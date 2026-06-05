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Valuence INFINITIES、ダンスバトルイベント「BATTLE INFINITIES」をマルイファミリー溝口にて開催！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES（バリュエンス インフィニティーズ）」は、主催するダンススクール・Valuence INFINITIES Dance Academyの生徒向けにダンスバトルイベントを開催してまいりました。
このたび、より多くの方が参加できるイベントへと発展させ、2026年6月28日（日）、マルイファミリー溝口にて「BATTLE INFINITIES（バトル インフィニティーズ）」を開催いたします。
バトル挑戦者を増やしたい――「BATTLE INFINITIES」をチャレンジと学び、成長の場へ
Valuence INFINITIESのメンバーは、プロダンスリーグ「D.LEAGUE（Dリーグ）」での活動のほか、それぞれが国内外のダンスバトルイベントに出場し、その経験や実績を成長の糧としています。そしてそのスキルを次世代へとつなげるべく、Valuence INFINITIES Dance Academy（https://valuence-infinities.com/lp/dance_academy/）ではメンバーが講師を務め、バトルやコンテストへの出場、実戦経験を通じた成長につながる「個のスキル」の育成を行っています。
今回開催を決定した「BATTLE INFINITIES」も、未来を担うダンサーたちが挑戦し、学び、成長できる場を創出したいという想いから生まれました。ダンスの経歴もジャンルも、バトルの出場経験も問いません。「ダンスバトルは初めて」「緊張や不安からなかなかダンスバトルに挑戦できない」という方もぜひ、チャレンジしてみてください。
カルチャーを応援する想いが重なり実現した開催
「BATTLE INFINITIES」の前身は、Valuence INFINITIES Dance Academyの生徒たちが実戦経験を積むために開催していた「アカデミーバトル」でした。これまで4回開催しており、初期は十数名だった参加者数も、直近の第4回開催では43名まで拡大。次回開催に向けて会場などを検討する中で、マルイファミリー溝口にValuence INFINITIESの想いに共感いただくとともに、溝の口が「ブレイキンの聖地」と呼ばれ、多くのダンサーが集う地域であることから、このたびマルイファミリー溝口にて、「BATTLE INFINITIES」として規模を拡大して開催する運びとなりました。
今後もValuence INFINITIESは、未来を担う若きダンサーたちが挑戦できる機会を創出し、溝の口のダンスカルチャーのさらなる発展とコミュニティ形成に貢献してまいります。
「BATTLE INFINITIES」について
◆概要
・日時：2026年6月28日（日）10：30〜受付開始、11：30〜バトルスタート
・会場：マルイファミリー溝口 4F 溝ノ口テラス（神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1）
・エントリー費：2,500円（税込）※Valuence INFINITIES Dance Academy会員は1,000円（税込）
・定員：約50名（先着順／最終的なエントリー数につきましては、状況を踏まえて決定いたします。）
・年齢制限：5歳〜22歳
・ジャンル：フリー
・優勝賞品：マンハッタンポーテージ「Vintage Messenger Bag JR」
・エントリー方法：https://valuence-infinities.hacomono.jp/home
※終了は15：00頃を予定しております。参加者への総評、フィードバックもございますので、ぜひ最後
までご参加ください。
※Valuence INFINITIES Dance Academyの予約システム（hacomono）よりエントリーをお願いいたします（初めての方は会員登録が必要となります）。
※詳細はValuence INFINITIES オフィシャルサイト（https://valuence-infinities.com/2327）よりご確認ください。
◆出演者（アルファベット順、敬称略）
・JUDGE：Haruto（CHANGE RAPTURES）、MARIN（dip BATTLES）、STICH（Valuence INFINITIES）
・DJ：柳 環翔（KADOKAWA DREAMS FW）
・EXHIBITION MATCH：LÓN、REN（ともにValuence INFINITIES）
・MC：Y-HI（Valuence INFINITIES）
■ Valuence INFINITIESについて
BREAKIN'（ブレイキン）、HIPHOP（ヒップホップ）、そしてHOUSE（ハウス）など各ジャンルの精鋭を集め、その融合を得意とする唯一無二のチーム。メンバーはそれぞれD.LEAGUE以外でも活躍しており、国内外問わずダンス主要大会での入賞・タイトル取得の実績を持つ。ストリートシーンからも愛される個々の卓越したスキルを武器に、INFINITIESならではのSHOWCASEで挑戦と無限の可能性を追求し続けている。
・チーム公式HP：https://valuence-infinities.com/
・チーム公式SNS：https://linktr.ee/valuence_infinities
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
チーム公式SNS
https://linktr.ee/valuence_infinities
チーム公式HP
https://valuence-infinities.com/
