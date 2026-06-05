完全自動型IHC・ISH染色装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（低容量型、中容量型、高容量型）・分析レポートを発表
2026年6月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「完全自動型IHC・ISH染色装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、完全自動型IHC・ISH染色装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は12億500万米ドルと評価されており、2031年には22億2700万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は9.3％とされており、病理診断や分子診断分野における自動化需要の増加が市場成長を大きく支えています。また、米国の関税政策や各国の政策対応が市場構造や供給網に与える影響についても分析されています。
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製品概要では、完全自動型IHC・ISH染色装置の特徴と役割について解説しています。免疫組織化学染色装置とインサイチュハイブリダイゼーション染色装置は、現代の病理検査室において重要な役割を担う装置です。
これらの装置は組織標本に対する染色工程を自動化し、高精度かつ再現性の高い診断結果を提供します。特に臨床診断や科学研究において、がん診断や遺伝子解析などの高度医療分野で不可欠な設備として利用されています。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析されており、2020年から2031年までの予測データが提供されています。
市場では、病理検査件数増加や精密医療の普及、診断精度向上への要求が成長要因となっています。また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網の安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、低容量型、中容量型、高容量型の3種類に分類されています。低容量型は小規模検査施設向けとして利用され、中容量型や高容量型は病院や大規模研究施設での大量検体処理に適しています。
用途別では、病院、研究機関、その他に分類されています。特に病院向け市場が最大用途となっており、病理診断需要増加が市場拡大を後押ししています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Leica Biosystems、Roche Diagnostics、Agilent、Epredia、Biocare Medical、Sakura Seiki、BioGenex、Wondfo、Lumatas BioSystems、Yaneng BIO、Sophonix、Anbiping、PathnSitu Biotechnologies、Talent、Attobioなどが紹介されています。
これらの企業は高精度化、自動化、高処理能力化を進めており、病理診断および研究用途向け製品開発を強化しています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は高度な医療インフラと病理診断需要の増加により最大市場として位置付けられています。欧州市場では精密医療や研究開発投資の拡大が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に医療インフラ整備や診断需要増加が進んでおり、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でも医療体制整備に伴う需要増加が見込まれています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「完全自動型IHC・ISH染色装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、完全自動型IHC・ISH染色装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は12億500万米ドルと評価されており、2031年には22億2700万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は9.3％とされており、病理診断や分子診断分野における自動化需要の増加が市場成長を大きく支えています。また、米国の関税政策や各国の政策対応が市場構造や供給網に与える影響についても分析されています。
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製品概要では、完全自動型IHC・ISH染色装置の特徴と役割について解説しています。免疫組織化学染色装置とインサイチュハイブリダイゼーション染色装置は、現代の病理検査室において重要な役割を担う装置です。
これらの装置は組織標本に対する染色工程を自動化し、高精度かつ再現性の高い診断結果を提供します。特に臨床診断や科学研究において、がん診断や遺伝子解析などの高度医療分野で不可欠な設備として利用されています。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析されており、2020年から2031年までの予測データが提供されています。
市場では、病理検査件数増加や精密医療の普及、診断精度向上への要求が成長要因となっています。また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網の安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、低容量型、中容量型、高容量型の3種類に分類されています。低容量型は小規模検査施設向けとして利用され、中容量型や高容量型は病院や大規模研究施設での大量検体処理に適しています。
用途別では、病院、研究機関、その他に分類されています。特に病院向け市場が最大用途となっており、病理診断需要増加が市場拡大を後押ししています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Leica Biosystems、Roche Diagnostics、Agilent、Epredia、Biocare Medical、Sakura Seiki、BioGenex、Wondfo、Lumatas BioSystems、Yaneng BIO、Sophonix、Anbiping、PathnSitu Biotechnologies、Talent、Attobioなどが紹介されています。
これらの企業は高精度化、自動化、高処理能力化を進めており、病理診断および研究用途向け製品開発を強化しています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は高度な医療インフラと病理診断需要の増加により最大市場として位置付けられています。欧州市場では精密医療や研究開発投資の拡大が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に医療インフラ整備や診断需要増加が進んでおり、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でも医療体制整備に伴う需要増加が見込まれています。