ジャズの帝王マイルス・デイヴィス生誕100年、時代を変え続けた革新者の軌跡を、公式ライセンス商品を通じて届ける
名盤アートワークや伝説的パフォーマンスをモチーフにした公式ライセンス商品を展開
2026年は、ジャズ史に革命をもたらした伝説的トランペッター、マイルス・デイヴィスの生誕100年にあたります。『カインド・オブ・ブルー』『ビッチェズ・ブリュー』など数々の名盤を生み出し、ジャズのみならずロックやヒップホップなど幅広い音楽シーンにも影響を与えたマイルス・デイヴィス。世界各地で生誕100周年を記念したイベントや企画が展開されるなか、PGSではTシャツ、キャップ、ポスターなどのMiles Davis公式ライセンス商品を展開いたします。
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する日本最大級のエンターテインメント公式グッズ・ストア「PGS」は、マイルス・デイヴィス生誕100年を記念し、Tシャツ、キャップ、ポスターなどの公式ライセンス商品の販売を開始いたしました。PGSは、公式ライセンス商品を単なるグッズとしてではなく、アーティストが残した作品やカルチャーを日常の中で楽しみ、次の世代へ伝えるための入り口として提案しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351443/images/bodyimage1】
2026年5月26日に生誕100年を迎えたマイルス・デイヴィスは、20世紀を代表する革新的な音楽家のひとりとして知られています。1940年代のビバップから、1950年代のクール・ジャズ、1959年発表の歴史的名盤『カインド・オブ・ブルー』によるモード・ジャズ、さらに1970年の『ビッチェズ・ブリュー』で切り開いたジャズ・フュージョンまで、そのキャリアを通じて常に新たな音楽表現を追求し続けました。また、その影響はジャズの枠を超え、ロック、ヒップホップ、ファッション、アートなど幅広いカルチャーへと広がり、現在も多くのアーティストやクリエイターに影響を与え続けています。近年ではストリーミングサービスやSNSを通じて若い世代にも再評価が進み、レコードやヴィンテージTシャツなど関連カルチャーへの関心も高まっています。
生誕100年を迎える今年は、世界各地で記念コンサートや特別企画、関連プロジェクトが展開されるなど、改めてマイルス・デイヴィスの功績に注目が集まっています。マイルス・デイヴィス財団も公式100周年ロゴを発表するなど、世界規模でアニバーサリーイヤーを祝う動きが広がっています。
PGSでは、この歴史的な節目を記念し、『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』『スケッチ・オブ・スペイン』などの名盤アートワークやロゴ、伝説的なパフォーマンスをデザインに採用した公式ライセンス商品を展開いたします。
■商品ラインナップ
※他にも商品を多数展開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351443/images/bodyimage2】
【名盤『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』のジャケットがモチーフ】
商品名： ROUND ABOUT MIDNIGHT STARS / Tシャツ / メンズ（サイズ： S、M、L、XL）
価格： 5,480円（税込）
【1970年「Schaefer Music Festival」でのマイルス・デイヴィスの雄姿がプリント】
商品名： 1970 CIRCLE / Tシャツ / メンズ（サイズ： S、M、L、XL）
価格： 5,480円（税込）
【1970年ニューヨーク・フィルモア・イーストでのライブがモチーフ】
商品名： SILHOUETTE / Tシャツ / メンズ（サイズ： S、M、L、XL）
価格： 5,480円（税込）
【ロゴとトランペットでデザインされたキャップ】
商品名： Trumpet / アンストラクチャードハット / キャップ / メンズ
価格： 6,980円（税込）
【共に生誕100年を迎えるマイルス・デイヴィスとジョン・コルトレーン、1956年の伝説的共演】
商品名： CAFE BOHEMIA / ポスター
価格： 1,500円（税込）
【1956年のマイルスの雄姿をモチーフとしたピンバッジ】
商品名： Orange Trumpet Lapel Pin / バッジ
価格： 1,800円（税込）
■販売サイト
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/miles-davis
■PGSについて
PGSは、音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。作品やアーティストの魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