エントリー方法
https://valuence-infinities.hacomono.jp/home
Valuence INFINITIES Dance Academy
https://valuence-infinities.com/lp/dance_academy/
イベント詳細
https://valuence-infinities.com/2327
このたび、より多くの方が参加できるイベントへと発展させ、2026年6月28日（日）、マルイファミリー溝口にて「BATTLE INFINITIES（バトル インフィニティーズ）」を開催いたします。
バトル挑戦者を増やしたい――「BATTLE INFINITIES」をチャレンジと学び、成長の場へ
Valuence INFINITIESのメンバーは、プロダンスリーグ「D.LEAGUE（Dリーグ）」での活動のほか、それぞれが国内外のダンスバトルイベントに出場し、その経験や実績を成長の糧としています。そしてそのスキルを次世代へとつなげるべく、Valuence INFINITIES Dance Academy（https://valuence-infinities.com/lp/dance_academy/）ではメンバーが講師を務め、バトルやコンテストへの出場、実戦経験を通じた成長につながる「個のスキル」の育成を行っています。
今回開催を決定した「BATTLE INFINITIES」も、未来を担うダンサーたちが挑戦し、学び、成長できる場を創出したいという想いから生まれました。ダンスの経歴もジャンルも、バトルの出場経験も問いません。「ダンスバトルは初めて」「緊張や不安からなかなかダンスバトルに挑戦できない」という方もぜひ、チャレンジしてみてください。
カルチャーを応援する想いが重なり実現した開催
「BATTLE INFINITIES」の前身は、Valuence INFINITIES Dance Academyの生徒たちが実戦経験を積むために開催していた「アカデミーバトル」でした。これまで4回開催しており、初期は十数名だった参加者数も、直近の第4回開催では43名まで拡大。次回開催に向けて会場などを検討する中で、マルイファミリー溝口にValuence INFINITIESの想いに共感いただくとともに、溝の口が「ブレイキンの聖地」と呼ばれ、多くのダンサーが集う地域であることから、このたびマルイファミリー溝口にて、「BATTLE INFINITIES」として規模を拡大して開催する運びとなりました。
今後もValuence INFINITIESは、未来を担う若きダンサーたちが挑戦できる機会を創出し、溝の口のダンスカルチャーのさらなる発展とコミュニティ形成に貢献してまいります。
「BATTLE INFINITIES」について
◆概要
・日時：2026年6月28日（日）10：30〜受付開始、11：30〜バトルスタート
・会場：マルイファミリー溝口 4F 溝ノ口テラス（神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1）
・エントリー費：2,500円（税込）※Valuence INFINITIES Dance Academy会員は1,000円（税込）
・定員：約50名（先着順／最終的なエントリー数につきましては、状況を踏まえて決定いたします。）
・年齢制限：5歳〜22歳
・ジャンル：フリー
・優勝賞品：マンハッタンポーテージ「Vintage Messenger Bag JR」
・エントリー方法：https://valuence-infinities.hacomono.jp/home
※終了は15：00頃を予定しております。参加者への総評、フィードバックもございますので、ぜひ最後
までご参加ください。
※Valuence INFINITIES Dance Academyの予約システム（hacomono）よりエントリーをお願いいたします（初めての方は会員登録が必要となります）。
※詳細はValuence INFINITIES オフィシャルサイト（https://valuence-infinities.com/2327）よりご確認ください。
◆出演者（アルファベット順、敬称略）
・JUDGE：Haruto（CHANGE RAPTURES）、MARIN（dip BATTLES）、STICH（Valuence INFINITIES）
・DJ：柳 環翔（KADOKAWA DREAMS FW）
・EXHIBITION MATCH：LÓN、REN（ともにValuence INFINITIES）
・MC：Y-HI（Valuence INFINITIES）
■ Valuence INFINITIESについて
BREAKIN'（ブレイキン）、HIPHOP（ヒップホップ）、そしてHOUSE（ハウス）など各ジャンルの精鋭を集め、その融合を得意とする唯一無二のチーム。メンバーはそれぞれD.LEAGUE以外でも活躍しており、国内外問わずダンス主要大会での入賞・タイトル取得の実績を持つ。ストリートシーンからも愛される個々の卓越したスキルを武器に、INFINITIESならではのSHOWCASEで挑戦と無限の可能性を追求し続けている。
・チーム公式HP：https://valuence-infinities.com/
・チーム公式SNS：https://linktr.ee/valuence_infinities
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
チーム公式SNS
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チーム公式HP
https://valuence-infinities.com/
エントリー方法
https://valuence-infinities.hacomono.jp/home
Valuence INFINITIES Dance Academy
https://valuence-infinities.com/lp/dance_academy/
イベント詳細
https://valuence-infinities.com/2327