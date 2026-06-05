スーパーカー Audi Nuvolari：アウディが技術革新を加速させる



















































































＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。＊本資料に記載の装備、諸元データは、いずれもドイツで販売予定のもので、日本仕様とは異なります。Audi Nuvolariは、ブランド史上最も速く、最もパワフルな市販モデルAudi CEO デルナー：「Audi Nuvolariは、アウディの未来、新しいパフォーマンスの形、そして電動化時代における『Vorsprung durch Technik』に対する声明です」Audi CTO モール：「Audi Nuvolariは、アウディ初の高性能ハイブリッドパワートレインを搭載したスーパーカーであり、パフォーマンス、ドライビングダイナミクス、効率性における新たな基準を打ち立てます」