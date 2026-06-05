牛の絞りシュートの世界市場調査レポート:競合分析、予測2026-2032 【GlobalInfoResearch】
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Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび最新の市場調査レポート 『牛の絞りシュートの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測』 を発表しました。本レポートは、牛の絞りシュート市場の最新動向を深く掘り下げ、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングなどを網羅的に分析しています。さらに、地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場セグメントを詳細に整理し、2021年から2032年までの確度の高い市場成長予測を提供します。本調査では、定量的なデータ分析に加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的分析も実施しており、畜産業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら） ▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1253785/cattle-squeeze-chute
第1章：なぜ今、牛用スクイズシュート市場が注目されるのか？
世界の畜産需要拡大が市場を牽引
国際連合食糧農業機関（FAO）のデータによれば、畜産物は世界全体のタンパク質摂取量の34％、カロリー摂取量の17％を占めています。2050年に世界人口が100億人に達する見通しを背景に、畜産物に対する需要はさらに39％増加すると予測されています。
OECDの推計では、2021年の世界の肉類生産量は前年比5％増の約3億3,900万トン、輸入量は4,000万トンに達しました。ブラジル、EU、米国といった主要輸出国が世界の輸入需要の大部分を供給しています。人口増加と一人当たり所得の上昇に伴い、今後数年間で肉類消費量は拡大を続ける見込みです。
中国市場の成長が示す業界の将来性
中国は世界最大の肉類消費国・生産国です。中国農業農村部が発表した『中国農業アウトルックレポート（2023-2032）』によれば、中国の肉類生産・消費は安定的な成長を維持しています。今後10年間で、畜産・養鶏産業の構造転換と高度化が進み、供給能力が強化される結果、生産量の増加が続くと見込まれます。
中国国家統計局の発表では、2022年の農林水産・畜産分野の付加価値額は前年比4.3％増の9兆2,582億元（名目）に達し、国内総生産（GDP）の7.65％を占めました。同年の豚・牛・羊肉および鶏肉の年間総生産量は9,227万トンであり、前年比3.8％の伸びを示しています。
こうしたマクロ経済環境の中で、大規模牧場における畜産オートメーションの推進、獣医師や作業員の労働安全確保、そして家畜管理効率の向上を同時に実現する「牛用スクイズシュート」への市場需要が急速に高まっています。
第2章：製品別市場分析 - 油圧式 vs 手動式、どちらが成長を牽引するか？
当市場は製品タイプにより「油圧式（Hydraulic）」と「手動式（Manual）」に明確に分類されます。
油圧式スクイズシュート：効率性と安全性の両立で需要急増
近年、作業効率と動物福祉・作業員の身体的負担軽減を両立する油圧式スクイズシュートへのシフトが顕著に加速しています。油圧式モデルは、頭部保定・体側圧迫・後肢固定などをワンタッチで微調整可能であり、特に1,000頭以上の大規模肥育牧場や検疫施設での採用が拡大中です。
主要メーカーであるPriefert社やTe Pari社は、2025年に油圧式モデルの遠隔操作機能を強化した新シリーズを市場投入しており、これにより作業員1人での牛の体重測定・ワクチン接種・妊娠検査が安全かつ効率的に実現可能となっています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび最新の市場調査レポート 『牛の絞りシュートの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測』 を発表しました。本レポートは、牛の絞りシュート市場の最新動向を深く掘り下げ、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングなどを網羅的に分析しています。さらに、地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場セグメントを詳細に整理し、2021年から2032年までの確度の高い市場成長予測を提供します。本調査では、定量的なデータ分析に加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的分析も実施しており、畜産業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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第1章：なぜ今、牛用スクイズシュート市場が注目されるのか？
世界の畜産需要拡大が市場を牽引
国際連合食糧農業機関（FAO）のデータによれば、畜産物は世界全体のタンパク質摂取量の34％、カロリー摂取量の17％を占めています。2050年に世界人口が100億人に達する見通しを背景に、畜産物に対する需要はさらに39％増加すると予測されています。
OECDの推計では、2021年の世界の肉類生産量は前年比5％増の約3億3,900万トン、輸入量は4,000万トンに達しました。ブラジル、EU、米国といった主要輸出国が世界の輸入需要の大部分を供給しています。人口増加と一人当たり所得の上昇に伴い、今後数年間で肉類消費量は拡大を続ける見込みです。
中国市場の成長が示す業界の将来性
中国は世界最大の肉類消費国・生産国です。中国農業農村部が発表した『中国農業アウトルックレポート（2023-2032）』によれば、中国の肉類生産・消費は安定的な成長を維持しています。今後10年間で、畜産・養鶏産業の構造転換と高度化が進み、供給能力が強化される結果、生産量の増加が続くと見込まれます。
中国国家統計局の発表では、2022年の農林水産・畜産分野の付加価値額は前年比4.3％増の9兆2,582億元（名目）に達し、国内総生産（GDP）の7.65％を占めました。同年の豚・牛・羊肉および鶏肉の年間総生産量は9,227万トンであり、前年比3.8％の伸びを示しています。
こうしたマクロ経済環境の中で、大規模牧場における畜産オートメーションの推進、獣医師や作業員の労働安全確保、そして家畜管理効率の向上を同時に実現する「牛用スクイズシュート」への市場需要が急速に高まっています。
第2章：製品別市場分析 - 油圧式 vs 手動式、どちらが成長を牽引するか？
当市場は製品タイプにより「油圧式（Hydraulic）」と「手動式（Manual）」に明確に分類されます。
油圧式スクイズシュート：効率性と安全性の両立で需要急増
近年、作業効率と動物福祉・作業員の身体的負担軽減を両立する油圧式スクイズシュートへのシフトが顕著に加速しています。油圧式モデルは、頭部保定・体側圧迫・後肢固定などをワンタッチで微調整可能であり、特に1,000頭以上の大規模肥育牧場や検疫施設での採用が拡大中です。
主要メーカーであるPriefert社やTe Pari社は、2025年に油圧式モデルの遠隔操作機能を強化した新シリーズを市場投入しており、これにより作業員1人での牛の体重測定・ワクチン接種・妊娠検査が安全かつ効率的に実現可能となっています。