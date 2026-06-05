名古屋 SNS運用代行会社として注目を集めるキングプロテア--札幌発・累計1,500本超の動画制作実績が名古屋エリアの経営者に支持される理由
～～～TikTok・Instagram運用代行の専門チームが名古屋進出。Z世代クリエイターによる動画起点の集客設計が、地方中小企業の「伝わらない」を売上に変える～～～
名古屋 SNS運用代行会社を探す経営者・店舗オーナーに向けて、株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年5月30日、名古屋エリアへのSNS運用代行サービスの本格提供を発表した。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、累計1,500本超の動画制作と26アカウントの同時運用で蓄積した勝ちパターンを、名古屋の中小企業・店舗に展開する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350873/images/bodyimage1】
名古屋 SNS運用代行会社の選び方--なぜ「動画起点」が2026年の正解なのか
名古屋 SNS運用代行会社を選ぶ基準として、多くの経営者が「投稿代行」や「フォロワー数の増加」を重視しがちです。しかし、2026年現在において本当に重要なのは「SNSを売上に変える設計ができるか」という一点に尽きます。
総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内のスマートフォンユーザーの約85%が動画コンテンツを週1回以上視聴しており、その中でもショート動画（60秒以内）の視聴頻度は前年比で大幅に伸長しています。TikTokとInstagramリールが消費行動の入り口になっているという事実は、店舗型ビジネスの集客設計を根底から変えています。
株式会社キングプロテアが採用するのは「動画→SNS→プロフィール→公式LINE→予約・来店」という最短導線の設計です。単に再生数を稼ぐだけでなく、視聴者を顧客に変える仕組みを動画の企画段階から組み込む点が、他のSNS運用代行会社との本質的な違いです。
実際に、手結整体院様ではLINE活用により支援開始1ヶ月目に前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を実現。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAにより、前代理店のCPAが8～12万円だったのに対し2万円へ改善し、広告費を変えずに売上5倍を達成しています。これらはいずれも「SNS運用→広告→LINEリスト化」という連動した設計の結果です。
名古屋エリアの中小企業・店舗経営者が今、本当に必要としているのは「投稿してくれる会社」ではなく、「SNSを使って売上を作ってくれる会社」です。この視点を持った名古屋 SNS運用代行会社がまだ少ないという現状が、キングプロテアが名古屋へのサービス提供を本格化した直接的な背景にあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350873/images/bodyimage2】
名古屋 SNS運用代行会社を比較するときに知っておくべき3つのチェックポイント
名古屋で SNS運用代行会社を探す際に、多くの店舗オーナーが「価格の安さ」と「実績の見栄え」だけで判断してしまい、後悔するケースが後を絶ちません。キングプロテアがこれまで26アカウントの運用と数百件の相談対応を通じて得た知見をもとに、本当に押さえるべき3つのチェックポイントをお伝えします。
**チェックポイント1：業種別の勝ちパターンを持っているか**
飲食店の集客と美容サロンの集客では、動画のフォーマット・訴求軸・ハッシュタグ設計がまったく異なります。「とにかく投稿する」という一律対応ではなく、業種ごとに検証されたフォーマットを持っているかを必ず確認してください。キングプロテアでは26アカウントの多業種同時運用により、飲食・美容・クリニック・小売・整体・宿泊業など複数業種の勝ちパターンを実データで蓄積しています。
名古屋 SNS運用代行会社を探す経営者・店舗オーナーに向けて、株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年5月30日、名古屋エリアへのSNS運用代行サービスの本格提供を発表した。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、累計1,500本超の動画制作と26アカウントの同時運用で蓄積した勝ちパターンを、名古屋の中小企業・店舗に展開する。
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名古屋 SNS運用代行会社の選び方--なぜ「動画起点」が2026年の正解なのか
名古屋 SNS運用代行会社を選ぶ基準として、多くの経営者が「投稿代行」や「フォロワー数の増加」を重視しがちです。しかし、2026年現在において本当に重要なのは「SNSを売上に変える設計ができるか」という一点に尽きます。
総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内のスマートフォンユーザーの約85%が動画コンテンツを週1回以上視聴しており、その中でもショート動画（60秒以内）の視聴頻度は前年比で大幅に伸長しています。TikTokとInstagramリールが消費行動の入り口になっているという事実は、店舗型ビジネスの集客設計を根底から変えています。
株式会社キングプロテアが採用するのは「動画→SNS→プロフィール→公式LINE→予約・来店」という最短導線の設計です。単に再生数を稼ぐだけでなく、視聴者を顧客に変える仕組みを動画の企画段階から組み込む点が、他のSNS運用代行会社との本質的な違いです。
実際に、手結整体院様ではLINE活用により支援開始1ヶ月目に前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を実現。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAにより、前代理店のCPAが8～12万円だったのに対し2万円へ改善し、広告費を変えずに売上5倍を達成しています。これらはいずれも「SNS運用→広告→LINEリスト化」という連動した設計の結果です。
名古屋エリアの中小企業・店舗経営者が今、本当に必要としているのは「投稿してくれる会社」ではなく、「SNSを使って売上を作ってくれる会社」です。この視点を持った名古屋 SNS運用代行会社がまだ少ないという現状が、キングプロテアが名古屋へのサービス提供を本格化した直接的な背景にあります。
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名古屋 SNS運用代行会社を比較するときに知っておくべき3つのチェックポイント
名古屋で SNS運用代行会社を探す際に、多くの店舗オーナーが「価格の安さ」と「実績の見栄え」だけで判断してしまい、後悔するケースが後を絶ちません。キングプロテアがこれまで26アカウントの運用と数百件の相談対応を通じて得た知見をもとに、本当に押さえるべき3つのチェックポイントをお伝えします。
**チェックポイント1：業種別の勝ちパターンを持っているか**
飲食店の集客と美容サロンの集客では、動画のフォーマット・訴求軸・ハッシュタグ設計がまったく異なります。「とにかく投稿する」という一律対応ではなく、業種ごとに検証されたフォーマットを持っているかを必ず確認してください。キングプロテアでは26アカウントの多業種同時運用により、飲食・美容・クリニック・小売・整体・宿泊業など複数業種の勝ちパターンを実データで蓄積しています。