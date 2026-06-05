宮古島でどう移動してる？旅行中の交通手段に関するアンケート調査を実施
沖縄県宮古島市でホテル・レンタカー事業を展開するエグチホールディングス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：江口勝義）は、この度「宮古島旅行中の交通手段」に関するアンケート調査を実施いたしました。その結果をご報告いたします。
■調査概要
調査対象：18歳以上の方
回答数：200名
調査期間：2026年6月1日～2026年6月3日
調査方法：インターネット調査
調査会社：自社調べ
※年齢・職業の内訳は以下の通りです。
詳細な情報は以下にてご覧いただけます。
https://classtheresort.jp/first/news/miyakojima_press16/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350792/images/bodyimage1】
【質問】宮古島に行くとしたら、移動手段は何を使いたいですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350792/images/bodyimage2】
「レンタカー」69.5%、「レンタサイクル」「ツアー送迎に任せたい」がいずれも8.0%、「路線バス」7.0%、「タクシー」5.5%、「レンタバイク」1.0%、「その他」1.0%という結果でした。宮古島観光において、多くの人がレンタカーの必要性を感じていることがうかがえます。
【質問】宮古島での移動で、不安だと感じそうな点はどれですか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350792/images/bodyimage3】
「宮古島での移動で、不安だと感じそうな点はどれですか？」とたずねたところ、最も多かったのは「レンタカーがないと移動しづらそう」で107人でした。宮古島観光では、レンタカーが重要な移動手段として認識されているようです。
次いで、「バスの本数が少なそう」「行きたい場所が点在していそう」がいずれも68人、「タクシーが捕まりにくそう」50人、「駐車場の確保が不安」45人、「夜の移動が不安」44人、「運転に自信がない」32人、「特に不安はない」8人と続きます。移動手段の確保に加え、島内の交通環境やアクセス面にも不安を感じていることが読み取れます。
【質問】宮古島で移動する際、どんなサービスがあるとうれしいですか？
・タクシーの1日レンタルサービス。（20代/男性絵/会社員・団体職員）
・駐車場の確保ができるサービスがほしいです。（30代/女性/その他）
・外でお酒を飲んだ時の運転代行。（50代/男性/会社員・団体職員）
・観光地やスーパーマーケットを定期的に巡回する手軽なバス。（50代/女性/無職）
・乗り捨てOKのような、返却場所が複数あるレンタサイクル。（40代/女性/会社員・団体職員）
・初心者なのでモデルコースを周回しているバスやタクシーがあると嬉しい。（50代/女性/自営業）
・観光地を回れる定額送迎サービスや、スマホで簡単に呼べるタクシー配車サービスがあるとうれしいです。（60代以上/男性/無職）
今回実施したアンケートによると、宮古島での移動手段は「レンタカー」が69.5%と大多数を占め、島内観光では自由に動ける手段が支持されていることがわかりました。一方で、「レンタカーがないと移動しづらそう」「バスの本数が少なそう」など、島ならではの不安も多く挙がっています。
また、交通アクセスへの不安だけでなく、観光地を巡る送迎サービスや便利な配車サービスを求める声も寄せられています。多様化する旅行者のニーズに応えることが、これからの宮古島観光の価値を高めるカギになりそうです。
■エグチホールディングス株式会社とは
エグチホールディングス株式会社は1992年に設立し、太陽光発電・開発事業に加え、沖縄ホテル事業、沖縄レンタカー事業、不動産事業など、多岐にわたる事業を展開。企業理念として「エクセレントサービスの提供」「常に改善、常に挑戦」「バディシップによる組織作り」を掲げ、お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、地域社会の発展に貢献しています。
■エグチホールディングス株式会社
本社：愛知県名古屋市守山区大森4丁目1002
宮古島事務所：沖縄県宮古島市平良西里1890-1
代表取締役：江口勝義
従業員：22名
設立：1992年4月
