「リキューレコミックス 割引フェア」として各電子ストアにて、

『アオハルは愛し愛され』（漫画：百瀬あん）を始め、「地雷系ヘビー級ラバー」（漫画：滝壺ゼゼラ）対象作品の無料＆割引キャンペーンを実施中‼

＜フェア対象期間＞ 2026年6月5日(金)～2026年6月11日(木)

＜フェア対象電子ストア＞

https://www.animatebookstore.com/ https://k-kinoppy.jp/ https://www.cmoa.jp/ https://bookpass.auone.jp/ https://booklive.jp/ https://sp.handycomic.jp/ https://dokusho-ojikan.jp/ https://bookwalker.jp/ https://www.dlsite.com/comic/ https://book.dmm.com/ https://ebookjapan.yahoo.co.jp/ https://honto.jp/ https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/storefront https://ebookstore.sony.jp/ https://ebookstore.sony.jp/ https://www.yodobashi.com/category/151007/

※一部書店様においては、配信状況の関係上対象作品全てが配信されている訳ではございませんので予め御了承ください。

※配信状況に関して、弊社へのお問い合わせはお控え頂ければと思います。