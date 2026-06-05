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茨城県つくばみらい市に「谷和原第2物流センター」を開設
〜関東全域をカバーする利便性と高い汎用性を備えた物流拠点〜
センコー株式会社（本社：大阪市北区、社長：大越 昇、以下「センコー」）は、2026年6月5日に谷和原第2物流センター（茨城県つくばみらい市、以下「新センター」）の開所式を行いました。
(谷和原第2物流センター 外観)
新センターは常磐自動車道・谷和原ICから約200mに位置し、関東全域へのアクセスが非常に良好な物流拠点です。施設は2階建て構造で、低床設計および天井高6.5ｍの作業性に優れた汎用性の高い倉庫です。
隣接する谷和原物流センターや内守谷営業所など、複数の営業所との連携が可能なため、効率的な人員配置と合わせて、より柔軟な対応を実現します。さらに、インタンクの設置により配送車両の給油時間を短縮し、運行効率の向上や燃料コストの削減、緊急時の燃料確保にも貢献します。
センコー株式会社は今後も、お客様の多様な物流ニーズに応え、安心・安全で高品質なサービスの提供に努めてまいります。
〈谷和原第二物流センターの概要〉
https://digitalpr.jp/table_img/2033/136397/136397_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
センコー株式会社
総務部 広報担当
電話：０６−６４４０−５１５８
E-mail：soum@sknet.senko.co.jp
センコー株式会社（本社：大阪市北区、社長：大越 昇、以下「センコー」）は、2026年6月5日に谷和原第2物流センター（茨城県つくばみらい市、以下「新センター」）の開所式を行いました。
(谷和原第2物流センター 外観)
新センターは常磐自動車道・谷和原ICから約200mに位置し、関東全域へのアクセスが非常に良好な物流拠点です。施設は2階建て構造で、低床設計および天井高6.5ｍの作業性に優れた汎用性の高い倉庫です。
センコー株式会社は今後も、お客様の多様な物流ニーズに応え、安心・安全で高品質なサービスの提供に努めてまいります。
〈谷和原第二物流センターの概要〉
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本件に関するお問合わせ先
センコー株式会社
総務部 広報担当
電話：０６−６４４０−５１５８
E-mail：soum@sknet.senko.co.jp