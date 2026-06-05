「推すなら今！ 注目の新作マンガフェア」フェアとしてオーバーラップから刊行されているライトノベルとコミックスが各電子ストアにて対象作品が無料＆っ割引になるキャンペーンを6月5日(金)～6月14日(日)まで実施いたします。

対象作品としては『死ぬ運命にある悪役令嬢の兄に転生したので、妹を育てて未来を変えたいと思います』（漫画：石見翔子、原作：泉里侑希、キャラクター原案：タムラヨウ）をはじめ、人気作品がラインナップ！

そのほか対象作品ついては下記リンクからチェック！

https://blog.over-lap.co.jp/osunaraima/

＜フェア対象期間＞

2026年6月5日(金)～2026年6月14日(日)

＜フェア対象電子ストア＞

https://www.cmoa.jp/ https://sokuyomi.jp/ https://piccoma.com/web/ https://bookpass.auone.jp/ https://booklive.jp/ https://sp.handycomic.jp/ https://www.mangazenkan.com/ https://www.mangabox.me/reader/ https://manga-bang.com/ https://book.orimyu.com/ https://dokusho-ojikan.jp/ https://bookwalker.jp/ https://www.dlsite.com/comic/ https://dbook.docomo.ne.jp/ https://book.dmm.com/ https://play.google.com/store/books?hl=ja https://honto.jp/ https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/storefront https://manga.line.me/ https://comic.pixiv.net/ https://ebookstore.sony.jp/ https://video.unext.jp/ https://www.yodobashi.com/category/151007/

※一部書店様においては、配信状況の関係上対象作品全てが配信されている訳ではございませんので予め御了承ください。

※配信状況に関して、弊社へのお問い合わせはお控え頂ければと思います。