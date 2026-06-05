



株式会社 LIVE BOARD（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 田中 淳泰 以下、LIVE BOARD）は、渋谷駅スクランブル交差点に面したイベントスペース「三千里跡地」に「SHIBUYA POPUP BOARD」を新設し、6月9日(火)～8月3日(月)まで正式稼働いたします。「SHIBUYA POPUP BOARD」はNTTドコモの位置情報データ等および解析技術により、広告を実際に見たと推定できる人数をベースにしたインプレッション(VAC)※1販売が可能です。

三千里跡地は、三千里薬品の跡地がレンタルスペースとして生まれ変わった場所で、2025年4月より様々な企業プロモーションやクリエイション創出の場として使用されています。「SHIBUYA POPUP BOARD」はJR渋谷駅ハチ公口の目の前、渋谷スクランブル交差点に面しており、外国人観光客をはじめ幅広いターゲットにリーチ可能です。また歩行者の目線位置に見えるため、視認性は抜群。日本を代表する観光スポットであり、多くのデジタルサイネージが稼働する世界的にも注目される場所で、効果的にプロモーションを展開できます。

LIVE BOARDは今後もOOHの効果的・効率的な運営を実施することで、OOH市場の拡大に向けた新たな価値創造に取り組むとともに、多様なライフスタイルに適応した広告配信の実現をさらに推進してまいります。

※1 LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を視るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。

■媒体情報

媒体名称：「SHIBUYA POPUP BOARD」

接続期間：2026年6月9日(火)～8月3日(月)20時

サイズ／面数：H2,000×W4,000（mm）／1面

場所：東京都渋谷区神南1丁目23－8

放映時間：7:00～24:00

音声：なし

■LIVE BOARD全国のスクリーン

現在、全国に61,500以上の配信面を運用。

自社で設置したスクリーンだけでなく、他社との連携も日々拡大中です。

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■株式会社 LIVE BOARD





データドリブンにターゲティングや効果検証を実現するデジタルOOHアドネットワークオペレーター

OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC）に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。