あおぎり高校 × 執事眼鏡eyemirror 第二弾 栗駒こまる モデル 2026年6月5日(金)より予約開始！
執事眼鏡eyemirror(株式会社DUO RING)は、大人気VTuberグループ『あおぎり高校』(運営：株式会社viviON)所属メンバー栗駒こまるさんとのコラボレーション眼鏡を、2026年6月5日(金)より予約開始いたします。
執事眼鏡 × あおぎり高校
「事務的メイド衣装×眼鏡」のコラボビジュアルの眼鏡拭きが付属！
販売期間中、実店舗(執事眼鏡eyemirror-東京・池袋/大阪・日本橋-、姉妹店アニメガネ-東京・秋葉原-)では、コラボビジュアルを使用した等身大パネルの展示も実施いたします。
特設サイトはコチラ： https://eyemirror.jp/aogirihighschool2/
＜商品説明＞
■栗駒こまる モデル
栗駒こまるさんご本人がデザイン監修！
シックでお洒落なマットブラウンのメタルフレーム。フロントは男女問わず日常使いしやすい、ウェリントンタイプ。さりげなくこまるさんの髪飾りモチーフも取り入れました。
テンプル(つる)には、こまるさんの衣装をイメージし、右側はイエロー、左側はブルーのラインとステンド七宝を施しました。先セル(先端)には、こまるさんのロゴをあしらい、細部まで「こまるさん仕様」に仕上げました。
栗駒こまる モデル_セット内容
■予約購入特典
1点ご購入ごとにコラボビジュアルを使用したアクリル製のワンプレートイーゼルをお付けします！
栗駒こまる モデル_予約購入特典
■商品情報
＜商品詳細＞
商品名 ：栗駒こまる モデル
価格 ：16,500円(税込)
機能 ：度付き・PCレンズ対応可能(レンズ代別途)
男女兼用
セット内容：眼鏡フレーム、眼鏡拭き、オリジナル眼鏡ケース
＜レンズ交換について＞
・実店舗では視力測定、フィッティングが可能です。
・オンラインショップでも、購入時に度付きレンズやPCレンズへの変更(有償)も可能です。
栗駒こまる モデル_正面
栗駒こまる モデル_左横
栗駒こまる モデル_右横
栗駒こまる モデル_折畳み
栗駒こまる モデル_サイズ
■販売情報
予約期間 ： 2026年6月5日(金)～6月28日(日)
商品発送時期 ： 2026年12月頃
取扱店 ： 執事眼鏡eyemirror
ONLINE SHOP ： https://ec.eyemirror.jp/
●実店舗
・執事眼鏡eyemirror
・執事眼鏡eyemirror -OSAKA-
https://eyemirror.jp/
・アニメコラボメガネ専門店-Animegane-
https://animegane.jp/
※最新の情報は、執事眼鏡eyemirror公式X(@eye_mirror)にて発信いたします。
■あおぎり高校とは──
「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。
YouTubeを中心に、理想の姿で好きなことを全力で楽しむメンバーたちが日々動画制作やライブ配信を行っています。
公式YouTubeチャンネルの登録者数は100万人を突破し、2025年4月にはメジャーデビューを果たすなど、その勢いはYouTubeの枠を越えて拡大し続けています。
公式サイト： https://aogirihighschool.com/
所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな(2026年6月現在)
●公式YouTubeチャンネル
・あおぎり高校： https://www.youtube.com/@aogiri1027
・こまるCh. - Komaru Kurikoma -/あおぎり高校： https://www.youtube.com/@komaru0814
●公式X(旧Twitter)：
・あおぎり高校： https://x.com/aogirihs
・栗駒こまる ： https://x.com/kurikoma_komaru
・運営会社：株式会社viviON： https://vivion.jp/
(C) あおぎり高校 / viviON, inc. 2023