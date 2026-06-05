体外受精（IVF）市場の成長加速、2035年までに483億1,000万米ドル到達｜CAGR 5.54％ : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
体外受精（IVF）市場は、2025年の約281億8,000万米ドルから2035年には約483億1,000万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年の期間において年平均成長率（CAGR）は5.54％と見込まれています。この市場拡大は、先進国における高齢出産の増加やライフスタイルの変化に伴う不妊率の上昇が大きな要因となっています。特に、日本では晩婚化と初産年齢の上昇が顕著であり、より多くのカップルが生殖補助医療に頼る傾向が強まっています。
技術革新が推進する治療効率と成功率
体外受精のプロセスでは、採取した卵子を管理された実験室環境で精子と受精させ、得られた胚を子宮内に移植します。近年では、タイムラプス撮影や人工知能（AI）技術を組み込むことで、胚の成長をリアルタイムで監視し、最適な胚選択を可能にしています。これにより、治療成功率の向上と心理的負担の軽減が実現され、患者にとってIVFがより身近で効果的な選択肢となっています。
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主要市場のハイライト
2025年の市場では、機器別に培養培地が最大の収益シェアを占め、施術別では凍結非ドナー法が最も大きな収益シェアを示しました。また、サービス提供者別では、不妊治療クリニックが市場の主導権を握っています。これらのセグメントは、精密で専門的な医療サービスの需要増加と技術革新に支えられ、予測期間中に高い成長が期待されます。
市場を牽引する社会的要因
不妊は、世界的に成人人口の約17.5％に影響を与える重大な健康課題として認識されています。特に男性不妊の影響は全体の30％を占め、カップル双方への包括的治療が求められています。また、キャリア優先や経済的要因により妊娠を遅らせる傾向が強まる中、IVFを含む生殖補助医療の需要は急速に増加しています。
主要企業のリスト：
● Boston IVF
● Nova IVF
● RMA Network (Reproductive Medicine Associates)
● TFP Thames Valley Fertility
● Fortis Healthcare
● U.S. Fertility
経済的制約と市場への影響
体外受精は高度な医療技術である一方、その高額な費用は多くのカップルにとって障壁となります。米国では1回のIVFサイクルが12,000ドルを超えることもあり、加えて保険適用の制限も市場の拡大を制約する要因となっています。これにより、低コストの海外治療や代替的な生殖医療ソリューションへの需要も一定数存在します。
技術革新による新たな市場機会
AIを活用した胚選別やタイムラプス監視技術の進化は、治療の成功率向上とコスト効率化を同時に実現します。2023年に発表されたGenea BiomedxとAIVFの提携では、低コストかつ個別化されたIVFケアの統合ソリューションが登場し、患者体験の向上と治療の最適化に大きく貢献しています。こうした技術革新は、市場における差別化要素としても注目されています。
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セグメンテーションの概要
機器別
● 使い捨て機器
● 培養培地
o 凍結保存培地
o 胚培養培地
o 卵子処理培地
o 精子処理培地
● 装置
o 精子分析システム
o イメージングシステム
o 卵子吸引ポンプ
o マイクロマニピュレーターシステム
o インキュベーター
技術革新が推進する治療効率と成功率
体外受精のプロセスでは、採取した卵子を管理された実験室環境で精子と受精させ、得られた胚を子宮内に移植します。近年では、タイムラプス撮影や人工知能（AI）技術を組み込むことで、胚の成長をリアルタイムで監視し、最適な胚選択を可能にしています。これにより、治療成功率の向上と心理的負担の軽減が実現され、患者にとってIVFがより身近で効果的な選択肢となっています。
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主要市場のハイライト
2025年の市場では、機器別に培養培地が最大の収益シェアを占め、施術別では凍結非ドナー法が最も大きな収益シェアを示しました。また、サービス提供者別では、不妊治療クリニックが市場の主導権を握っています。これらのセグメントは、精密で専門的な医療サービスの需要増加と技術革新に支えられ、予測期間中に高い成長が期待されます。
市場を牽引する社会的要因
不妊は、世界的に成人人口の約17.5％に影響を与える重大な健康課題として認識されています。特に男性不妊の影響は全体の30％を占め、カップル双方への包括的治療が求められています。また、キャリア優先や経済的要因により妊娠を遅らせる傾向が強まる中、IVFを含む生殖補助医療の需要は急速に増加しています。
主要企業のリスト：
● Boston IVF
● Nova IVF
● RMA Network (Reproductive Medicine Associates)
● TFP Thames Valley Fertility
● Fortis Healthcare
● U.S. Fertility
経済的制約と市場への影響
体外受精は高度な医療技術である一方、その高額な費用は多くのカップルにとって障壁となります。米国では1回のIVFサイクルが12,000ドルを超えることもあり、加えて保険適用の制限も市場の拡大を制約する要因となっています。これにより、低コストの海外治療や代替的な生殖医療ソリューションへの需要も一定数存在します。
技術革新による新たな市場機会
AIを活用した胚選別やタイムラプス監視技術の進化は、治療の成功率向上とコスト効率化を同時に実現します。2023年に発表されたGenea BiomedxとAIVFの提携では、低コストかつ個別化されたIVFケアの統合ソリューションが登場し、患者体験の向上と治療の最適化に大きく貢献しています。こうした技術革新は、市場における差別化要素としても注目されています。
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セグメンテーションの概要
機器別
● 使い捨て機器
● 培養培地
o 凍結保存培地
o 胚培養培地
o 卵子処理培地
o 精子処理培地
● 装置
o 精子分析システム
o イメージングシステム
o 卵子吸引ポンプ
o マイクロマニピュレーターシステム
o インキュベーター