





株式会社エンスカイ(本社:埼玉県草加市)は、『名馬烈伝』シリーズ「ダイカットステッカー」と

「アクリルキーホルダー」の第４弾商品、および新商品「缶バッジ スタンド付き」を2026年6月

5日(金)から各ネットショップで販売開始いたします。

ダイカットステッカーは、競走馬の肖像とゼッケン風ステッカーを各1枚、セットにした商品です。

今回ラインナップに加わるのは、「ミュージアムマイル」、「マスカレードボール」、「エコロデュエル」、

「ウインカーネリアン」、「ディクテオン」、「オメガパフューム」、「サイレンススズカ」の7頭です。

アクリルキーホルダーは、蹄鉄をイメージした勝負服柄の枠に競走馬の肖像を配置しました。

今回ラインナップに加わるのは「ミュージアムマイル」、「マスカレードボール」、「エコロデュエル」、

「ウインカーネリアン」、「ディクテオン」、「オメガパフューム」、 「カヴァレリッツォ」の7頭です。

そして昨年10月に販売開始した「名馬烈伝 平成ジョッキーシリーズ」の色紙デザインを継承

した「缶バッジ スタンド付き」が新登場です。

今回のラインナップは「レモンポップx坂井騎手」、「サンデーファンデーx鮫島騎手」、

「エコロデュエルx草野騎手」、「ソウルラッシュx団野騎手」の4種類です。

『名馬烈伝』シリーズは、 “競走馬の美しさ・力強さをグッズに”をコンセプトに掲げ、ファンを

魅了し続ける名馬たちの肖像を使用したグッズを開発・販売してゆくプロジェクトです。

今後のラインナップにもご期待ください！

商品詳細

１．ダイカットステッカー

■販売価格 各550円（税込）

■商品内容 ダイカットステッカー×1枚 （ゼッケン風ステッカー1枚付属）

■商品ラインナップ (全7種）

No.020:ミュージアムマイル、No.021:マスカレードボール、No.022:エコロデュエル、

No.023:ウインカーネリアン、No.024:ディクテオン、No.025：オメガパフューム、

No.026：サイレンススズカ

ダイカットステッカーは、競走馬の肖像とゼッケン風ステッカーを各1枚、セットにした商品です。

素材に合成紙を使用していますので、耐水性があり破れにくく、愛車やスーツケース、双眼鏡や

カメラの望遠レンズなどお好きなところに貼ってお楽しみいただけます。



ミュージアムマイル





マスカレードボール





エコロデュエル





ウインカーネリアン





ディクテオン





オメガパフューム





サイレンススズカ



２．アクリルキーホルダー

■販売価格 各1,100円（税込）

■商品内容 アクリルキーホルダー×1個

■商品ラインナップ (全7種）

No.019:ミュージアムマイル、No.020:マスカレードボール、No.021:エコロデュエル、

No.022:ウインカーネリアン、No.023：ディクテオン、No.024：オメガパフューム、

No.025：カヴァレリッツォ

アクリルキーホルダーは、蹄鉄をイメージした勝負服柄の枠に競走馬の肖像を配置しました。

サイズはタテ7.0×ヨコ6.3cm。ショルダーバッグやリュックなどで“さり気なく推しを主張できる”

サイズ感になっています。



ミュージアムマイル





マスカレードボール





エコロデュエル





ウインカーネリアン





ディクテオン





オメガパフューム





カヴァレリッツォ



３．缶バッジ スタンド付き

■販売価格 各770円（税込）

■商品内容 缶バッジ×1個

■商品ラインナップ (全4種）

No.001:レモンポップ×坂井 瑠星騎手、No.002:サンデーファンデー×鮫島 克駿騎手

No.003:エコロデュエル×草野 太郎騎手、No.004:ソウルラッシュ×団野 大成騎手

ご好評いただいている「名馬烈伝 平成ジョッキーシリーズ」色紙デザインを継承した缶バッジ。

スタンドが付いていますので、バッジとしてだけではなくミニチュアスタンドとして好きなところに

飾っていただけます。

※スタンドの角度は、12段階調整が可能です。



レモンポップx坂井瑠星騎手





サンデーファンデーx鮫島克駿騎手





エコロデュエルx草野太郎騎手





ソウルラッシュx団野大成騎手



［使用例］名馬烈伝グッズでデコレーションした推しバッグ





名馬烈伝シリーズ販売場所一覧

１．オンラインショップ

※2026年6月5日（金）正午12時から順次販売開始

※送料や商品のお届けについては、各ネットショップでご確認ください。

◆かわら版ホビー通販部

https://eshop-kawaraban.jp/

◆UMAMONO KEIBA

https://keibagoods.thebase.in/

◆エンスカイショップ

【名馬烈伝】カテゴリー覧

https://www.enskyshop.com/products/list?character_id=1342

２．店舗

（１） 2026年6月7日(日)より販売開始

【関東エリア】NewDays 府中本町

（２） 順次取り扱い予定店舗

【全国】ターフィーショップ

東京競馬場、中山競馬場、新潟競馬場、福島競馬場、中京競馬場、京都競馬場、

阪神競馬場、小倉競馬場、Gate J.大阪内ショップ、Gate J.東京内ショップ

※一部店舗及びターフィー通販クラブでの取り扱いはございません。

【関東エリア】

◆ヤマシロヤ 3階売場：パズル・ゲームキャラ・トレカ フロア

◆書泉ブックタワー 4階売場：アイドル・プロレス・特撮・スポーツ・映画・音楽

◆NewDaysミニ 船橋法典1号

【東海エリア】

◆セブンイレブン 中京競馬場前店

【近畿エリア】

◆ローソン 京都競馬場前店