縦型ローラーミル業界動向：2026年の市場規模は692百万米ドル見込み
縦型ローラーミルとは
縦型ローラーミルは、回転テーブルと加圧ローラーによって原料を高効率で粉砕する設備であり、超微粉末の安定生産を可能にする。縦型ローラーミルは、粉砕、乾燥、分級を一体化できるため、設備占有面積を抑えながら高い処理能力を実現する点が特徴である。
現在、市場では200t/h未満、200～400t/h、400t/h超の3区分が主流となっており、このうち200t/h未満のモデルが約50％の市場シェアを占めている。中小規模セメント工場や産業用粉体加工向け需要が高いことが背景にある。
縦型ローラーミル市場は、セメント産業および鉱物加工分野を中心に需要が拡大している。特に近年は、エネルギー価格上昇と脱炭素政策の強化を背景に、省エネルギー型設備としての縦型ローラーミルへの投資が増加している。従来型ボールミルと比較して消費電力が低く、生産効率にも優れることから、セメント工場や鉱山プラントにおける更新需要が世界的に継続している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351515/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351515/images/bodyimage2】
図. 縦型ローラーミルの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「縦型ローラーミル―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、縦型ローラーミルの世界市場は、2025年に674百万米ドルと推定され、2026年には692百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.0%で推移し、2032年には827百万米ドルに拡大すると見込まれています。
セメント分野が市場成長を主導
用途別では、縦型ローラーミルはセメント分野で最も広く採用されており、市場全体の62％超を占めている。特にクリンカー粉砕や高炉スラグ処理において、省電力性能と大量処理能力が高く評価されている。近年は低炭素セメント需要の拡大に伴い、スラグや混合材の微粉砕用途で縦型ローラーミル導入が増加している。直近6か月では、中国およびインド市場を中心に大型セメントライン増設案件が増えており、400t/h超クラスの大型設備受注も活発化している。
鉱業・鉱物分野で進む高効率化
鉱業・鉱物分野でも、縦型ローラーミルは重要な粉砕設備として採用が拡大している。鉄鉱石、石灰石、銅鉱石などの微粉砕工程では、エネルギー消費削減と歩留まり向上が重要視されている。
近年は鉱石品位低下への対応として、より細かな粒径制御が求められており、高精度分級機を組み合わせた縦型ローラーミルシステムが導入されている。また、粉塵排出規制の強化により、密閉型構造や低騒音化への要求も高まっている。
サプライチェーン再編と関税政策の影響
2025年の米国関税政策は、縦型ローラーミル市場にも一定の影響を与えている。大型設備は鋳鋼部品、減速機、油圧ユニットなど多国間サプライチェーンへ依存しており、輸送コストや部材価格の変動が設備価格へ波及している。
これに伴い、一部メーカーは現地組立体制や地域調達比率を拡大している。特にアジア太平洋地域では、中国メーカーによるコスト競争力が強く、世界市場シェア45％超を維持している。一方、欧州メーカーは高性能モデルと長寿命部品で差別化を図っている。
縦型ローラーミルは、回転テーブルと加圧ローラーによって原料を高効率で粉砕する設備であり、超微粉末の安定生産を可能にする。縦型ローラーミルは、粉砕、乾燥、分級を一体化できるため、設備占有面積を抑えながら高い処理能力を実現する点が特徴である。
現在、市場では200t/h未満、200～400t/h、400t/h超の3区分が主流となっており、このうち200t/h未満のモデルが約50％の市場シェアを占めている。中小規模セメント工場や産業用粉体加工向け需要が高いことが背景にある。
縦型ローラーミル市場は、セメント産業および鉱物加工分野を中心に需要が拡大している。特に近年は、エネルギー価格上昇と脱炭素政策の強化を背景に、省エネルギー型設備としての縦型ローラーミルへの投資が増加している。従来型ボールミルと比較して消費電力が低く、生産効率にも優れることから、セメント工場や鉱山プラントにおける更新需要が世界的に継続している。
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図. 縦型ローラーミルの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「縦型ローラーミル―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、縦型ローラーミルの世界市場は、2025年に674百万米ドルと推定され、2026年には692百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.0%で推移し、2032年には827百万米ドルに拡大すると見込まれています。
セメント分野が市場成長を主導
用途別では、縦型ローラーミルはセメント分野で最も広く採用されており、市場全体の62％超を占めている。特にクリンカー粉砕や高炉スラグ処理において、省電力性能と大量処理能力が高く評価されている。近年は低炭素セメント需要の拡大に伴い、スラグや混合材の微粉砕用途で縦型ローラーミル導入が増加している。直近6か月では、中国およびインド市場を中心に大型セメントライン増設案件が増えており、400t/h超クラスの大型設備受注も活発化している。
鉱業・鉱物分野で進む高効率化
鉱業・鉱物分野でも、縦型ローラーミルは重要な粉砕設備として採用が拡大している。鉄鉱石、石灰石、銅鉱石などの微粉砕工程では、エネルギー消費削減と歩留まり向上が重要視されている。
近年は鉱石品位低下への対応として、より細かな粒径制御が求められており、高精度分級機を組み合わせた縦型ローラーミルシステムが導入されている。また、粉塵排出規制の強化により、密閉型構造や低騒音化への要求も高まっている。
サプライチェーン再編と関税政策の影響
2025年の米国関税政策は、縦型ローラーミル市場にも一定の影響を与えている。大型設備は鋳鋼部品、減速機、油圧ユニットなど多国間サプライチェーンへ依存しており、輸送コストや部材価格の変動が設備価格へ波及している。
これに伴い、一部メーカーは現地組立体制や地域調達比率を拡大している。特にアジア太平洋地域では、中国メーカーによるコスト競争力が強く、世界市場シェア45％超を維持している。一方、欧州メーカーは高性能モデルと長寿命部品で差別化を図っている。