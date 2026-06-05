【最新予測】パワーリチウム電池缶市場規模、2026年に6211百万米ドルへ｜年平均成長率16.6%で推移予測
パワーリチウム電池缶とは
パワーリチウム電池缶は主にアルミニウムまたはステンレス鋼で構成され、角形（Square Type）および円筒型に分類される。市場では角形が約79％と主流であり、BEV用途が約54％を占める構造となっている。
電池缶の役割は単なる容器ではなく、構造強度維持、熱伝導制御、内部圧力耐性、絶縁安定性の確保といった複合機能を担う点にある。特に高エネルギー密度化が進む現在、熱暴走抑制設計やレーザー溶接精度の向上が技術競争の焦点となっている。
本市場の中核となるパワーリチウム電池缶は、リチウムイオン電池内部の電極・電解液・セパレーターを外部衝撃や熱から保護する筐体部材であり、EV産業の安全性とエネルギー密度向上を支える基盤技術である。
直近6カ月の産業動向では、EV販売の地域差が拡大しており、中国市場は依然として世界の約60％以上を占有する一方、欧州では補助金縮小により一時的な需要調整が発生している。しかし北米ではIRA（インフレ抑制法）を背景にバッテリー現地生産が加速し、電池缶のローカル調達比率が上昇している点が注目される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351528/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351528/images/bodyimage2】
図. パワーリチウム電池缶の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「パワーリチウム電池缶―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、パワーリチウム電池缶の世界市場は、2025年に2153百万米ドルと推定され、2026年には2474百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）16.6%で推移し、2032年には6211百万米ドルに拡大すると見込まれています。
サプライチェーン構造と競争環境
市場は高度に集中しており、上位メーカーが圧倒的なシェアを占める構造である。中核企業としてKedali Industryが世界市場の約51％を占有し、SANGSIN EDP、LT Precisionなどを含む上位3社で約59％のシェアを形成している。
競争軸は従来のコスト競争から、軽量化技術、精密成形能力、熱管理設計へと移行している。特にアルミ薄板加工精度とシール性能はEV安全規格（UN38.3等）への適合要件として重要性が増している。
市場成長ドライバーとEV産業連動性
パワーリチウム電池缶市場の成長は、EV（特にBEV）需要の急拡大に強く依存している。世界的な脱炭素政策によりEV生産台数は直近1年間で約25～30％増加しており、それに比例して電池パック需要も拡大している。
近年では特に高エネルギー密度セル（300Wh/kg超）の採用が進み、従来比で約15～20％の筐体強度向上が要求されている。また、電池メーカーは軽量化と安全性の両立を目的に、アルミ合金の高強度化や複合コーティング技術への投資を拡大している。
技術トレンドと材料革新
材料面ではアルミニウムが主流である一方、ステンレス鋼や複合材料の研究が進行している。特に近年は、熱伝導性と耐腐食性を両立する表面処理技術が競争力の源泉となっている。
製造技術では、レーザー溶接精度の向上により不良率が約10％改善したとされるほか、AI外観検査による品質管理自動化も導入が進む。これにより歩留まり改善とコスト削減が同時に実現されつつある。
サステナビリティと規制環境
パワーリチウム電池缶は主にアルミニウムまたはステンレス鋼で構成され、角形（Square Type）および円筒型に分類される。市場では角形が約79％と主流であり、BEV用途が約54％を占める構造となっている。
電池缶の役割は単なる容器ではなく、構造強度維持、熱伝導制御、内部圧力耐性、絶縁安定性の確保といった複合機能を担う点にある。特に高エネルギー密度化が進む現在、熱暴走抑制設計やレーザー溶接精度の向上が技術競争の焦点となっている。
本市場の中核となるパワーリチウム電池缶は、リチウムイオン電池内部の電極・電解液・セパレーターを外部衝撃や熱から保護する筐体部材であり、EV産業の安全性とエネルギー密度向上を支える基盤技術である。
直近6カ月の産業動向では、EV販売の地域差が拡大しており、中国市場は依然として世界の約60％以上を占有する一方、欧州では補助金縮小により一時的な需要調整が発生している。しかし北米ではIRA（インフレ抑制法）を背景にバッテリー現地生産が加速し、電池缶のローカル調達比率が上昇している点が注目される。
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図. パワーリチウム電池缶の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「パワーリチウム電池缶―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、パワーリチウム電池缶の世界市場は、2025年に2153百万米ドルと推定され、2026年には2474百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）16.6%で推移し、2032年には6211百万米ドルに拡大すると見込まれています。
サプライチェーン構造と競争環境
市場は高度に集中しており、上位メーカーが圧倒的なシェアを占める構造である。中核企業としてKedali Industryが世界市場の約51％を占有し、SANGSIN EDP、LT Precisionなどを含む上位3社で約59％のシェアを形成している。
競争軸は従来のコスト競争から、軽量化技術、精密成形能力、熱管理設計へと移行している。特にアルミ薄板加工精度とシール性能はEV安全規格（UN38.3等）への適合要件として重要性が増している。
市場成長ドライバーとEV産業連動性
パワーリチウム電池缶市場の成長は、EV（特にBEV）需要の急拡大に強く依存している。世界的な脱炭素政策によりEV生産台数は直近1年間で約25～30％増加しており、それに比例して電池パック需要も拡大している。
近年では特に高エネルギー密度セル（300Wh/kg超）の採用が進み、従来比で約15～20％の筐体強度向上が要求されている。また、電池メーカーは軽量化と安全性の両立を目的に、アルミ合金の高強度化や複合コーティング技術への投資を拡大している。
技術トレンドと材料革新
材料面ではアルミニウムが主流である一方、ステンレス鋼や複合材料の研究が進行している。特に近年は、熱伝導性と耐腐食性を両立する表面処理技術が競争力の源泉となっている。
製造技術では、レーザー溶接精度の向上により不良率が約10％改善したとされるほか、AI外観検査による品質管理自動化も導入が進む。これにより歩留まり改善とコスト削減が同時に実現されつつある。
サステナビリティと規制環境