚の「虹7ボーナス」を搭載するとともに、新たなループシステム「ヤバチバループ」により、777枚のボーナスが連続するゲーム性を実現しました。シリーズの特徴である分かりやすいゲーム性を継承し、出玉の新たな魅力を備えた設計とすることで、これまでのファンに加え幅広いプレイヤー層にお楽しみいただける内容となっています。
最新パチスロ機「ヤバチバ」は、2026年7月より全国のパチンコホールへの導入を予定しております。
◆ヤバチバ 公式サイト
https://www.net-fun.co.jp/yabachiba/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346395/images/bodyimage1】
◆ヤバチバとは？
チェリーを契機としたボーナス抽選や花笠ランプによるボーナス当選告知など、シリーズで培われたゲーム性を踏襲。ボタンを押すとボーナス図柄が自動で揃うシンプルな仕様で、幅広いプレイヤーにお楽しみいただけます。
◆通常時の新要素「ベル集中」
通常時には新機能として、純増約1.8枚の「ベル集中」を搭載。
チェリー成立を契機にベルナビが発生し、押し順に従うことで出玉の獲得につながります。
◆継続率約67%「虹7チャレンジ」
初当たり後に必ず突入する、継続率約67%の「虹7チャレンジ」は、ボーナスの連続によってミニ花笠ランプを積み上げていくゲーム性です。
● ビッグボーナス：約110枚獲得＋ミニ花笠ランプ2個点灯
● レギュラーボーナス：約50枚獲得＋ミニ花笠ランプ1個点灯
継続率約67%のループ中にボーナスが当選すると、本機最大の出玉トリガー「虹7モード」の突入抽選が行われ、ミニ花笠ランプが10個点灯すると「虹7モード」に移行する仕様です。
◆777枚×ヤバチバループが織りなす「虹7モード」
「虹7チャレンジ」成功を契機に突入する、本機最大の出玉トリガー「虹7モード」。
本モードでは、純増約6.0枚・獲得枚数777枚の「虹7ボーナス」と「ヤバチバループ」が組み合わさることで、777枚ボーナスが連続して展開するゲーム性を実現しています。シリーズの魅力を受け継いだ出玉性能と、継続的な期待感を同時に体感できる点が特徴です。
さらに、格闘技イベントの入場コールで知られるレニー・ハート氏による力強く響き渡るボイスが、プレイの臨場感をより一層引き立てます。
「ヤバチバ」が放つ七色の興奮を、ぜひその手でご体感ください。
◆関連サイト
ヤバチバ 公式サイト
https://www.net-fun.co.jp/yabachiba/
ネット公式・熊女将のX
https://twitter.com/NET_KUMAOKAMI/
ネット公式・チバリヨのX
https://twitter.com/NET_CHIBARIYO/
ネット株式会社公式Facebook
https://www.facebook.com/777NET777/
熊女将のインスタグラム
https://www.instagram.com/kumaokami777/
OASOBI.NET Artistページ
https://www.tunecore.co.jp/artists/oasobi/
◇本件に関するお問い合わせは下記フォームよりお願いします。
https://www.net-fun.co.jp/contact
配信元企業：ネット株式会社
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◆ヤバチバ 公式サイト
https://www.net-fun.co.jp/yabachiba/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346395/images/bodyimage1】
◆ヤバチバとは？
チェリーを契機としたボーナス抽選や花笠ランプによるボーナス当選告知など、シリーズで培われたゲーム性を踏襲。ボタンを押すとボーナス図柄が自動で揃うシンプルな仕様で、幅広いプレイヤーにお楽しみいただけます。
通常時には新機能として、純増約1.8枚の「ベル集中」を搭載。
チェリー成立を契機にベルナビが発生し、押し順に従うことで出玉の獲得につながります。
◆継続率約67%「虹7チャレンジ」
初当たり後に必ず突入する、継続率約67%の「虹7チャレンジ」は、ボーナスの連続によってミニ花笠ランプを積み上げていくゲーム性です。
● ビッグボーナス：約110枚獲得＋ミニ花笠ランプ2個点灯
● レギュラーボーナス：約50枚獲得＋ミニ花笠ランプ1個点灯
継続率約67%のループ中にボーナスが当選すると、本機最大の出玉トリガー「虹7モード」の突入抽選が行われ、ミニ花笠ランプが10個点灯すると「虹7モード」に移行する仕様です。
◆777枚×ヤバチバループが織りなす「虹7モード」
「虹7チャレンジ」成功を契機に突入する、本機最大の出玉トリガー「虹7モード」。
本モードでは、純増約6.0枚・獲得枚数777枚の「虹7ボーナス」と「ヤバチバループ」が組み合わさることで、777枚ボーナスが連続して展開するゲーム性を実現しています。シリーズの魅力を受け継いだ出玉性能と、継続的な期待感を同時に体感できる点が特徴です。
さらに、格闘技イベントの入場コールで知られるレニー・ハート氏による力強く響き渡るボイスが、プレイの臨場感をより一層引き立てます。
「ヤバチバ」が放つ七色の興奮を、ぜひその手でご体感ください。
◆関連サイト
ヤバチバ 公式サイト
https://www.net-fun.co.jp/yabachiba/
ネット公式・熊女将のX
https://twitter.com/NET_KUMAOKAMI/
ネット公式・チバリヨのX
https://twitter.com/NET_CHIBARIYO/
ネット株式会社公式Facebook
https://www.facebook.com/777NET777/
熊女将のインスタグラム
https://www.instagram.com/kumaokami777/
OASOBI.NET Artistページ
https://www.tunecore.co.jp/artists/oasobi/
◇本件に関するお問い合わせは下記フォームよりお願いします。
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