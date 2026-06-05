¶á¤Å¤¯ÁÐ»Ò¤ÎÅ·ÂÎ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¹çÂÎ¤Ø¤ÎÆ»¤â³«¤¯ ¡½ Ë¡À¯Âç³Ø¡¢ÅìµþÂç³Ø¡¢ËÌµþÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Ï¢À±¤Îµ°Æ»¿Ê²½¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÄó°Æ ¡½

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¡¦DOI¡§10.1093/mnras/stag669
¡¦URL¡§https://academic.oup.com/mnras/article/548/2/stag669/8651299
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National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 12573015, W2532003, 1251101148, and 12233001), the Beijing Natural Science Foundation (IS25003), and the China Manned Space Program (CMS-CSST-2025-A09)
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¡¡Tel: 03-3264-9804
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¡¦»¨»ïÌ¾¡§Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
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¡¦Ãø¼Ô¡§Matsumoto, Tomoaki; Hotokezaka, Kenta; Inayoshi, Kohei
¡¦½ÐÈÇÇ¯·îÆü¡§2026Ç¯4·î10Æü
¡¦DOI¡§10.1093/mnras/stag669
¡¦URL¡§https://academic.oup.com/mnras/article/548/2/stag669/8651299
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National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 12573015, W2532003, 1251101148, and 12233001), the Beijing Natural Science Foundation (IS25003), and the China Manned Space Program (CMS-CSST-2025-A09)
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