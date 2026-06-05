株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：平山公通)は、世代を超えて愛されるアーティスト・水森亜土と、株式会社コスメ・デ・ボーテが展開するネイルブランド「ジェルミーワン」「ジェルミーペタリー」「ジーニッシュマニキュア」とのコラボレーションによる限定コレクションを展開いたします。

これを記念し、2026年6月22日(月)より、有楽町マルイにてPOP UPイベントを開催いたします。





本コラボレーションでは、水森亜土のイラストをあしらったネイルアイテムを通じ、日常の中に“カワイイ”を取り入れながら、ライフスタイルに合わせてネイルを着せ替える楽しさを提案します。

さらにイラストの世界観に合わせて開発されたオリジナルの限定カラーを展開し、水森亜土ならではの魅力を表現したコレクションとなっています。





会場では、コラボ限定商品の先行販売に加え、イラストに描かれた“お部屋”の世界観をイメージした空間で実際に限定色をお試しいただける他、購入金額に応じたノベルティやSNSキャンペーンなど、来場者限定のコンテンツも多数展開します。

なお、コラボ限定商品は2026年7月10日(金)から全国のPLAZA・ロフト・ハンズ・アインズ＆トルぺでも順次販売を開始します。





POP UP STORE





■POP UPイベント概要

開催期間：2026年6月22日(月)～7月5日(日)

※11:00～20:00(最終日のみ19:00まで)

開催場所：有楽町マルイ1F カレンダリウムF02(東京都千代田区有楽町2-7-1)





【SNSキャンペーン概要】

応募期間：2026年6月22日(月)～7月5日(日)

応募方法：公式アカウントフォロー&POPUP会場の様子を投稿

賞品 ：水森亜土オリジナルイラストのホロステッカー

(なくなり次第終了となります)









■POP UPだけのスペシャルイベント多数！





ノベルティ





・対象：POP UP会場にて3,300円(税込)以上ご購入の方

・特典：オリジナルネイルシャイナー(ピンクケース付き)

※水森亜土のイラストは入っておりません





・対象：POP UP会場にて5,500円(税込)以上ご購入の方

・特典：水森亜土コラボ限定トートバック

※会期中前後半(6/22～6/28、6/29～7/5)でデザインが変わります

(特典はいずれもなくなり次第終了となります)









■POP UP取り扱い商品一覧





商品ラインナップ





■『ジェルミーワン』とは

塗ってライトに当てるだけで簡単にサロン級ネイルが叶う『ジェルミーワン』。手軽にサロン級のジェルネイルを楽しみたい方の願いを叶えるブランドです。

Instagram： @gelme1 ( https://www.instagram.com/gelme1/ )

X ： @gelme1_official ( https://x.com/gelme1_official )

YouTube ： gelme1official ( https://www.youtube.com/@gelme1official )









■『ジェルミーペタリー』とは

おうちで長持ちジェルネイルを楽しめる『ジェルミーワン』から誕生した、硬化タイプのジェルネイルシール『ジェルミーペタリー』。貼ってライトを当てるだけで、簡単にサロンクオリティのセルフジェルネイルが楽しめます。

Instagram： @gelme__petaly ( https://www.instagram.com/gelme__petaly )

X ： @gelme_petaly ( https://x.com/gelme_petaly )









■『ジーニッシュマニキュア』とは

「もっと簡単にセルフネイルを楽しみたい」、「キレイな仕上がりを持続させたい」そんなマニキュア派のWISHに応えるために誕生したマニキュアブランド。

Instagram： @genish_official ( https://www.instagram.com/genish_official/ )

X ： @genish_official ( https://x.com/genish_official )





公式オンラインショップ ( https://shop-cosmedebeaute.com/ )









■水森亜土とは

東京・日本橋生まれ。高校卒業後、ハワイに遊学。アクリルボードに両手で絵を描きながら歌を歌うという印象的なパフォーマンスで注目される。「水森亜土」のイラストは、誰にとっても懐かしくて新鮮。

世代を超えて人気を博し、日本の「カワイイ」という感性をずっとリードしてきた。

画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優など、ジャンルを越えて個性あふれる才能を発揮する稀有なアーティスト。





水森亜土





【水森亜土「ADO MIZUMORI WORLD」関連URL】

ADO MIZUMORI WORLD 公式サイト： https://www.adomizumori.jp/

公式Instagram ： @adomizumori

公式X(旧Twitter) ： @adomizumorijp





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(C) ADO MIZUMORI( 短縮形 (C) ADO )

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