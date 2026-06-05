リヤカー専門店リヤカーの森の学校行事の大量運搬を効率化する業務用リヤカーR255k｜吹奏楽部・運動部の楽器や用具運搬にも最適【体育祭・文化祭の準備に】
リヤカー専門店リヤカーの森は、夏から秋にかけて本格化する体育祭・文化祭・コンクールシーズンに向けて、教育機関での業務用リヤカーR255kの導入を提案しています。行事の準備・設営・撤収における大量の備品運搬を効率化し、教員・生徒の負担を軽減します。
▼折りたたみ大型アルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】 製品ページ
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
大型運搬もできる最新モデルR255kとは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348344/images/bodyimage1】
折り畳み大型アルミリヤカーモデルR255kは、リヤカー専門店リヤカーの森が販売する会議用長机サイズ対応の折りたたみ大型アルミリヤカーです。ノーパンクタイヤを標準装備し、3年保証がついています。アルミフレーム採用により軽量かつ錆びにくく、女性や高齢者でも扱いやすい重心設計が特長です。大容量の荷台はさまざまな荷物に対応し、折りたたみ式のため保管場所にも困りません。
R255k 主な特長
・アルミフレーム採用（軽量・錆びにくい）
・ノーパンクタイヤ標準装備（メンテナンスフリー）
・会議用長机サイズ対応の大容量荷台
・折りたたみ式（収納・保管スペース削減）
・3年保証付き
・女性・高齢者でも扱いやすい重心設計
体育祭・文化祭シーズンに運搬の課題が集中する
6月以降、全国の学校では体育祭・文化祭・吹奏楽コンクール・合唱祭・球技大会など、多くの学校行事が控えています。これらの行事では、テント・長机・パイプ椅子・放送機材・楽器・舞台装置・装飾材料など、普段の授業では使わない大型の備品を大量に運搬する必要があります。
多くの学校では台車や手運びに頼っていますが、一般的な台車では積載量が足りず、何往復もする必要があります。特に広い敷地を持つ高校や大学では、運搬だけで大きな時間と労力が費やされています。
R255kで学校行事の準備効率を大幅に改善
R255kの会議用長机サイズ対応の荷台であれば、テントの支柱や折りたたみ机をそのまま積載でき、一回の運搬で運べる量が格段に増えます。往復回数を減らすことで、準備時間を短縮し、生徒を本来の練習やリハーサルに集中させることができます。
アルミフレームの軽さにより、高校生以上であれば安全に操作できるため、教員の立ち会いのもと生徒主導での準備作業が可能です。
ノーパンクタイヤにより、校庭やグラウンドの砂利道でもスムーズに走行でき、タイヤの空気入れやパンク修理の手間もありません。折りたたみ式のため、行事が終わればコンパクトに収納できます。
3年保証つきで、年度をまたいで継続的に使用でき、後輩の代まで安心して引き継げます。
よくある質問（FAQ）
Q. 体育祭のテントや長机は何脚くらい載りますか？
A. 荷台は会議用長机サイズに対応しており、折りたたみ長机なら複数脚、パイプ椅子なら多数を一度に運搬できます。具体的な積載例はお問い合わせください。
Q. 購入の予算申請に必要な書類はもらえますか？
A. 見積書・カタログ相当の製品資料をご用意できます。予算申請の時期に合わせてご対応いたしますので、お早めにご相談ください。
Q. 今から注文して体育祭に間に合いますか？
A. 在庫状況により異なりますが、お早めにご注文いただければ、体育祭シーズンまでにお届けできるよう手配いたします。
Q. PTAの予算で購入することは可能ですか？
A. はい、PTA名義でのご購入にも対応しております。
リヤカー専門店リヤカーの森とは
リヤカー専門店リヤカーの森は、アルミ製の折り畳みリヤカー専門店として国内唯一の専門特化型の販売体制と現場視点に基づく製品提案により、これまで全国各地の多様な法人・団体への納入実績を積み重ねてまいりました。
・リヤカー専門店として全国47都道府県の自治体・企業への納品実績、販売実績
官公庁をはじめ、全国の都道府県庁・市区町村役場・警察署・消防関連機関などの公共機関への導入実績を有し、防災備品・備蓄用途・現場運搬機材として幅広く活用されています。また、国公立学校・国立大学・私立大学を含む教育機関、全国の高等学校・中学校・小学校においても、体育備品や行事運営、施設管理用途として多数採用されています。
