ANAフーズとJFEエンジニアリンググループ『これまで捨てられていたものを、使えるエネルギーとして活用する』ANAフーズ札幌支店を起点とした資源循環の運用を開始

ANAフーズとJFEエンジニアリンググループ『これまで捨てられていたものを、使えるエネルギーとして活用する』ANAフーズ札幌支店を起点とした資源循環の運用を開始