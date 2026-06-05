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スーパーカー Audi Nuvolari：アウディが技術革新を加速させる
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
＊本資料に記載の装備、諸元データは、いずれもドイツで販売予定のもので、日本仕様とは異なります。
Audi Nuvolariは、ブランド史上最も速く、最もパワフルな市販モデル
Audi CEO デルナー：「Audi Nuvolariは、アウディの未来、新しいパフォーマンスの形、そして電動化時代における『Vorsprung durch Technik』に対する声明です」
（ドイツ本国発表資料）2026年6月4日、インゴルシュタット/アンティーブ：アウディは、高性能ハイブリッドパワートレインを搭載した初のスーパーカー、Audi Nuvolari（ヌヴォラーリ）を発表し、未来に向けた大胆なメッセージを発出します。499台限定のこのモデルAudi Nuvolariは、システム最高出力1,001PS、最高速度350km/hを超え、アウディの市販モデルの中で最速かつ最も強力なモデルになります。これは、Formula 1®の精神、技術革新、新しいデザイン哲学、効率的なプロセスをブランドに取り入れる姿を示しています。
自動車業界は急速に変化しています。競争のグローバル化や技術主導が進み、その動向は著しく速くなっています。これに、アウディは明確な戦略的判断で対応しています。新しいデザイン哲学の導入とF1参入に続き、Audi Nuvolariは技術におけるフラッグシップとして、アウディの刷新の次なる具体的な証しとなっています。
AUDI AG CEO ゲルノート デルナー（Gernot Döllner）は、以下のように述べています。「根本的な変化が進む時代において、私たちは大胆な戦略的決定をしています。Audi Nuvolariは純粋な感情とパフォーマンスを実現します。これはまた、『Vorsprung durch Technik』を新しい時代へと導く姿です」。
技術開発担当取締役 ルーヴェン モール（Rouven Mohr）は、このモデルの性能を次のように述べています。「Audi Nuvolariはアウディ初の高性能ハイブリッドパワートレイン搭載のスーパーカーであり、空力性能と世界初のquattro predictive rideで新たな基準を打ち立てます」。
このスーパーカーは、妥協ないパフォーマンスと完全な集中を体現しています。本日初めて公開された市販に近いプロトタイプは、国をまたいだ緊密な連携により、急速なペースで開発されました。
その名前は、モータースポーツ史上最も著名な人物の一人であるタツィオ ヌヴォラーリ（Tazio Nuvolari）に由来しています。今日に至るまで、イタリア出身の彼は、恐れを知らぬ精神、独創性、献身、そして成功への一途な意志で記憶されています。
新しいデザイン哲学-簡潔で明確なもの
Audi Nuvolariは、アウディの新しいデザイン哲学をあますことなく表現した初の市販モデルとなります。引き締まったサーフェス、精緻なライン、そして力強く一体感のある存在感によって形作られています。すべてのデザインエレメントは明確な目的を持ち、モデル全体のロジックに貢献しています。インテリアは常にドライビング体験に重点を置き、洗練された空間を作りだしています。チーフ クリエイティブ オフィサー マッシモ フラチェッラ（Massimo Frascella）は、「Audi Nuvolariは、『Vorsprung durch Technik（技術による先進）』を本能に訴えかける形で体現しています。まさに、技術による先進です」と、述べています。
技術的な完璧さ、意図的に限定した特別性
この新しいスーパーカーは、卓越性を求めるお客様のために作られています。マーケティングおよびセールス担当取締役 マルコ シューベルト（Marco Schubert）は、「Audi Nuvolariは、特別性、性能、そして究極の魅力を体現しています。このモデルにより、私たちは高性能セグメントへの意図的な進出を果たし、アウディが最も望まれるプレミアムブランドとしての地位を確立します」と、述べています。生産台数は499台限定で、2027年前半から納車が始まります。
F1の精神と絶え間ない革新
Audi Nuvolariは、最先端のF1に由来するイノベーションを導入します。これには高性能ハイブリッドパワートレイン、quattro predictive ride、アクティブエアロダイナミクス、そしてカーボンエクステリアの革新的なASF（アウディ スペース フレーム）が含まれます。Audi Nuvolariは、アウディが革新的な精神を具体的な成果に昇華する姿を示しています。
Audi Nuvolari に関する詳細および背景については、プレスキットをご参照ください。
※プレスキット：https://www.audi-mediacenter.com/en/presskits/audi-17995
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/lgjrll00000016gd.html
ドイツ本国英語版リリース
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/nuvolari-supercar-audi-accelerates-technological-renewal-18000
アウディ プレス センター
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アウディ ジャパン
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