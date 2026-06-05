iPS細胞ロンジェビティのレジュ、iPS細胞抽出成分を用いたSPA用化粧品を開発しROKU KYOTOのSPAに提供

レジュ株式会社

東京都港区六本木六丁目１５番１号

WEB: https://rejuinc.com/

2026年６月５日

レジュ株式会社

iPS細胞ロンジェビティのレジュ、iPS細胞抽出成分を用いたSPA用化粧品を開発しROKU KYOTOのSPAメニューに提供、一層のチャンネル拡大を図る



iPS細胞でロンジェビティの実現を目指すレジュ株式会社（本社：東京都、CEO：神谷友里江 https://rejuinc.com ）はこの度、iPS細胞抽出成分（※整肌成分）を配合したSPA向け化粧品シリーズを開発し、ヒルトンのラグジュアリーブランド「LXRホテルズ＆リゾーツ」として日本で唯一のホテル、ROKU KYOTO, LXR Hotels & ResortsのSPAメニューを通じて提供を開始いたしました。

ROKU KYOTOにある、自然とのつながりにより自分自身が調和される体験を提供する「THE ROKU SPA」において、レジュの化粧品を用いたオリジナルのホテルスパメニュー「KYOTO ELEMENTS iPS」を体験していただくことができます。iPSF (iPS Factor)を含むiPS細胞から抽出した成分（※整肌成分）を配合した化粧品シリーズRepluriは独自のカプセル化技術を採用し、角質層までうるおいを届け、しっとりとした肌感へと整えます。「KYOTO ELEMENTS iPS」では、すべての施術工程でRepluriを使用し、本スパの熟練したセラピストによる繊細なハンドタッチがもたらす深いリラクセーションとともにウェルネスアプローチを一層深め、肌の質感や佇まいを整えることを目指し、フルボディ＆フェイシャル、ヘッド、フェイシャル、ボディの4種類のメニューが用意されています。本取り組みでは、株式会社BRAVE（代表取締役：佐藤勇希）の運営支援のもと、iPS細胞抽出成分を活用した高い品質のSPA体験を、ラグジュアリーホテル空間において円滑に提供できる体制を構築しています。

レジュは、より多くのお客様にiPSF（iPS Factor）の効果を体験していただけますよう、ハイクオリティSPAとのコラボレーションを今後さらに拡大していく予定です。

レジュ株式会社は、最先端の再生医療技術を応用した様々な製品開発を通じて、今後さらにiPS細胞技術を活用し幅広い皆様のロンジェビティの実現に向けて邁進してまいります。

レジュ社について

iPS細胞でロンジェビティの実現を目指すレジュは、iPS細胞技術が人生１００年時代における真の健康と若々しさに繋げられる技術であることを確信し、「身体の中も外面も若々しく」を目標に研究開発を重ね、iPSF（iPSファクター）の開発に成功しました。レジュはサイエンスやエビデンスを大切にした科学的アプローチで人々の健康長寿・美容に貢献し続けることを目指しています。

レジュ株式会社

代表者： CEO 神谷友里江

所在地 ： 東京都港区六本木六丁目１５番１号

事業内容： iPSF（iPSファクター）を活用した美容・健康商品およびサービスの提供

URL： https://rejuinc.com

ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts

名称： ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts

所在地： 京都府京都市北区衣笠鏡石町44-1

客室数： 114室

URL： https://www.hilton.com/en/hotels/itmolol-roku-kyoto/

株式会社BRAVE

代表者： 代表取締役 佐藤勇希

所在地： 東京都港区南青山5-12-4泰平南青山ビル6階

事業内容： ウェルネス領域における企画・運営支援

URL： https://brave.tokyo.jp/