事業内容：太陽光発電・開発事業、不動産事業、美容機器販売事業、沖縄レンタカー事業、沖縄ホテル事業
https://eguchi-hd.co.jp/
https://classtheresort.jp/first/
https://classtheresort.jp/rental/
https://fromnow-international.jp/
配信元企業：エグチホールディングス株式会社
■調査概要
調査対象：18歳以上の方
回答数：200名
調査期間：2026年6月1日～2026年6月3日
調査方法：インターネット調査
調査会社：自社調べ
※年齢・職業の内訳は以下の通りです。
詳細な情報は以下にてご覧いただけます。
https://classtheresort.jp/first/news/miyakojima_press16/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350792/images/bodyimage1】
【質問】宮古島に行くとしたら、移動手段は何を使いたいですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350792/images/bodyimage2】
「レンタカー」69.5%、「レンタサイクル」「ツアー送迎に任せたい」がいずれも8.0%、「路線バス」7.0%、「タクシー」5.5%、「レンタバイク」1.0%、「その他」1.0%という結果でした。宮古島観光において、多くの人がレンタカーの必要性を感じていることがうかがえます。
【質問】宮古島での移動で、不安だと感じそうな点はどれですか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350792/images/bodyimage3】
「宮古島での移動で、不安だと感じそうな点はどれですか？」とたずねたところ、最も多かったのは「レンタカーがないと移動しづらそう」で107人でした。宮古島観光では、レンタカーが重要な移動手段として認識されているようです。
次いで、「バスの本数が少なそう」「行きたい場所が点在していそう」がいずれも68人、「タクシーが捕まりにくそう」50人、「駐車場の確保が不安」45人、「夜の移動が不安」44人、「運転に自信がない」32人、「特に不安はない」8人と続きます。移動手段の確保に加え、島内の交通環境やアクセス面にも不安を感じていることが読み取れます。
【質問】宮古島で移動する際、どんなサービスがあるとうれしいですか？
・タクシーの1日レンタルサービス。（20代/男性絵/会社員・団体職員）
・駐車場の確保ができるサービスがほしいです。（30代/女性/その他）
・外でお酒を飲んだ時の運転代行。（50代/男性/会社員・団体職員）
・観光地やスーパーマーケットを定期的に巡回する手軽なバス。（50代/女性/無職）
・乗り捨てOKのような、返却場所が複数あるレンタサイクル。（40代/女性/会社員・団体職員）
・初心者なのでモデルコースを周回しているバスやタクシーがあると嬉しい。（50代/女性/自営業）
・観光地を回れる定額送迎サービスや、スマホで簡単に呼べるタクシー配車サービスがあるとうれしいです。（60代以上/男性/無職）
また、交通アクセスへの不安だけでなく、観光地を巡る送迎サービスや便利な配車サービスを求める声も寄せられています。多様化する旅行者のニーズに応えることが、これからの宮古島観光の価値を高めるカギになりそうです。
■エグチホールディングス株式会社とは
エグチホールディングス株式会社は1992年に設立し、太陽光発電・開発事業に加え、沖縄ホテル事業、沖縄レンタカー事業、不動産事業など、多岐にわたる事業を展開。企業理念として「エクセレントサービスの提供」「常に改善、常に挑戦」「バディシップによる組織作り」を掲げ、お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、地域社会の発展に貢献しています。
■エグチホールディングス株式会社
本社：愛知県名古屋市守山区大森4丁目1002
宮古島事務所：沖縄県宮古島市平良西里1890-1
代表取締役：江口勝義
従業員：22名
設立：1992年4月
事業内容：太陽光発電・開発事業、不動産事業、美容機器販売事業、沖縄レンタカー事業、沖縄ホテル事業
https://eguchi-hd.co.jp/
https://classtheresort.jp/first/
https://classtheresort.jp/rental/
https://fromnow-international.jp/
配信元企業：エグチホールディングス株式会社
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