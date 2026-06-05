世界のコンクリート舗装設備市場動向、年平均成長率3.9%で拡大継続2026-2032
コンクリート舗装設備とは
コンクリート舗装設備は主にフォームライディング式、縁石・側溝用機械、スリップフォーム機の3タイプに分類される。このうちスリップフォーム機が市場の中心であり、型枠を使用せず連続的に舗装を成形することで高効率施工を実現する点が特徴である。
近年はGNSS制御や3Dマシンガイダンス技術の導入により施工精度が向上しており、施工誤差は従来比で約20～30％改善したとされる。また、AIベースの舗装厚制御システムにより材料ロス削減と品質安定化が進んでいる。
直近6カ月の建設機械市場では、北米・中東を中心に公共インフラ投資が再拡大しており、特に米国では道路再舗装および空港拡張プロジェクトの増加によりスリップフォーム機の稼働率が上昇している。一方、欧州では環境規制対応型の低排出施工機への更新需要が顕著となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351532/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351532/images/bodyimage2】
図. コンクリート舗装設備の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「コンクリート舗装設備―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、コンクリート舗装設備の世界市場は、2025年に288百万米ドルと推定され、2026年には298百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9%で推移し、2032年には375百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場構造と競争環境
市場は寡占構造が強く、上位5社で約64％のシェアを占有している。主要企業にはGOMACO、Wirtgen、Terex、Power Curbers & Power Pavers、Guntert & Zimmermanが含まれ、特に北米メーカーが技術優位性を維持している。
競争軸は従来の機械性能から、施工自動化、燃費効率、デジタル施工管理への移行が進んでいる。特にリモート施工監視や予知保全機能の実装が差別化要因となっている。
地域構造と需要分布
地域別では北米が最大市場で約43％のシェアを占め、欧州が約27％で続く構造となっている。北米ではインフラ老朽化対策としての再舗装需要が主要ドライバーであり、欧州では持続可能建設政策に基づく低炭素施工機導入が進展している。
アジア太平洋地域では中国・インドを中心に高速道路および都市道路整備が継続しており、長期的には最も高い成長ポテンシャルを持つ市場と評価されている。
市場セグメント構造
製品別ではスリップフォーム機が44％以上を占める最大セグメントであり、フォームライディング機および縁石機が続く構造となっている。用途別では地方道路・市政道路が約43％で最大、次いで高速道路が約33％を占める。
この構造は公共インフラ投資の分散化を反映しており、大規模高速道路から都市内更新工事へと需要が広がっていることを示している。
技術トレンドと施工高度化
コンクリート舗装設備分野では、施工自動化とデジタル制御技術の統合が進展している。特に3DマシンコントロールとBIM連携施工の導入により、施工効率は約15～25％向上したとされる。
さらに、燃料効率改善を目的としたハイブリッド駆動システムの採用も拡大しており、CO?排出量削減要求への対応が進んでいる。これにより、欧州規制市場では次世代低排出舗装機への置き換えが加速している。
市場課題と構造的制約
コンクリート舗装設備は主にフォームライディング式、縁石・側溝用機械、スリップフォーム機の3タイプに分類される。このうちスリップフォーム機が市場の中心であり、型枠を使用せず連続的に舗装を成形することで高効率施工を実現する点が特徴である。
近年はGNSS制御や3Dマシンガイダンス技術の導入により施工精度が向上しており、施工誤差は従来比で約20～30％改善したとされる。また、AIベースの舗装厚制御システムにより材料ロス削減と品質安定化が進んでいる。
直近6カ月の建設機械市場では、北米・中東を中心に公共インフラ投資が再拡大しており、特に米国では道路再舗装および空港拡張プロジェクトの増加によりスリップフォーム機の稼働率が上昇している。一方、欧州では環境規制対応型の低排出施工機への更新需要が顕著となっている。
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図. コンクリート舗装設備の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「コンクリート舗装設備―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、コンクリート舗装設備の世界市場は、2025年に288百万米ドルと推定され、2026年には298百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9%で推移し、2032年には375百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場構造と競争環境
市場は寡占構造が強く、上位5社で約64％のシェアを占有している。主要企業にはGOMACO、Wirtgen、Terex、Power Curbers & Power Pavers、Guntert & Zimmermanが含まれ、特に北米メーカーが技術優位性を維持している。
競争軸は従来の機械性能から、施工自動化、燃費効率、デジタル施工管理への移行が進んでいる。特にリモート施工監視や予知保全機能の実装が差別化要因となっている。
地域構造と需要分布
地域別では北米が最大市場で約43％のシェアを占め、欧州が約27％で続く構造となっている。北米ではインフラ老朽化対策としての再舗装需要が主要ドライバーであり、欧州では持続可能建設政策に基づく低炭素施工機導入が進展している。
アジア太平洋地域では中国・インドを中心に高速道路および都市道路整備が継続しており、長期的には最も高い成長ポテンシャルを持つ市場と評価されている。
市場セグメント構造
製品別ではスリップフォーム機が44％以上を占める最大セグメントであり、フォームライディング機および縁石機が続く構造となっている。用途別では地方道路・市政道路が約43％で最大、次いで高速道路が約33％を占める。
この構造は公共インフラ投資の分散化を反映しており、大規模高速道路から都市内更新工事へと需要が広がっていることを示している。
技術トレンドと施工高度化
コンクリート舗装設備分野では、施工自動化とデジタル制御技術の統合が進展している。特に3DマシンコントロールとBIM連携施工の導入により、施工効率は約15～25％向上したとされる。
さらに、燃料効率改善を目的としたハイブリッド駆動システムの採用も拡大しており、CO?排出量削減要求への対応が進んでいる。これにより、欧州規制市場では次世代低排出舗装機への置き換えが加速している。
市場課題と構造的制約