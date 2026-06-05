野菜をイメージしたギフトボックスが新登場





モンマルシェ株式会社が運営する国産野菜にこだわったフードブランド「野菜をMOTTO」より、チェック柄が目を引くギフトボックスが新登場しました。3サイズ3種類のギフトボックスは、野菜をイメージしポップなカラーリング。贈るときも、贈られるときもわくわくするような明るい気持ちになるギフトボックスです。俳優／モデルの菊池亜希子さんがディレクションを行い、デザインはアートディレクター／グラフィックデザイナーの田部井美奈さんです。ギフトはもちろん、自分用にも飾りたくなるそんなギフトボックスです。





野菜をMOTTOらしさをより感じられる、贈る気持ちも伝わるギフトボックス。





今回のギフトボックスは、野菜をMOTTOでも人気のスープで使用されている野菜、トマト・かぼちゃ・コーンをイメージしたポップなデザイン。ご予算で選ぶのはもちろん、お渡しする方のお好きな野菜やお好きな色、中に書かれたメッセージからもお選びいただけます。









【2個ギフトボックス】

イメージ野菜：トマト

Nourish your body. Soothe your heart. Let our soup heal you.

(からだに栄養を、心にやすらぎを。そんなスープをあなたへ。)





トマトをイメージ





【4個ギフトボックス】

イメージ野菜：かぼちゃ

Wrapped in warm steam. may our soup hold you close.

(あたたかな湯気とともに、スープがあなたを包み込みますように。)





かぼちゃをイメージ





【6個ギフトボックス】

イメージ野菜：コーン

Empty your mind. Fill your heart and your belly with our soup.

(何も考えずに。心もからだも満たされる一杯を。)





コーンをイメージ





※日本語訳はイメージです。





セットのスープはオンラインでは、人気のスープの詰め合わせ、店頭ではお好きなスープを組み合わせいただけます。

ベジタブルカラーのギフトボックスに詰めた、心もからだもあたたまるスープは、季節の贈り物にも適した一品です。









【商品情報】

■販売開始日：2026年5月21日

■販売 ：野菜をMOTTO オンラインショップ( https://yasaiwomotto.jp/ )、

モンマルシェ清水本店、野菜をMOTTO パルシェ食彩館、

野菜をMOTTO 日本橋三越店、野菜をMOTTO 遠鉄百貨店、

Amazon、楽天店舗など





■ディレクション(監修)

俳優／モデル 菊池亜希子





■デザイン

アートディレクター／グラフィックデザイナー 田部井美奈









【野菜をMOTTO】

「もっと毎日に、もっと野菜を」そんな思いで2014年に誕生したフードブランドです。

国産の野菜にこだわり、いつでもだれでも手軽に食べられるラインナップを展開しています。





野菜をMOTTO





公式オンラインショップ： https://yasaiwomotto.jp/pages/onlineshop

公式Instagram ： https://www.instagram.com/yasai_first

公式X ： https://x.com/MOTTO56136126