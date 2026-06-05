アウディ、高性能ハイブリッドパワートレインを搭載した 初のスーパーカーを発表



















































































＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。＊本資料に記載の装備、諸元データは、いずれもドイツで販売予定のもので、日本仕様とは異なります。Audi Nuvolariは、ブランド史上最速かつ最も強力な市販モデルとなるでしょうAUDI AG CEO デルナー:「Audi Nuvolariによって、私たちは技術、パフォーマンス、チームワークによる実行力に注力し、技術革新を加速させています」AUDI AG CTO モール:「Formula 1は、迅速かつ正確に、イノベーションを市販モデルに導入する重要な推進力です」