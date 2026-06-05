ANAフーズとJFEエンジニアリンググループ『これまで捨てられていたものを、使えるエネルギーとして活用する』ANAフーズ札幌支店を起点とした資源循環の運用を開始
ANAグループにおいて食品専門商社の役割を担い、国内バナナ流通の約10％を手掛けるANAフーズ株式会社（以下「ANAフーズ」）は、JFEエンジニアリング株式会社が100％出資する新電力子会社のアーバンエナジー株式会社（以下「アーバンエナジー」）と、JFEエンジニアリンググループでリサイクル事業を手掛けるJ&T環境株式会社（以下「J&T環境」）およびその子会社である札幌バイオフードリサイクル株式会社（以下「札幌バイオフードリサイクル」）との協業により、2026年4月からANAフーズ札幌支店（以下「札幌支店」）を起点に、食品とエネルギーの循環型モデルの運用を開始いたしました。
アーバンエナジーの「創電割(R)」※を利用したこの取り組みでは、札幌支店でバナナ加工の際に排出される食品残渣の一部を対象に、J&T環境が収集運搬に関わる調整等のトータルコーディネートを行い、札幌バイオフードリサイクルへ搬送します。その後、食品残渣はメタン発酵によるバイオガス発電により、電力として活用されます。この電力をアーバンエナジーが買い取り、北海道電力ネットワーク株式会社の送配電網を通じてANAフーズ札幌支店へ供給します。これにより、自社の事業で生まれる食品残渣の一部をエネルギーとして有効活用し、ANAフーズ札幌支店の使用する電力の一部を実質的にバナナ由来の再生可能エネルギーで賄う資源循環モデルを実現しました。
※「創電割(R)」
アーバンエナジーが廃棄物から発電した電力を買い取り、廃棄物の発生元施設へ供給する場合に、廃棄物量に応じて電力料金を割り引くサービス。同サービスは2017年から開始しており、新電力として独自のサービス。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351426/images/bodyimage1】
■ANAフーズ株式会社 概要
所 在 地 ：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター38F
事業内容：生鮮食品事業、加工食品事業、企画食品事業、海外事業
株 主：全日空商事株式会社
■アーバンエナジー株式会社 概要
所 在 地 ：横浜市鶴見区末広町二丁目１番地
事業内容：電力売買事業（小売電気事業者 登録番号A0122）
株 主：JFEエンジニアリング株式会社
■札幌バイオフードリサイクル株式会社 概要
所 在 地：札幌市東区中沼町45-19 札幌市リサイクル団地内
事業内容：食品リサイクル・バイオガス発電事業
株 主：J&T環境株式会社
■J&T環境株式会社 概要
所 在 地 ：横浜本社 横浜市鶴見区弁天町３番地１
事業内容：総合資源化リサイクル事業、総合物流事業
株 主：JFEエンジニアリング株式会社、株式会社JERA
＜本件に関するお問い合わせは下記にお願いいたします＞
ANAフーズ(株)/全日空商事グループ広報 代表 03-6735-5090 、アーバンエナジー(株) 代表 045-505-7878
札幌バイオフードリサイクル(株) 代表 011-792-3310、J&T環境(株) 代表 044-330-9480
配信元企業：ANAフーズ株式会社
アーバンエナジーの「創電割(R)」※を利用したこの取り組みでは、札幌支店でバナナ加工の際に排出される食品残渣の一部を対象に、J&T環境が収集運搬に関わる調整等のトータルコーディネートを行い、札幌バイオフードリサイクルへ搬送します。その後、食品残渣はメタン発酵によるバイオガス発電により、電力として活用されます。この電力をアーバンエナジーが買い取り、北海道電力ネットワーク株式会社の送配電網を通じてANAフーズ札幌支店へ供給します。これにより、自社の事業で生まれる食品残渣の一部をエネルギーとして有効活用し、ANAフーズ札幌支店の使用する電力の一部を実質的にバナナ由来の再生可能エネルギーで賄う資源循環モデルを実現しました。
※「創電割(R)」
アーバンエナジーが廃棄物から発電した電力を買い取り、廃棄物の発生元施設へ供給する場合に、廃棄物量に応じて電力料金を割り引くサービス。同サービスは2017年から開始しており、新電力として独自のサービス。
■ANAフーズ株式会社 概要
所 在 地 ：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター38F
事業内容：生鮮食品事業、加工食品事業、企画食品事業、海外事業
株 主：全日空商事株式会社
■アーバンエナジー株式会社 概要
所 在 地 ：横浜市鶴見区末広町二丁目１番地
事業内容：電力売買事業（小売電気事業者 登録番号A0122）
株 主：JFEエンジニアリング株式会社
■札幌バイオフードリサイクル株式会社 概要
所 在 地：札幌市東区中沼町45-19 札幌市リサイクル団地内
事業内容：食品リサイクル・バイオガス発電事業
株 主：J&T環境株式会社
■J&T環境株式会社 概要
所 在 地 ：横浜本社 横浜市鶴見区弁天町３番地１
事業内容：総合資源化リサイクル事業、総合物流事業
株 主：JFEエンジニアリング株式会社、株式会社JERA
＜本件に関するお問い合わせは下記にお願いいたします＞
ANAフーズ(株)/全日空商事グループ広報 代表 03-6735-5090 、アーバンエナジー(株) 代表 045-505-7878
札幌バイオフードリサイクル(株) 代表 011-792-3310、J&T環境(株) 代表 044-330-9480
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