2026年は、ジャズ史に革命をもたらした伝説的トランペッター、マイルス・デイヴィスの生誕100年にあたります。『カインド・オブ・ブルー』『ビッチェズ・ブリュー』など数々の名盤を生み出し、ジャズのみならずロックやヒップホップなど幅広い音楽シーンにも影響を与えたマイルス・デイヴィス。世界各地で生誕100周年を記念したイベントや企画が展開されるなか、PGSではTシャツ、キャップ、ポスターなどのMiles Davis公式ライセンス商品を展開いたします。
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する日本最大級のエンターテインメント公式グッズ・ストア「PGS」は、マイルス・デイヴィス生誕100年を記念し、Tシャツ、キャップ、ポスターなどの公式ライセンス商品の販売を開始いたしました。PGSは、公式ライセンス商品を単なるグッズとしてではなく、アーティストが残した作品やカルチャーを日常の中で楽しみ、次の世代へ伝えるための入り口として提案しています。
2026年5月26日に生誕100年を迎えたマイルス・デイヴィスは、20世紀を代表する革新的な音楽家のひとりとして知られています。1940年代のビバップから、1950年代のクール・ジャズ、1959年発表の歴史的名盤『カインド・オブ・ブルー』によるモード・ジャズ、さらに1970年の『ビッチェズ・ブリュー』で切り開いたジャズ・フュージョンまで、そのキャリアを通じて常に新たな音楽表現を追求し続けました。また、その影響はジャズの枠を超え、ロック、ヒップホップ、ファッション、アートなど幅広いカルチャーへと広がり、現在も多くのアーティストやクリエイターに影響を与え続けています。近年ではストリーミングサービスやSNSを通じて若い世代にも再評価が進み、レコードやヴィンテージTシャツなど関連カルチャーへの関心も高まっています。
生誕100年を迎える今年は、世界各地で記念コンサートや特別企画、関連プロジェクトが展開されるなど、改めてマイルス・デイヴィスの功績に注目が集まっています。マイルス・デイヴィス財団も公式100周年ロゴを発表するなど、世界規模でアニバーサリーイヤーを祝う動きが広がっています。
PGSでは、この歴史的な節目を記念し、『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』『スケッチ・オブ・スペイン』などの名盤アートワークやロゴ、伝説的なパフォーマンスをデザインに採用した公式ライセンス商品を展開いたします。
■商品ラインナップ
※他にも商品を多数展開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351443/images/bodyimage2】
【名盤『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』のジャケットがモチーフ】
商品名： ROUND ABOUT MIDNIGHT STARS / Tシャツ / メンズ（サイズ： S、M、L、XL）
価格： 5,480円（税込）
【1970年「Schaefer Music Festival」でのマイルス・デイヴィスの雄姿がプリント】
商品名： 1970 CIRCLE / Tシャツ / メンズ（サイズ： S、M、L、XL）
価格： 5,480円（税込）
【1970年ニューヨーク・フィルモア・イーストでのライブがモチーフ】
商品名： SILHOUETTE / Tシャツ / メンズ（サイズ： S、M、L、XL）
価格： 5,480円（税込）
【ロゴとトランペットでデザインされたキャップ】
商品名： Trumpet / アンストラクチャードハット / キャップ / メンズ
価格： 6,980円（税込）
【共に生誕100年を迎えるマイルス・デイヴィスとジョン・コルトレーン、1956年の伝説的共演】
商品名： CAFE BOHEMIA / ポスター
価格： 1,500円（税込）
【1956年のマイルスの雄姿をモチーフとしたピンバッジ】
商品名： Orange Trumpet Lapel Pin / バッジ
価格： 1,800円（税込）
■販売サイト
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/miles-davis
■PGSについて
PGSは、音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。作品やアーティストの魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
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