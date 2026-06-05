茨城県つくばみらい市に「谷和原第2物流センター」を開設

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〜関東全域をカバーする利便性と高い汎用性を備えた物流拠点〜

センコー株式会社（本社：大阪市北区、社長：大越 昇、以下「センコー」）は、2026年6月5日に谷和原第2物流センター（茨城県つくばみらい市、以下「新センター」）の開所式を行いました。









(谷和原第2物流センター　外観)

　新センターは常磐自動車道・谷和原ICから約200mに位置し、関東全域へのアクセスが非常に良好な物流拠点です。施設は2階建て構造で、低床設計および天井高6.5ｍの作業性に優れた汎用性の高い倉庫です。

　隣接する谷和原物流センターや内守谷営業所など、複数の営業所との連携が可能なため、効率的な人員配置と合わせて、より柔軟な対応を実現します。さらに、インタンクの設置により配送車両の給油時間を短縮し、運行効率の向上や燃料コストの削減、緊急時の燃料確保にも貢献します。

　センコー株式会社は今後も、お客様の多様な物流ニーズに応え、安心・安全で高品質なサービスの提供に努めてまいります。

〈谷和原第二物流センターの概要〉

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本件に関するお問合わせ先

センコー株式会社

総務部　広報担当

電話：０６−６４４０−５１５８

E-mail：soum@sknet.senko.co.jp