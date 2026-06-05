調査レポート：「2人目は望むが、3人目に壁」子育て世帯調査で見えた少子化の分岐点（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2026年5～6月に実施した「追加出産意向と育児負担調査」について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
本調査は、パートナーと同居し0歳以上の子を持つ親469名を対象に、追加出産意向と日々の育児負担の関係を分析したものです。追加出産に前向き（「強く」＋「どちらかといえば」）と回答した割合は、子ども1人世帯で約79%に達した一方、2人世帯では約44%、3人世帯では約40%と、いずれも過半数が「これ以上は望まない」状態に転じており、出産意向の実質的な壁は「2人→3人」の段階にあることがわかりました。
意向の動機にも段階的な変化が見られました。子ども1人世帯では「きょうだいを作ってあげたいから」が約73%と突出していましたが、2人・3人世帯ではこの動機は約16%まで急減しました。代わりに「経済的な不安」（約14%→約40%→約47%）や「体力的な不安」（約19%→約32%→約42%）が子ども数とともに高まり、前向きな動機が満たされた後は、不安が意向を左右する主因へと入れ替わることが示されました。
負担感は子ども数とともに増し、3人世帯で顕著でした。睡眠不足によるストレスを「日常的に強く感じる」割合は約24%・約27%・約40%、固定的な育児負担を「非常に辛い」とする割合は約12%・約13%・約29%と、3人世帯で約2.5倍に達しました。一方で「負担が軽減されれば出産意向が強くなる」割合は子ども1人世帯で約75～77%と高いものの、2人・3人世帯では低下しており、負担軽減による意向の押し上げ効果は多子世帯ほど弱まることが明らかとなりました。
さらに、同じ子ども1人世帯の中でも前向き・後ろ向きを分ける要因は、現在の所得水準そのものより「心身の主観的負担と将来不安」であることがわかりました。教育費の将来不安を「非常に強い」とする割合は後ろ向き層で約48%（前向き層は約22%）に上り、後ろ向き層が抱える最大のボトルネックは「睡眠不足・体力的負担」（約32%）でした。
調査項目
●今後の追加出産意向
●出産意向についてそう回答した理由（複数回答）
●平日の平均的な睡眠時間
●睡眠不足による疲れ・ストレスの実感
●朝の育児・家事の負担割合
●夕方から夜の育児・家事の負担割合
●朝夕の固定的な育児負担の辛さ・負担感
●自身の通勤時間（片道）
●パートナーの通勤時間（片道）
●通勤による育児・家事時間の圧迫感
●学校関連の雑務の負担割合
●学校関連の雑務で最も負担を感じる点
●世帯の可処分所得のゆとり
●教育費・子育て費用の将来的な見通しへの不安
●可処分所得が増えた場合の出産意向の変化
●睡眠・自分の時間が確保できた場合の出産意向の変化
●朝夕の固定育児負担が軽減された場合の出産意向の変化
●通勤時間が短縮された場合の出産意向の変化
●学校関連の雑務が削減された場合の出産意向の変化
●追加出産における最大のボトルネック（単一回答）
●育児負担や次の子どもを持つことについて普段感じていること（自由回答）
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19592/（レポートURL）
調査
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：パートナーと同居し0歳以上の子を持つ親（全体469名。子供1人312名／2人119名／3人38名。うち子供1人で追加出産に前向き245名／後ろ向き44名）
概要
本調査は、パートナーと同居し0歳以上の子を持つ親469名を対象に、追加出産意向と日々の育児負担の関係を分析したものです。追加出産に前向き（「強く」＋「どちらかといえば」）と回答した割合は、子ども1人世帯で約79%に達した一方、2人世帯では約44%、3人世帯では約40%と、いずれも過半数が「これ以上は望まない」状態に転じており、出産意向の実質的な壁は「2人→3人」の段階にあることがわかりました。
意向の動機にも段階的な変化が見られました。子ども1人世帯では「きょうだいを作ってあげたいから」が約73%と突出していましたが、2人・3人世帯ではこの動機は約16%まで急減しました。代わりに「経済的な不安」（約14%→約40%→約47%）や「体力的な不安」（約19%→約32%→約42%）が子ども数とともに高まり、前向きな動機が満たされた後は、不安が意向を左右する主因へと入れ替わることが示されました。
負担感は子ども数とともに増し、3人世帯で顕著でした。睡眠不足によるストレスを「日常的に強く感じる」割合は約24%・約27%・約40%、固定的な育児負担を「非常に辛い」とする割合は約12%・約13%・約29%と、3人世帯で約2.5倍に達しました。一方で「負担が軽減されれば出産意向が強くなる」割合は子ども1人世帯で約75～77%と高いものの、2人・3人世帯では低下しており、負担軽減による意向の押し上げ効果は多子世帯ほど弱まることが明らかとなりました。
さらに、同じ子ども1人世帯の中でも前向き・後ろ向きを分ける要因は、現在の所得水準そのものより「心身の主観的負担と将来不安」であることがわかりました。教育費の将来不安を「非常に強い」とする割合は後ろ向き層で約48%（前向き層は約22%）に上り、後ろ向き層が抱える最大のボトルネックは「睡眠不足・体力的負担」（約32%）でした。
調査項目
●今後の追加出産意向
●出産意向についてそう回答した理由（複数回答）
●平日の平均的な睡眠時間
●睡眠不足による疲れ・ストレスの実感
●朝の育児・家事の負担割合
●夕方から夜の育児・家事の負担割合
●朝夕の固定的な育児負担の辛さ・負担感
●自身の通勤時間（片道）
●パートナーの通勤時間（片道）
●通勤による育児・家事時間の圧迫感
●学校関連の雑務の負担割合
●学校関連の雑務で最も負担を感じる点
●世帯の可処分所得のゆとり
●教育費・子育て費用の将来的な見通しへの不安
●可処分所得が増えた場合の出産意向の変化
●睡眠・自分の時間が確保できた場合の出産意向の変化
●朝夕の固定育児負担が軽減された場合の出産意向の変化
●通勤時間が短縮された場合の出産意向の変化
●学校関連の雑務が削減された場合の出産意向の変化
●追加出産における最大のボトルネック（単一回答）
●育児負担や次の子どもを持つことについて普段感じていること（自由回答）
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19592/（レポートURL）
調査
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：パートナーと同居し0歳以上の子を持つ親（全体469名。子供1人312名／2人119名／3人38名。うち子供1人で追加出産に前向き245名／後ろ向き44名）