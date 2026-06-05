京都 SNS運用会社の新定番として注目を集める株式会社キングプロテア--TikTok・Instagram特化の一気通貫サービスが京都エリア中小企業の集客課題を解決
～～～京都 SNS運用会社の新定番として注目を集める株式会社キングプロテア--TikTok・Instagram特化の一気通貫サービスが京都エリア中小企業の集客課題を解決～～～
京都エリアの中小企業・店舗オーナーの間で、SNS運用を丸ごと任せられる会社として新たに注目を集めているのが株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）だ。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計を強みに、累計動画制作本数1,500本以上・現在運用中アカウント数26アカウントの実績を持つ同社が、2026年5月30日より京都エリアのクライアント受け入れを本格化し、地方中小企業の「伝わらない」を売上に変えるSNS運用代行サービスの提供を開始する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350987/images/bodyimage1】
京都 SNS運用会社として選ばれる理由--他社との決定的な違いを3つの軸で解説
京都エリアの店舗ビジネスにとって、SNS運用はもはや「あれば望ましい施策」ではない。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内の消費者の約7割以上がSNSを商品・店舗の情報収集に活用しており、特に飲食・美容・観光業においてTikTokやInstagramの影響力は年々高まっている。京都という観光地特有の構造--国内外の来訪者が多く、インバウンド需要が根強い--を踏まえると、SNSで発信力を持つことは集客の生命線ともいえる状況だ。しかしながら、多くの店舗オーナーからは「投稿してみたが伸びない」「続けられない」「誰に任せればいいかわからない」という声が後を絶たない。株式会社キングプロテアがSNS運用会社として差別化を実現している理由は、大きく3つある。第1に、TikTok・InstagramのZ世代クリエイターチームによる「肌感」の高さだ。アルゴリズムの変化をリアルタイムで追うメンバーが企画から編集・投稿・分析まで一気通貫で担うため、外注の寄せ集めで動画を作る会社とは品質・スピードの次元が異なる。第2に、累計1,500本以上の動画制作によって蓄積された業種別の「勝ちパターン」を保有している点だ。飲食・美容・クリニック・整体院・宿泊業など多業種の運用経験から、京都の観光集客型店舗に最適化したコンテンツ設計が可能になっている。第3に、動画単体の納品ではなく、「動画→SNS→プロフィール→公式LINE/予約」という最短導線を一体設計する点だ。バズらせるだけでなく、売上につなげる設計までを一社でカバーする体制が整っている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350987/images/bodyimage2】
京都 SNS運用の最新トレンドとキングプロテアの実績--数字で見る成果の全容
SNS運用の世界では「投稿頻度」と「クオリティ」の両立が成果の鍵を握る。株式会社キングプロテアのスタンダード運用パッケージでは、ショート動画を月10本以上投稿し、さらにフィード投稿を月4本追加するという高頻度かつ一貫性のある運用基盤を標準化している。この運用密度は、TikTokとInstagramのアルゴリズムが「継続的な更新頻度の高いアカウント」を優遇する設計と完全に連動している。実際の成果として、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社マーズデザイン様では88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様では76,000再生、株式会社enDjoy様では総再生回数15万再生突破という数字を達成している。さらに、再生数だけでなくビジネス成果にも直結した事例が蓄積されている。手結整体院様ではLINE活用を組み合わせた運用により、支援開始1ヶ月目に月商が前年比166%（月商75万円から125万円）に増加。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAを徹底した結果、前代理店時代にCPA8～12万円だった獲得単価を2万円まで改善し、同一広告費で売上5倍という成果を実現した。京都エリアにおいても、観光・飲食・美容・宿泊といった業種での集客設計の実務ナレッジを活かした運用が可能であり、同様の成果再現を目指した提案を行っていく。現在、キングプロテアが運用するアカウント数は26アカウントに達しており、この規模感は業種をまたいだ横断的なデータ収集と改善サイクルを生み出している。複数アカウントの運用実績から得られる「伸びるフォーマット」「避けるべき型」「投稿時間帯の最適解」といったナレッジが、新規クライアントのアカウント立ち上がりを加速させる。
