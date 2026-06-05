こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新シリーズ】100G集約を1Uに凝縮し、ネットワーク中核を担う「AT-x980-32CQ」登場
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、40/100Gの大容量トラフィックを支えるアドバンスド・レイヤー3・スイッチ「AT-x980-32CQ」の受注を6月5日より開始したことをお知らせします。
本製品は、QSFP+/QSFP28スロットを32ポート搭載し、高速通信と高い集約性能を1Uに凝縮。トラフィックの増大やフロアスイッチの広帯域化が進むなか、ネットワーク中核に求められる帯域と拡張性をコンパクトに実現します。また、既存製品と共通OSのAlliedWare Plus(AW+)を採用しており、運用負荷を抑えながらスムーズな導入が可能です。
■ 1Uで100G×32ポートの高密度設計
QSFP+/QSFP28スロットを32ポート搭載し、40G/100Gの大容量通信を1Uに凝縮。フロアスイッチの広帯域化が進むなか、それらを束ねるコア／アグリゲーション層において、高い処理能力と集約性能を発揮します。拠点ネットワークのバックボーン強化や、大規模オフィスの基盤刷新など、帯域不足が課題となりやすい環境で効果を発揮します。
■ 高速ストレージ・サーバー間通信を支える柔軟な構成力
近年は、業務システムの高度化やデータ量の増大に伴い、サーバー間・ストレージ間通信においても100Gクラスの帯域が求められるケースが広がっています。本製品は、高いポート密度と帯域を活かし、こうした内部ネットワークの高速化にも対応可能です。さらに、ネットワーク構成に応じて、中核スイッチとしての集約用途だけでなく、機器接続側のスイッチとしても活用できる柔軟性を備えており、設計に応じた役割を担うことができます。例えばデータセンターといった大規模環境では、いわゆるスパイン／リーフ構成にも対応可能です。
■ 安定運用を支える冗長設計と運用親和性
電源モジュール（別売）はホットスワップが可能。標準で5個搭載されたファンモジュールとあわせた冗長構成により、障害時の影響を最小限に抑えます。さらに、電源ユニットやファンモジュールに加え、拡張モジュールもホットスワップに対応しているため、運用を止めることなく保守・拡張が可能です。また、共通OSのAlliedWare Plus(AW+)により、既存製品との高い親和性とスムーズな運用を支援します。さらにVista Manager miniを標準搭載しているため、有線・無線を横断したネットワークの可視化と一元管理を実現し、日々の運用効率の向上と管理負荷の軽減に寄与します。
■新製品AT-x980-32CQ
【製品仕様】出荷開始日：2026年6月12日（金）
https://digitalpr.jp/table_img/631/135948/135948_web_1.png
※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-x980-32CQの詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x980-32cq/
(※1) 以下の標準装備品を含みます。
ファンモジュール×5個、電源ユニットスロット用カバーパネル×1個
(※2) 10340Byte以下
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
AT-x980-32CQの詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x980-32cq/
本製品は、QSFP+/QSFP28スロットを32ポート搭載し、高速通信と高い集約性能を1Uに凝縮。トラフィックの増大やフロアスイッチの広帯域化が進むなか、ネットワーク中核に求められる帯域と拡張性をコンパクトに実現します。また、既存製品と共通OSのAlliedWare Plus(AW+)を採用しており、運用負荷を抑えながらスムーズな導入が可能です。
QSFP+/QSFP28スロットを32ポート搭載し、40G/100Gの大容量通信を1Uに凝縮。フロアスイッチの広帯域化が進むなか、それらを束ねるコア／アグリゲーション層において、高い処理能力と集約性能を発揮します。拠点ネットワークのバックボーン強化や、大規模オフィスの基盤刷新など、帯域不足が課題となりやすい環境で効果を発揮します。
■ 高速ストレージ・サーバー間通信を支える柔軟な構成力
近年は、業務システムの高度化やデータ量の増大に伴い、サーバー間・ストレージ間通信においても100Gクラスの帯域が求められるケースが広がっています。本製品は、高いポート密度と帯域を活かし、こうした内部ネットワークの高速化にも対応可能です。さらに、ネットワーク構成に応じて、中核スイッチとしての集約用途だけでなく、機器接続側のスイッチとしても活用できる柔軟性を備えており、設計に応じた役割を担うことができます。例えばデータセンターといった大規模環境では、いわゆるスパイン／リーフ構成にも対応可能です。
■ 安定運用を支える冗長設計と運用親和性
電源モジュール（別売）はホットスワップが可能。標準で5個搭載されたファンモジュールとあわせた冗長構成により、障害時の影響を最小限に抑えます。さらに、電源ユニットやファンモジュールに加え、拡張モジュールもホットスワップに対応しているため、運用を止めることなく保守・拡張が可能です。また、共通OSのAlliedWare Plus(AW+)により、既存製品との高い親和性とスムーズな運用を支援します。さらにVista Manager miniを標準搭載しているため、有線・無線を横断したネットワークの可視化と一元管理を実現し、日々の運用効率の向上と管理負荷の軽減に寄与します。
■新製品AT-x980-32CQ
【製品仕様】出荷開始日：2026年6月12日（金）
https://digitalpr.jp/table_img/631/135948/135948_web_1.png
※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-x980-32CQの詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x980-32cq/
(※1) 以下の標準装備品を含みます。
ファンモジュール×5個、電源ユニットスロット用カバーパネル×1個
(※2) 10340Byte以下
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
AT-x980-32CQの詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x980-32cq/