婦人科医推奨のバザルト(R)マタニティケアが妊娠中の逆子・肩首こり・むくみに変化。高知県高知市のサロンで22週から臨月まで4回の継続ケアで逆子が改善し順調に出産準備へと至った最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――高知県高知市・温×巡サロン COMOREBIの症例報告
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、高知県高知市のサロン『温×巡サロン COMOREBI』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは妊娠中の女性です。肩首こりの解消と足のむくみを主訴にご来店されました。遠方にお住まいだったため頻繁な来店が難しい中、22週から臨月まで約月1回のペースで計4回のマタニティトリートメントを実施しました。
施術を継続する中で28週に逆子が判明。逆子体操はせず、お灸と並行してバザルト(R)マタニティトリートメントを継続。次の検診時に逆子が改善し、そのまま順調に出産準備へと進まれました。
肩首の楽さ、むくみの改善も確認され、数少ない癒しの時間として妊娠中を支える存在となりました。
お客様は「肩首が楽になった。むくみが楽になった。妊婦でもマッサージが受けられ、リラックスすることができ疲れが吹き飛びました」と語っています。
※効果には個人差があります。本施術はリラクゼーションを目的としたものであり、医療行為ではありません。体調管理については医師にご相談ください。
バザルト(R)マタニティトリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：温×巡サロン COMOREBI（高知県高知市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000612253/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351472/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351472/images/bodyimage2】
「受けた後の体感が違う。ドライヘッドスパに限界を感じていた時に出会い、バザルト(R)に魅了されました。」
高知県高知市の『温×巡サロン COMOREBI』オーナー・嶋氏は、ドライヘッドスパに限界を感じていた頃に「揉まないヘッドスパ」「温まるヘッドスパ」というバザルト(R)の特性に強く惹かれました。実際に受けた後の体感の違いに感動し、ボディ・フェイシャル・ヘッド・マタニティとバザルト(R)トリートメントに魅了されていったといいます。
「お客様の満足度が上がりました。他店との差別化もできました。婦人科医推奨やエビデンスがあることで安心して受けてもらうことができます」と嶋氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、嶋氏はこう語ります。「バザルト(R)はお客様のお悩みに寄り添えて結果に早く繋がります。ぜひ一度体感してください」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、妊娠中に逆子が判明した女性がバザルト(R)マタニティトリートメントとお灸を並行して継続することで逆子の改善が確認されるという、婦人科医推奨の安全な温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、マタニティケアの現場でも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、高知県高知市のサロン『温×巡サロン COMOREBI』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは妊娠中の女性です。肩首こりの解消と足のむくみを主訴にご来店されました。遠方にお住まいだったため頻繁な来店が難しい中、22週から臨月まで約月1回のペースで計4回のマタニティトリートメントを実施しました。
施術を継続する中で28週に逆子が判明。逆子体操はせず、お灸と並行してバザルト(R)マタニティトリートメントを継続。次の検診時に逆子が改善し、そのまま順調に出産準備へと進まれました。
肩首の楽さ、むくみの改善も確認され、数少ない癒しの時間として妊娠中を支える存在となりました。
お客様は「肩首が楽になった。むくみが楽になった。妊婦でもマッサージが受けられ、リラックスすることができ疲れが吹き飛びました」と語っています。
※効果には個人差があります。本施術はリラクゼーションを目的としたものであり、医療行為ではありません。体調管理については医師にご相談ください。
バザルト(R)マタニティトリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：温×巡サロン COMOREBI（高知県高知市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000612253/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351472/images/bodyimage1】
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「受けた後の体感が違う。ドライヘッドスパに限界を感じていた時に出会い、バザルト(R)に魅了されました。」
高知県高知市の『温×巡サロン COMOREBI』オーナー・嶋氏は、ドライヘッドスパに限界を感じていた頃に「揉まないヘッドスパ」「温まるヘッドスパ」というバザルト(R)の特性に強く惹かれました。実際に受けた後の体感の違いに感動し、ボディ・フェイシャル・ヘッド・マタニティとバザルト(R)トリートメントに魅了されていったといいます。
「お客様の満足度が上がりました。他店との差別化もできました。婦人科医推奨やエビデンスがあることで安心して受けてもらうことができます」と嶋氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、嶋氏はこう語ります。「バザルト(R)はお客様のお悩みに寄り添えて結果に早く繋がります。ぜひ一度体感してください」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、妊娠中に逆子が判明した女性がバザルト(R)マタニティトリートメントとお灸を並行して継続することで逆子の改善が確認されるという、婦人科医推奨の安全な温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、マタニティケアの現場でも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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