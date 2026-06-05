婦人科医推奨のバザルト(R)マタニティケアが妊娠中の逆子・肩首こり・むくみに変化。高知県高知市のサロンで22週から臨月まで4回の継続ケアで逆子が改善し順調に出産準備へと至った最新症例を公開

婦人科医推奨のバザルト(R)マタニティケアが妊娠中の逆子・肩首こり・むくみに変化。高知県高知市のサロンで22週から臨月まで4回の継続ケアで逆子が改善し順調に出産準備へと至った最新症例を公開