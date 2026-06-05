カリフォルニア州サンノゼ、2026年5月28日 - 商用組み込みLinux(R)製品およびサービスのリーダーであるMontaVista(R) Software, LLCは2026年5月28日、MVShield製品ファミリーを拡張し、Ubuntu長期サポート(LTS)リリースの商用サポートおよびメンテナンスを含めることを発表しました。これは、標準メンテナンスフェーズに近づいている、またはそれを過ぎているUbuntu 20.04 LTSおよび18.04 LTSの展開から始まります。





今回のMVShield製品の拡張は、本番環境におけるUbuntuベースのプラットフォームに対し、ライフサイクルサポートの延長、セキュリティメンテナンス、カスタマイズ機能を求める企業や組み込みシステム開発者からの高まる需要に対応するものです。









■Ubuntuライフサイクル管理における重大なギャップへの対応

Ubuntu LTSリリースは、その安定性と予測可能なリリースサイクルにより、企業、クラウド、組み込み環境など幅広い分野で採用されています。各LTSリリースには通常5年間の標準セキュリティメンテナンスが提供され、ベンダーのプログラムによっては、有料プログラムを通じて最長10年以上まで延長することも可能です。





しかし、長期間運用されているシステムを運用する多くの組織は、標準サポート期間が終了したり、ベンダーが提供する拡張サポートが導入要件に完全には合致しない場合に課題に直面します。MVShield for Ubuntuは、Ubuntu 20.04や18.04といった安定した実績のあるベースラインを維持しながら、強制的なアップグレードやプラットフォームの中断なしに、重要なセキュリティアップデート、不具合修正、専門家によるサポートを継続的に受けられるようにすることで、このギャップを埋めるように設計されています。









■MVShieldがUbuntuにもたらす主な価値

Ubuntu LTSプラットフォームのサポートが追加されたことにより、MVShield( https://www.mvista.com/jp/mvshield/detail/mvshield-overview-jp )は以下の機能を提供できるようになりました。





● ベンダーのタイムラインを超えたライフサイクルサポート - Ubuntu LTS 環境を標準メンテナンス期間を過ぎても継続的にCVE パッチ適用と不具合解決を行い、維持します。

● カスタマイズ可能なサービスレベル契約(SLA) - ダウンタイムを最小限に抑え、問題解決を迅速化するために設計された、24時間365日対応オプションを含む、お客様に合わせたサポートモデル。

● 高度なCVE管理とバックポート - 脆弱性の事前特定、パッチ適用、検証。必要に応じてバックポートされた修正プログラムや緩和策も適用します。

● 凍結ベースラインおよびカスタマイズベースラインのサポート - 顧客固有のパッケージセット、カーネル、および構成の統合と保守により、安定した管理された本番環境を実現します。

● 規制対象システムおよび組み込みシステムの長期的な安定性 - 長期間にわたり一貫したOSベースラインを維持することで、コストのかかる再認証および再検証サイクルを回避します。









■急速に進化するLinuxエコシステムにおける長期的な安定性の実現

Linuxディストリビューションは急速に進化を続けており、組織はイノベーションと運用上の安定性のバランスを取ることにしばしば苦慮しています。最新のアップストリームリリースを維持することで新機能を利用できる一方で、特に通信、産業、医療、インフラストラクチャ分野など、多くの本番環境では、管理されたアップデートによる固定かつ検証済みのソフトウェアベースラインが求められます。





MontaVistaのMVShieldは、20年以上にわたるLinuxの専門知識に基づいて構築されており、パッチのバックポート、継続的インテグレーション、厳格な品質保証など、安定版ブランチを維持するための体系的なプロセスを提供します。このアプローチにより、顧客は不必要なリスクを負うことなく、継続的なセキュリティと信頼性の向上というメリットを享受できます。





MVShieldにUbuntuが組み込まれたことは、企業やクラウドネイティブ環境におけるUbuntuの重要性の高まりを反映していると同時に、主要サポート期間を過ぎた長期稼働のUbuntuシステムの管理に伴う運用上の課題を認識していることも示しています。









■エンタープライズLinuxプラットフォーム全体にわたる統一戦略

Ubuntuが他の主要なLinuxディストリビューションと共にサポートされるようになったことで、MVShieldは多様なLinux環境を管理する組織向けに統一されたフレームワークを提供します。顧客は、アプリケーションの要件に最適なプラットフォームを選択できる柔軟性を維持しながら、ディストリビューション全体にわたるサポートモデルを標準化できます。





MontaVistaは、コミュニティ版と商用版の両方のディストリビューションにおいて、ライフサイクル管理の延長、セキュリティメンテナンス、エンタープライズグレードのLinuxサポートを実現する包括的なソリューションとして、MVShieldへの投資を継続しています。





「Ubuntuはクラウド、エンタープライズ、組み込み市場において基盤となるプラットフォームとなっていますが、多くの組織は導入済みのLTSバージョンが標準メンテナンス終了に近づくと、深刻な課題に直面します」と、MontaVista Softwareの製品管理担当副社長であるIisko Lappalainen氏は述べています。「MVShieldをUbuntuに拡張することで、お客様は安定した実績のあるシステムを維持しながら、重要なセキュリティアップデートと専門家によるサポートを引き続き受けることができます。これにより、イノベーションと長期的な信頼性を非常にコスト効率の良い方法で両立させることが可能です。」









詳細については、Sales@mvista.com でMontaVistaにお問い合わせいただくか、 https://www.mvista.com/ にアクセスしてMVShieldの詳細情報をご覧ください。









■MontaVista Softwareについて





モンタビスタソフトウエア





MontaVista Software, LLCは、組み込みLinuxの商用化におけるリーダーです。20年以上にわたり、MontaVistaは、商用品質、統合性、ハードウェア対応、専門家によるサポート、そしてMontaVista開発コミュニティの専門リソースを提供することで、組み込み開発者がオープンソースを最大限に活用できるよう支援してきました。MontaVistaのお客様は、市場投入までの期間短縮、より競争力の高いデバイス機能、そして総コストの削減を実現しており、MontaVistaは他のどのLinuxよりも多くのデバイスに導入されています。





MontaVista の詳細については、 http://www.mvista.com をご覧ください。





*Linux(R)は、米国およびその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。

MontaVista(R)はMontaVista Software, LLCの登録商標です。その他記載されている名称は、それぞれの所有者の商標、登録商標、またはサービスマークです。