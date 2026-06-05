チキンドリンカーの世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2026-2032年
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https://www.globalinforesearch.jp/reports/1253780/chicken-drinkers
第1章 市場背景：畜産需要の拡大と飲水機器の高度化
国際連合食糧農業機関（FAO）のデータによれば、畜産物は世界のタンパク質摂取量の34％、カロリー摂取量の17％を占めています。2050年に世界人口が100億人に到達する見通しを受け、畜産物需要はさらに39％増加すると予測されています。OECDの推計では、2021年の世界の肉類生産量は前年比5％増の約3億3,900万トン、輸入量は4,000万トンに達しました。ブラジル、EU、米国といった主要輸出国が需要の大部分を供給しています。人口増加と一人当たり所得の上昇に伴い、今後数年間で肉類消費量は拡大し続けると見込まれます。
特に中国は世界最大の肉類消費国・生産国です。中国農業農村部が公表した『中国農業アウトルックレポート（2023-2032）』によると、中国の肉類生産・消費は成長を維持しています。今後10年間で、畜産・養鶏産業のスマート農業転換が進み、供給能力が強化される結果、生産量の増加が続く見込みです。中国国家統計局の発表では、2022年の農林水産・畜産分野の付加価値額は前年比4.3％増の9兆2,582億元（名目）に達し、GDPの7.65％を占めています。同年の豚・牛・羊肉および鶏肉の年間生産量は9,227万トンであり、前年比3.8％の伸びを示しました。こうしたマクロ環境下で、養鶏場の生産性・動物福祉を左右する「飲水管理」への関心が急速に高まっています。
第2章 レポート概要：チキンドリンカー市場の定量・定性分析
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は最新調査レポート『チキンドリンカーの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測』を発表しました。本レポートでは、自動給水器を含むチキンドリンカー市場の動向を多角的に掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業ランキングなどを網羅的に分析しています。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場セグメントを整理し、2021年から2032年までの中期予測を提供します。定量データに加え、競合環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的分析も実施しており、養鶏機器サプライヤーや畜産経営者の戦略的意思決定を支援します。
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第3章 製品セグメント別分析：自動 vs 手動
当市場は製品タイプにより「自動タイプ」と「手動タイプ」に分類されます。特に近年は、飼料要求率の改善と疾病リスク低減を両立する自動給水器への移行が加速しています。自動タイプは、ニップル式・プレート式など水切れ・漏水を抑えた設計が主流であり、大規模な屋内養鶏施設（インテグレーション型農場）での採用が拡大中です。一方、手動タイプは中小規模の屋外飼育や新興国市場において依然として一定の需要を維持しています。
第4章 用途別・地域別動向：屋内・屋外の棲み分け
用途別では「Indoor（屋内）」と「Outdoor（屋外）」の2区分です。屋内用途では、環境制御ハウスとの連動による自動飲水システムの高度化が進んでいます。特に欧州や北米では動物福祉基準の強化に伴い、飲水ラインの衛生管理・リアルタイム水量モニタリング機能を備えた精密畜産機器への需要が拡大。アジア太平洋地域では、中国を中心とした畜産施設の近代化投資が成長を牽引しており、2023～2024年にかけて複数の省レベルでスマート養鶏モデル農場の補助金制度が導入されました。
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第1章 市場背景：畜産需要の拡大と飲水機器の高度化
国際連合食糧農業機関（FAO）のデータによれば、畜産物は世界のタンパク質摂取量の34％、カロリー摂取量の17％を占めています。2050年に世界人口が100億人に到達する見通しを受け、畜産物需要はさらに39％増加すると予測されています。OECDの推計では、2021年の世界の肉類生産量は前年比5％増の約3億3,900万トン、輸入量は4,000万トンに達しました。ブラジル、EU、米国といった主要輸出国が需要の大部分を供給しています。人口増加と一人当たり所得の上昇に伴い、今後数年間で肉類消費量は拡大し続けると見込まれます。
特に中国は世界最大の肉類消費国・生産国です。中国農業農村部が公表した『中国農業アウトルックレポート（2023-2032）』によると、中国の肉類生産・消費は成長を維持しています。今後10年間で、畜産・養鶏産業のスマート農業転換が進み、供給能力が強化される結果、生産量の増加が続く見込みです。中国国家統計局の発表では、2022年の農林水産・畜産分野の付加価値額は前年比4.3％増の9兆2,582億元（名目）に達し、GDPの7.65％を占めています。同年の豚・牛・羊肉および鶏肉の年間生産量は9,227万トンであり、前年比3.8％の伸びを示しました。こうしたマクロ環境下で、養鶏場の生産性・動物福祉を左右する「飲水管理」への関心が急速に高まっています。
第2章 レポート概要：チキンドリンカー市場の定量・定性分析
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は最新調査レポート『チキンドリンカーの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測』を発表しました。本レポートでは、自動給水器を含むチキンドリンカー市場の動向を多角的に掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業ランキングなどを網羅的に分析しています。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場セグメントを整理し、2021年から2032年までの中期予測を提供します。定量データに加え、競合環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的分析も実施しており、養鶏機器サプライヤーや畜産経営者の戦略的意思決定を支援します。
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第3章 製品セグメント別分析：自動 vs 手動
当市場は製品タイプにより「自動タイプ」と「手動タイプ」に分類されます。特に近年は、飼料要求率の改善と疾病リスク低減を両立する自動給水器への移行が加速しています。自動タイプは、ニップル式・プレート式など水切れ・漏水を抑えた設計が主流であり、大規模な屋内養鶏施設（インテグレーション型農場）での採用が拡大中です。一方、手動タイプは中小規模の屋外飼育や新興国市場において依然として一定の需要を維持しています。
第4章 用途別・地域別動向：屋内・屋外の棲み分け
用途別では「Indoor（屋内）」と「Outdoor（屋外）」の2区分です。屋内用途では、環境制御ハウスとの連動による自動飲水システムの高度化が進んでいます。特に欧州や北米では動物福祉基準の強化に伴い、飲水ラインの衛生管理・リアルタイム水量モニタリング機能を備えた精密畜産機器への需要が拡大。アジア太平洋地域では、中国を中心とした畜産施設の近代化投資が成長を牽引しており、2023～2024年にかけて複数の省レベルでスマート養鶏モデル農場の補助金制度が導入されました。