京都エリアの中小企業・店舗オーナーの間で、SNS運用を丸ごと任せられる会社として新たに注目を集めているのが株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）だ。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計を強みに、累計動画制作本数1,500本以上・現在運用中アカウント数26アカウントの実績を持つ同社が、2026年5月30日より京都エリアのクライアント受け入れを本格化し、地方中小企業の「伝わらない」を売上に変えるSNS運用代行サービスの提供を開始する。
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京都 SNS運用会社として選ばれる理由--他社との決定的な違いを3つの軸で解説
京都エリアの店舗ビジネスにとって、SNS運用はもはや「あれば望ましい施策」ではない。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内の消費者の約7割以上がSNSを商品・店舗の情報収集に活用しており、特に飲食・美容・観光業においてTikTokやInstagramの影響力は年々高まっている。京都という観光地特有の構造--国内外の来訪者が多く、インバウンド需要が根強い--を踏まえると、SNSで発信力を持つことは集客の生命線ともいえる状況だ。しかしながら、多くの店舗オーナーからは「投稿してみたが伸びない」「続けられない」「誰に任せればいいかわからない」という声が後を絶たない。株式会社キングプロテアがSNS運用会社として差別化を実現している理由は、大きく3つある。第1に、TikTok・InstagramのZ世代クリエイターチームによる「肌感」の高さだ。アルゴリズムの変化をリアルタイムで追うメンバーが企画から編集・投稿・分析まで一気通貫で担うため、外注の寄せ集めで動画を作る会社とは品質・スピードの次元が異なる。第2に、累計1,500本以上の動画制作によって蓄積された業種別の「勝ちパターン」を保有している点だ。飲食・美容・クリニック・整体院・宿泊業など多業種の運用経験から、京都の観光集客型店舗に最適化したコンテンツ設計が可能になっている。第3に、動画単体の納品ではなく、「動画→SNS→プロフィール→公式LINE/予約」という最短導線を一体設計する点だ。バズらせるだけでなく、売上につなげる設計までを一社でカバーする体制が整っている。
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京都 SNS運用の最新トレンドとキングプロテアの実績--数字で見る成果の全容
SNS運用の世界では「投稿頻度」と「クオリティ」の両立が成果の鍵を握る。株式会社キングプロテアのスタンダード運用パッケージでは、ショート動画を月10本以上投稿し、さらにフィード投稿を月4本追加するという高頻度かつ一貫性のある運用基盤を標準化している。この運用密度は、TikTokとInstagramのアルゴリズムが「継続的な更新頻度の高いアカウント」を優遇する設計と完全に連動している。実際の成果として、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社マーズデザイン様では88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様では76,000再生、株式会社enDjoy様では総再生回数15万再生突破という数字を達成している。さらに、再生数だけでなくビジネス成果にも直結した事例が蓄積されている。手結整体院様ではLINE活用を組み合わせた運用により、支援開始1ヶ月目に月商が前年比166%（月商75万円から125万円）に増加。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAを徹底した結果、前代理店時代にCPA8～12万円だった獲得単価を2万円まで改善し、同一広告費で売上5倍という成果を実現した。京都エリアにおいても、観光・飲食・美容・宿泊といった業種での集客設計の実務ナレッジを活かした運用が可能であり、同様の成果再現を目指した提案を行っていく。現在、キングプロテアが運用するアカウント数は26アカウントに達しており、この規模感は業種をまたいだ横断的なデータ収集と改善サイクルを生み出している。複数アカウントの運用実績から得られる「伸びるフォーマット」「避けるべき型」「投稿時間帯の最適解」といったナレッジが、新規クライアントのアカウント立ち上がりを加速させる。