世界スロットレスブラシレスDCモーター市場調査2026：2032年228百万米ドル規模を展望
スロットレスブラシレスDCモーター世界総市場規模
スロットレスブラシレスDCモーターは、固定子鉄心にスロット構造を持たないブラシレスDCモーターです。コギングトルクが極めて小さく、低振動・低騒音・高応答性を実現できることが特徴です。高精度な速度制御や位置制御が求められる用途に適しており、医療機器、航空宇宙機器、半導体製造装置、ロボットなどで広く採用されています。また、小型・軽量化が可能であり、高効率化への需要拡大とともに市場の成長が期待されています。
図. スロットレスブラシレスDCモーターの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351530/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351530/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルスロットレスブラシレスDCモーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
スロットレスブラシレスDCモーター市場の成長展望―医療機器・ロボティクス分野における高精度駆動技術の進化
スロットレスブラシレスDCモーター市場は、医療機器、ロボティクス、半導体製造装置、航空宇宙分野における高精度制御需要の拡大を背景に、安定した成長を続けています。YH Researchによると、世界のスロットレスブラシレスDCモーター市場規模は2025年の1億4,300万米ドルから2032年には2億2,800万米ドルへ拡大し、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は6.9％と予測されています。高効率、低振動、小型軽量という特性を持つスロットレスブラシレスDCモーターは、次世代精密機器の中核部品として重要性を高めており、市場全体の技術革新を牽引しています。
スロットレスブラシレスDCモーターの技術的優位性
スロットレスブラシレスDCモーターは、従来のスロット付きモーターとは異なり、固定子にスロット構造を持たない独自設計を採用しています。この構造により、コギングトルクを大幅に低減でき、極めて滑らかな回転性能を実現します。
2024年における世界販売台数は443,250台に達し、平均販売価格は280.37米ドルとなりました。永久磁石ローターとスロットレス固定子巻線の組み合わせによって、高効率化と長寿命化を両立している点が市場から高く評価されています。特にスロットレスブラシレスDCモーターは低騒音性能に優れ、精密制御が求められる環境で不可欠な存在となっています。
スロットレスブラシレスDCモーター産業チェーンの構造
スロットレスブラシレスDCモーターの産業チェーンは、上流の原材料供給、中流の製造・組立、下流の応用市場によって構成されています。上流では希土類永久磁石、電磁鋼板、銅線、絶縁材料、ドライバIC、センサーなどが主要部材として使用されています。
近年6か月間では、ネオジム磁石価格の変動や世界的な供給網再編の影響を受け、スロットレスブラシレスDCモーターメーカー各社は調達先の多様化を進めています。2025年の米国関税政策見直しもサプライチェーン戦略に影響を与えており、生産拠点の地域分散化が進む傾向にあります。
医療機器市場が牽引するスロットレスブラシレスDCモーター需要
スロットレスブラシレスDCモーター市場において、医療機器分野は最も有望な成長領域の一つです。低侵襲手術ロボット、輸液ポンプ、人工呼吸器、診断装置などでは、極めて高い位置決め精度と静音性が要求されます。
スロットレスブラシレスDCモーターは、固定子鉄心にスロット構造を持たないブラシレスDCモーターです。コギングトルクが極めて小さく、低振動・低騒音・高応答性を実現できることが特徴です。高精度な速度制御や位置制御が求められる用途に適しており、医療機器、航空宇宙機器、半導体製造装置、ロボットなどで広く採用されています。また、小型・軽量化が可能であり、高効率化への需要拡大とともに市場の成長が期待されています。
図. スロットレスブラシレスDCモーターの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351530/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351530/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルスロットレスブラシレスDCモーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
スロットレスブラシレスDCモーター市場の成長展望―医療機器・ロボティクス分野における高精度駆動技術の進化
スロットレスブラシレスDCモーター市場は、医療機器、ロボティクス、半導体製造装置、航空宇宙分野における高精度制御需要の拡大を背景に、安定した成長を続けています。YH Researchによると、世界のスロットレスブラシレスDCモーター市場規模は2025年の1億4,300万米ドルから2032年には2億2,800万米ドルへ拡大し、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は6.9％と予測されています。高効率、低振動、小型軽量という特性を持つスロットレスブラシレスDCモーターは、次世代精密機器の中核部品として重要性を高めており、市場全体の技術革新を牽引しています。
スロットレスブラシレスDCモーターの技術的優位性
スロットレスブラシレスDCモーターは、従来のスロット付きモーターとは異なり、固定子にスロット構造を持たない独自設計を採用しています。この構造により、コギングトルクを大幅に低減でき、極めて滑らかな回転性能を実現します。
2024年における世界販売台数は443,250台に達し、平均販売価格は280.37米ドルとなりました。永久磁石ローターとスロットレス固定子巻線の組み合わせによって、高効率化と長寿命化を両立している点が市場から高く評価されています。特にスロットレスブラシレスDCモーターは低騒音性能に優れ、精密制御が求められる環境で不可欠な存在となっています。
スロットレスブラシレスDCモーター産業チェーンの構造
スロットレスブラシレスDCモーターの産業チェーンは、上流の原材料供給、中流の製造・組立、下流の応用市場によって構成されています。上流では希土類永久磁石、電磁鋼板、銅線、絶縁材料、ドライバIC、センサーなどが主要部材として使用されています。
近年6か月間では、ネオジム磁石価格の変動や世界的な供給網再編の影響を受け、スロットレスブラシレスDCモーターメーカー各社は調達先の多様化を進めています。2025年の米国関税政策見直しもサプライチェーン戦略に影響を与えており、生産拠点の地域分散化が進む傾向にあります。
医療機器市場が牽引するスロットレスブラシレスDCモーター需要
スロットレスブラシレスDCモーター市場において、医療機器分野は最も有望な成長領域の一つです。低侵襲手術ロボット、輸液ポンプ、人工呼吸器、診断装置などでは、極めて高い位置決め精度と静音性が要求されます。