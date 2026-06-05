モビリティおよびアウトドアライフスタイルのトレンド拡大に牽引され、ポータブル冷蔵庫市場は2033年までに46億米ドルを突破へ

モビリティおよびアウトドアライフスタイルのトレンド拡大に牽引され、ポータブル冷蔵庫市場は2033年までに46億米ドルを突破へ