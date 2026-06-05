スマートペット用品産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
スマートペット用品世界総市場規模
スマートペット用品は、IoT、AI、センサー技術などを活用し、ペットの健康管理や行動モニタリングを高度化する製品群です。スマート給餌器、自動給水器、GPSトラッカー、見守りカメラなどが代表例であり、飼育の利便性向上とペットの安全確保に貢献します。近年はペットの家族化を背景に需要が拡大しており、市場の成長が期待されています。
図. スマートペット用品の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351520/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351520/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルスマートペット用品のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
スマートペット用品市場の展望と成長機会―IoT・AI活用による次世代ペットケア市場分析
スマートペット用品市場は、IoT、AI、クラウド連携技術の進展とペットの家族化（ペットヒューマニゼーション）の加速を背景に、世界的な成長局面を迎えています。YH Researchの調査によると、世界のスマートペット用品市場規模は2025年の59.75億米ドルから2032年には126.50億米ドルへ拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は11.4％に達すると予測されています。スマート給餌器、スマートウェアラブルデバイス、健康管理システム、遠隔見守りカメラなどへの需要拡大が市場成長を支えており、スマートホームとの連携需要も急速に高まっています。
スマートペット用品市場を牽引する成長要因
スマートペット用品市場の最大の成長要因は、世界的なペット飼育人口の増加と飼い主の価値観の変化です。近年、多くの家庭においてペットは単なる愛玩動物ではなく家族の一員として認識されており、健康管理や生活品質向上への投資意欲が高まっています。その結果、スマートペット用品への支出も拡大傾向にあります。
特に都市部では共働き世帯や単身世帯の増加により、外出中でもペットの状態を把握できる遠隔監視機能や自動給餌機能への需要が増加しています。スマートペット用品は飼育負担の軽減とペット福祉の向上を同時に実現するソリューションとして注目されています。
IoT・AI技術が変革するスマートペット用品
スマートペット用品市場では、IoT、人工知能（AI）、無線センシング技術、クラウドコンピューティングなどの先端技術が急速に導入されています。近年6か月間においても、AIによる行動解析機能や健康異常検知機能を搭載した製品が相次いで投入され、市場競争が一段と活発化しています。
例えば、スマートウェアラブルデバイスでは活動量、睡眠状況、心拍数、位置情報などをリアルタイムで収集し、専用アプリを通じて飼い主へ通知する仕組みが普及しています。また、スマート給餌器では個体ごとの食事管理や栄養バランス分析機能が実装されるなど、スマートペット用品の高度化が進んでいます。
地域別に見るスマートペット用品市場の成長構造
地域別では北米が世界最大市場であり、約46％の市場シェアを占めています。高い所得水準と成熟したペットケア文化が市場拡大を支えており、多数の先進的なスマートペット用品メーカーが集積しています。続いて欧州が22％、中国が15％のシェアを有しています。
特にアジア太平洋地域では、中国を中心としたペット経済の急成長が市場拡大を後押ししています。ECチャネルの発展やデジタル消費行動の定着により、スマートペット用品のオンライン販売が急速に拡大しています。日本市場においても高齢化社会や単身世帯増加を背景に、見守り機能を備えたスマートペット用品への関心が高まっています。
スマートペット用品は、IoT、AI、センサー技術などを活用し、ペットの健康管理や行動モニタリングを高度化する製品群です。スマート給餌器、自動給水器、GPSトラッカー、見守りカメラなどが代表例であり、飼育の利便性向上とペットの安全確保に貢献します。近年はペットの家族化を背景に需要が拡大しており、市場の成長が期待されています。
図. スマートペット用品の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351520/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351520/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルスマートペット用品のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
スマートペット用品市場の展望と成長機会―IoT・AI活用による次世代ペットケア市場分析
スマートペット用品市場は、IoT、AI、クラウド連携技術の進展とペットの家族化（ペットヒューマニゼーション）の加速を背景に、世界的な成長局面を迎えています。YH Researchの調査によると、世界のスマートペット用品市場規模は2025年の59.75億米ドルから2032年には126.50億米ドルへ拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は11.4％に達すると予測されています。スマート給餌器、スマートウェアラブルデバイス、健康管理システム、遠隔見守りカメラなどへの需要拡大が市場成長を支えており、スマートホームとの連携需要も急速に高まっています。
スマートペット用品市場を牽引する成長要因
スマートペット用品市場の最大の成長要因は、世界的なペット飼育人口の増加と飼い主の価値観の変化です。近年、多くの家庭においてペットは単なる愛玩動物ではなく家族の一員として認識されており、健康管理や生活品質向上への投資意欲が高まっています。その結果、スマートペット用品への支出も拡大傾向にあります。
特に都市部では共働き世帯や単身世帯の増加により、外出中でもペットの状態を把握できる遠隔監視機能や自動給餌機能への需要が増加しています。スマートペット用品は飼育負担の軽減とペット福祉の向上を同時に実現するソリューションとして注目されています。
IoT・AI技術が変革するスマートペット用品
スマートペット用品市場では、IoT、人工知能（AI）、無線センシング技術、クラウドコンピューティングなどの先端技術が急速に導入されています。近年6か月間においても、AIによる行動解析機能や健康異常検知機能を搭載した製品が相次いで投入され、市場競争が一段と活発化しています。
例えば、スマートウェアラブルデバイスでは活動量、睡眠状況、心拍数、位置情報などをリアルタイムで収集し、専用アプリを通じて飼い主へ通知する仕組みが普及しています。また、スマート給餌器では個体ごとの食事管理や栄養バランス分析機能が実装されるなど、スマートペット用品の高度化が進んでいます。
地域別に見るスマートペット用品市場の成長構造
地域別では北米が世界最大市場であり、約46％の市場シェアを占めています。高い所得水準と成熟したペットケア文化が市場拡大を支えており、多数の先進的なスマートペット用品メーカーが集積しています。続いて欧州が22％、中国が15％のシェアを有しています。
特にアジア太平洋地域では、中国を中心としたペット経済の急成長が市場拡大を後押ししています。ECチャネルの発展やデジタル消費行動の定着により、スマートペット用品のオンライン販売が急速に拡大しています。日本市場においても高齢化社会や単身世帯増加を背景に、見守り機能を備えたスマートペット用品への関心が高まっています。