さらに、造園業者・建設関連事業者・農業従事者などの現場作業を支える業務用途としての導入に加え、全国の地方自治体・町内会における地域活動や防災訓練での活用実績も豊富にございます。上場企業を含む民間企業においては、物流補助・施設管理・イベント運営用途として採用されており、スポーツ施設・ゴルフ場・大型イベント会社など、多様な現場ニーズに応える形で導入が進んでいます。
・全国配送料無料、離島にもお値打ち送料でお値打ちリヤカーをお届け
加えて、離島地域や山間部など輸送・作業環境に制約のあるエリアへの納入実績も多数あり、耐久性・機動性・実用性が求められる環境下においても高い評価をいただいております。
リヤカー専門店として培ってきた知見と実績をもとに、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行い、今後も日本全国のあらゆる現場を支える存在として、信頼性の高い製品とサービスを提供してまいります。
評判の高いアフターサポートを提供する国内唯一のリヤカー専門店
リヤカー専門店リヤカーの森は、リヤカー販売において高い専門性と対応力が評価され、法人・個人を問わず多くのお客様から継続的なご支持をいただいています。
お見積もりは無料で迅速に対応しており、請求書の発行も柔軟に対応可能です。導入前のご相談から納品後の運用まで一貫したサポート体制を整えており、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行っています。
また、リヤカー専門店としての強みを活かし、アフターサポート体制も充実しています。長期使用を前提としたパーツの個別配送やメンテナンス相談にも対応しており、導入後も安心してご利用いただける体制を構築しています。
取り扱う製品は、軽量で耐久性に優れたアルミ製折りたたみリヤカーを中心に、現場での使いやすさと保管性を両立した仕様となっています。防災用途から業務用途、日常利用まで幅広いシーンで活用されており、長くご愛用いただける製品として評価されています。
今後もリヤカー専門店としての知見を活かし、信頼性の高い製品ときめ細やかなサポートを通じて、多様なニーズに応えてまいります。
公式サイト：https://rear-car.jp/
R255k 製品ページ：https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
お問い合わせ
リヤカー専門店リヤカーの森
公式サイト：https://rear-car.jp/
※ 製品の仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
▼折りたたみ大型アルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】 製品ページ
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
大型運搬もできる最新モデルR255kとは
折り畳み大型アルミリヤカーモデルR255kは、リヤカー専門店リヤカーの森が販売する会議用長机サイズ対応の折りたたみ大型アルミリヤカーです。ノーパンクタイヤを標準装備し、3年保証がついています。アルミフレーム採用により軽量かつ錆びにくく、女性や高齢者でも扱いやすい重心設計が特長です。大容量の荷台はさまざまな荷物に対応し、折りたたみ式のため保管場所にも困りません。
R255k 主な特長
・アルミフレーム採用（軽量・錆びにくい）
・ノーパンクタイヤ標準装備（メンテナンスフリー）
・会議用長机サイズ対応の大容量荷台
・折りたたみ式（収納・保管スペース削減）
・3年保証付き
・女性・高齢者でも扱いやすい重心設計
体育祭・文化祭シーズンに運搬の課題が集中する
6月以降、全国の学校では体育祭・文化祭・吹奏楽コンクール・合唱祭・球技大会など、多くの学校行事が控えています。これらの行事では、テント・長机・パイプ椅子・放送機材・楽器・舞台装置・装飾材料など、普段の授業では使わない大型の備品を大量に運搬する必要があります。
多くの学校では台車や手運びに頼っていますが、一般的な台車では積載量が足りず、何往復もする必要があります。特に広い敷地を持つ高校や大学では、運搬だけで大きな時間と労力が費やされています。
R255kで学校行事の準備効率を大幅に改善
R255kの会議用長机サイズ対応の荷台であれば、テントの支柱や折りたたみ机をそのまま積載でき、一回の運搬で運べる量が格段に増えます。往復回数を減らすことで、準備時間を短縮し、生徒を本来の練習やリハーサルに集中させることができます。
アルミフレームの軽さにより、高校生以上であれば安全に操作できるため、教員の立ち会いのもと生徒主導での準備作業が可能です。
ノーパンクタイヤにより、校庭やグラウンドの砂利道でもスムーズに走行でき、タイヤの空気入れやパンク修理の手間もありません。折りたたみ式のため、行事が終わればコンパクトに収納できます。
3年保証つきで、年度をまたいで継続的に使用でき、後輩の代まで安心して引き継げます。
よくある質問（FAQ）
Q. 体育祭のテントや長机は何脚くらい載りますか？
A. 荷台は会議用長机サイズに対応しており、折りたたみ長机なら複数脚、パイプ椅子なら多数を一度に運搬できます。具体的な積載例はお問い合わせください。
Q. 購入の予算申請に必要な書類はもらえますか？
A. 見積書・カタログ相当の製品資料をご用意できます。予算申請の時期に合わせてご対応いたしますので、お早めにご相談ください。
Q. 今から注文して体育祭に間に合いますか？
A. 在庫状況により異なりますが、お早めにご注文いただければ、体育祭シーズンまでにお届けできるよう手配いたします。
Q. PTAの予算で購入することは可能ですか？
A. はい、PTA名義でのご購入にも対応しております。
リヤカー専門店リヤカーの森とは
リヤカー専門店リヤカーの森は、アルミ製の折り畳みリヤカー専門店として国内唯一の専門特化型の販売体制と現場視点に基づく製品提案により、これまで全国各地の多様な法人・団体への納入実績を積み重ねてまいりました。
・リヤカー専門店として全国47都道府県の自治体・企業への納品実績、販売実績
官公庁をはじめ、全国の都道府県庁・市区町村役場・警察署・消防関連機関などの公共機関への導入実績を有し、防災備品・備蓄用途・現場運搬機材として幅広く活用されています。また、国公立学校・国立大学・私立大学を含む教育機関、全国の高等学校・中学校・小学校においても、体育備品や行事運営、施設管理用途として多数採用されています。
さらに、造園業者・建設関連事業者・農業従事者などの現場作業を支える業務用途としての導入に加え、全国の地方自治体・町内会における地域活動や防災訓練での活用実績も豊富にございます。上場企業を含む民間企業においては、物流補助・施設管理・イベント運営用途として採用されており、スポーツ施設・ゴルフ場・大型イベント会社など、多様な現場ニーズに応える形で導入が進んでいます。
・全国配送料無料、離島にもお値打ち送料でお値打ちリヤカーをお届け
加えて、離島地域や山間部など輸送・作業環境に制約のあるエリアへの納入実績も多数あり、耐久性・機動性・実用性が求められる環境下においても高い評価をいただいております。
リヤカー専門店として培ってきた知見と実績をもとに、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行い、今後も日本全国のあらゆる現場を支える存在として、信頼性の高い製品とサービスを提供してまいります。
評判の高いアフターサポートを提供する国内唯一のリヤカー専門店
リヤカー専門店リヤカーの森は、リヤカー販売において高い専門性と対応力が評価され、法人・個人を問わず多くのお客様から継続的なご支持をいただいています。
お見積もりは無料で迅速に対応しており、請求書の発行も柔軟に対応可能です。導入前のご相談から納品後の運用まで一貫したサポート体制を整えており、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行っています。
また、リヤカー専門店としての強みを活かし、アフターサポート体制も充実しています。長期使用を前提としたパーツの個別配送やメンテナンス相談にも対応しており、導入後も安心してご利用いただける体制を構築しています。
取り扱う製品は、軽量で耐久性に優れたアルミ製折りたたみリヤカーを中心に、現場での使いやすさと保管性を両立した仕様となっています。防災用途から業務用途、日常利用まで幅広いシーンで活用されており、長くご愛用いただける製品として評価されています。
今後もリヤカー専門店としての知見を活かし、信頼性の高い製品ときめ細やかなサポートを通じて、多様なニーズに応えてまいります。
公式サイト：https://rear-car.jp/
R255k 製品ページ：https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
お問い合わせ
リヤカー専門店リヤカーの森
公式サイト：https://rear-car.jp/
※ 製品の仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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